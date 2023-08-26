Массовая гибель птенцов императорских пингвинов в Антарктиде: лед ушел из-под лап, ученые предрекают катастрофу

Автор фото, Wolfgang Kaehler

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час назад

Ученые обнародовали спутниковые кадры, запечатлевшие массовую гибель птенцов императорских пингвинов в Антарктиде. Около 10 тысяч молодых особей, не успевших обрасти водонепроницаемыми перьями, ушли под воду после того, как лед под ними буквально разошелся.

Это событие произошло в конце 2022 года в западной части континента, выходящем в море Беллинсгаузена.

По словам ученых, без надлежащего оперения маленькие пингвины просто уходят камнем на дно, а те, кто уже в состоянии барахтаться в воде, все равно замерзают.

Они предупреждают, что произошедшее можно считать предвестником катастрофы. По классификации Международного союза охраны природы (МСОП), императорские пингвины уже находятся в категории высокой угрозы исчезновения.

По словам полярного климатолога Кэролайн Холмс, скорость повышения температуры в Антарктиде превышает все предыдущие прогнозы, в результате чего ледяная платформа обитания пингвинов становится все более ненадежной: ее формирование зимой занимает больше времени, а летом она быстрее истончается.

Это приведет к тому, что к концу столетия более 90% колоний императорских пингвинов практически исчезнут, прогнозируют ученые.

«Императорские пингвины в своем цикле размножения зависят от устойчивости слоя льда. Платформа, на которой они выращивают потомство, должна быть стабильной и обширной. В противном случае эти птицы столкнутся с большими проблемами», - сказал в интервью Би-би-си Питер Фретвелл из Британской антарктической службы (BAS).

По его словам, выход из ситуации один – радикально сократить выбросы в атмосферу углекислого газа, способствующего глобальному росту температур.

Наблюдение за пингвинами

Трагический момент гибели 10 тысяч птенцов был зафиксирован в рамках миссии по наблюдению за колониями императорских пингвинов, ведущейся в районе моря Беллинсгаузена.

С помощью путников ЕС Sentinel-2 ученые отслеживали жизнедеятельность пяти колоний, расположившихся в разных частях побережья.

Взрослые птицы начинают обосновываться на льду в марте, когда в южное полушарие готовится к наступлению зимы.

Сначала они выбирают себе партнеров и строят гнезда, а в мае-июне – в самый разгар полярной зимы - откладывают и высиживают яйца.

Таким образом первые месяцы жизни потомства приходятся на весну, когда, как говорила климатолог Кэролайн Холмс, лед в современных условиях начинает таять и ломаться.

Птенцы находятся на иждевении родителей несколько месяцев, пока не обрастают взрослым оперением. В самостоятельное плавание они отправляются в декабре-январе.

Трагедия с гибелью 10 тысяч птиц произошла в ноябре, когда птенцы еще недостаточно оперились.

На спутниковых кадрах выдно, как лед под пингвинами буквально раскрошился.

В результате четыре из пяти колоний практически полностью лишились своего потомства.

Чуть больше повезло колонии, обосновавшейся севернее других - на острове Ротшильд.

Механизм исчезновения вида

Сокращение площади ледяных покровов в Антарктиде наблюдается с 2016 года, а в летние сезоны 2021-23 гг. море Беллинсгаузен осталось почти полностью без льда.

Это означает, что на формирование новой ледяной толщи к следующей зиме уйдет гораздо больше времени и сам слой льда будет ощутимо тоньше, а значит, пингвины не будут давать потомство как минимум год.

Если такая картина повторится в 2024-25 и далее, и каждый раз птицы будут пропускать сезон размножения, то довольно скоро они попадут из категории находящихся под угрозой исчезновения в категорию особо уязвимых, предупреждают ученые.

По данным исследовательской группы Питера Фретвелла из BAS, в период с 2018 по 2022 год примерно треть из более чем 60 известных колоний императорских пингвинов так или иначе пострадала от таяния льдов.