Проблемы Глобального Юга и война в Украине: в Нью-Йорке открывается Генассамблея ООН

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час назад

В Нью-Йорке во вторник собралась очередная Генеральная Ассамблея ООН. Встреча происходит на фоне продолжающейся войны в Украине и недавних катастроф в Марокко и Ливии. Но главная сложность — растущий раскол в мире, который затрудняет и без того непростую работу дипломатов по решению множества сложных вопросов, стоящих перед человечеством.

У мировых лидеров (а их около двухсот), собравшихся в Нью-Йорке на ежегодную ассамблею, много забот: вторжение России в Украину, глобальный кризис стоимости жизни, обострение проблем, связанных с изменением климата. И вдобавок — развитие новых технологий, в первую очередь искусственного интеллекта, с которым пока непонятно, что делать.

Более того, консенсуса по поводу того, как решать эти проблемы, и даже того, что считать важным, а что — отложить на потом, не существует.

«Люди ищут выход из этой ситуации у своих лидеров, — сказал накануне встречи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Однако перед лицом всего этого и многого другого геополитические разногласия подрывают нашу способность реагировать».

По его словам, формируется новый многополярный мир, который ведет к «эскалации напряженности, фрагментации и еще большему ухудшению ситуации».

Следует сразу отметить, что из лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности — США, России, Китая, Франции и Великобритании — на встрече будет присутствовать только президент Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вторжения России в его страну будет присутствовать лично, хотя место Украины в повестке дня Генассамблеи скромнее, чем в прошлом году.

В этом году встреча планировалась с учетом растущих требований стран «глобального Юга» — неформального объединения развивающихся и слаборазвитых стран. Глобальный Юг разочарован тем, что его проблемы отошли на второй план в связи с конфликтом в Европе — а вместе с этим сократилось и финансирование.

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Разумеется, война в Украине остается в повестке дня. В день открытия Ассамблеи на ней впервые лично выступит Владимир Зеленский.

В среду Совет Безопасности проведет заседание, посвященное войне (на нем, возможно, Зеленскому придется сидеть рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и было бы неплохо, если бы один не покинул зал во время выступления другого). На встрече также будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен.

Естественно, Зеленский будет призывать существующих союзников сохранить свою поддержку несмотря на то, что медленный ход контрнаступления ВСУ вызывает у них все большее беспокойство.

Однако аналитики ожидают, что он также воспользуется возможностью обратиться за поддержкой к лидерам стран Африки, Азии и Латинской Америки, многие из которых до сих пор отказывались осудить российское вторжение.

Но тут его поджидает новая проблема: многих лидеров стран Глобального Юга, к которым он апеллирует, война где-то в Европе волнует куда меньше, чем проблемы их собственных регионов, растущее неравенство в мире и неприятные перспективы ухудшения климатической ситуации.

Понимая эту озабоченность, ООН запланировала обсуждение на Генеральной Ассамблее вопросов изменения климата, облегчения суверенного долга и способов оказания помощи странам, испытывающим трудности в достижении целей ООН в области здравоохранения, развития, образования и гендерного равенства.

«Мы соберемся в то время, когда человечество сталкивается с огромными проблемами — от ухудшения климатической ситуации до эскалации конфликтов, глобального кризиса стоимости жизни, растущего неравенства и серьезных технологических сбоев», — заявил на минувшей неделе на брифинге для журналистов Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН.

В 2015 году члены ООН приняли 17 так называемых «целей устойчивого развития», включающих ликвидацию крайней бедности и борьбу с климатическим кризисом. Их предполагалось достигнуть к 2030 году.

Однако график оказался сорван: помешали пандемия ковида, война в Украине, растущие долги и отсутствие должного внимания со стороны мировой общественности, особенно в развитых странах.

Поэтому ООН и Гутерриш ищут новые экономические стимулы для достижения целей устойчивого развития, а также пытаются проводить реформы, чтобы заставить международные финансовые институты уделять больше внимания проблемам развивающихся стран.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В странах Глобального Юга считают, что война в Украине (и финансовая помощь Киеву) завладели мировой повесткой, оставив их проблемы без должного внимания

На словах этот разрыв между потребностями бедных стран и интересами богатых признают и западные лидеры, обещая принять меры по стимуляции глобального развития.

«Если мы будем только появляться на этих мероприятиях и говорить об Украине, это не поможет более широкой повестке дня, — сказал Би-би-си один из западных дипломатов. — Поэтому часть нашей работы заключается в том, чтобы объяснить последствия незаконного вторжения Путина, особенно в плане продовольственной безопасности. Но также мы должны принимать меры по другим вопросам, таким как цели устойчивого развития и финансирование климата».

Однако (и это признает и сам Гутерриш) объединить усилия стран-членов ООН становится все труднее, учитывая глубину их разногласий.

Не помогло и отсутствие на форуме нескольких мировых лидеров.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пропускают Генассамблею второй год подряд. Но еще больше вопросов вызвало отсутствие президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Представительство Франции при ООН сообщило, что Макрон не смог приехать, поскольку на этой неделе принимает в Париже короля Великобритании Карла III. Великобритания вообще не объяснила, почему Сунак пропускает свою первую сессию Генеральной Ассамблеи в качестве премьера. Обе страны представляют делегации министров.

«Важно, чтобы страны участвовали в этом форуме, он бывает только раз в год», — заявила Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, когда ее спросили, не разочарована ли она тем, что в этом году мероприятие пропустили не только соперники Америки, но и ее союзники. По ее словам, президент США Джо Байден планирует активно педалировать тему «возвращения многополярности».

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, заявил, что президент Джо Байден воспользуется своим выступлением в ООН «для мобилизации финансовых ресурсов для Глобального Юга на нужды развития и инфраструктуры».

Однако усилий лишь одного президента, пусть и самой могущественной страны, может оказаться недостаточно. По мнению аналитиков, отсутствие на встрече лидеров крупных стран может привести к дальнейшему ослаблению всей организации, и без того с трудом сохраняющей актуальность в современном мире.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ООН по-прежнему играет ведущую роль в доставке и распределении гуманитарной помощи - например, после катастрофического землетрясения в Турции и Сирии

Различные агентства ООН по-прежнему играют ведущую роль в оказании гуманитарной помощи. Однако, как наглядно показала война в Украине и недавняя череда переворотов в Западной Африке, в качестве посредника ООН больше не пользуется необходимым авторитетом: Совет Безопасности, создававшийся как главный механизм поддержания мира и стабильности, не принимал участия в попытках решения этих проблем — разногласия между его членами (каждый из которых обладает правом вето) практически полностью парализовали Совбез.

Страны G20 предпочли не приглашать Владимира Зеленского на недавний саммит организации в Индии и не осуждать Россию за агрессию против Украины. Дипломаты надеются, что личное присутствие Зеленского на Генеральной Ассамблее не позволит странам и дальше обходить роль России в войне стороной.

Антониу Гутерриш ранее неоднократно заявлял, что конфликт должен быть прекращен, но при условии соблюдения Россией устава ООН и международного права. По мнению экспертов, это означает вывод всех ее войск из Украины, однако сам Гутерриш старательно воздерживается от публичных заявлений в таком ключе.

На прошлой неделе он сказал журналистам: «Политика — это компромисс. Дипломатия — это компромисс. Эффективное руководство — это компромисс».