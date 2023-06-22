Китайская жара: Пекин бьет температурные рекорды

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34 минуты назад

В Пекине зарегистрирован самый жаркий июньский день за более чем 60 лет. Температура достигла 41,8 °C.

В четверг в Пекине был зарегистрирован самый жаркий июньский день с 1961 года, когда начали вести такую статистику. Гидрометеостанция на севере столицы зафиксировала 41,8 °C.

Ранее власти города с населением более 21 млн человек уже объявили оранжевый, или предпоследний уровень опасности в связи с сильной жарой, а на прошлой неделе была объявлена тревога в связи с риском тепловых ударов.

Жара совпала с Праздником драконьих лодок Дуаньу, когда китайцы по традиции много времени проводят на улице. Однако на протяжении всего праздника, который длится три дня, в районе Пекина ожидается продолжение жары, и власти рекомендуют людям, особенно тем, у кого имеются проблемы со здоровьем, меньше времени проводить на солнце во избежание тепловых ударов и других осложнений.

Тем не менее, многие жители Пекина решили спасаться от жары, купаясь в многочисленных каналах города.

«Раньше в июне никогда не было так жарко, — написал в соцсети Weibo один из пользователей. — Может быть, прямо сейчас над Пекином светят сразу три солнца?»

Напряженка с электричеством

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В условиях жары к энергетической системе Китая предъявляются особые требования: одновременное включение многочисленных кондиционеров может привести к блэкаутам. И хотя этого пока не происходило, на прошлой неделе Государственное энергетическое управление Китая даже устроило на востоке страны первые в истории учения, на которых отрабатывались действия на случай серьезных перебоев с электроэнергией.

В крупном портовом городе Тяньцзинь из-за активного использования кондиционеров и другого электрооборудования нагрузка на электросеть в июне увеличилась на 23% по сравнению с показателями прошлого года, и власти города создали специальные ремонтные бригады, которые патрулируют тоннели с электрокабелями, чтобы можно было срочно устранить последствия возможных аварий.

В чем причина аномальной жары?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Люди используют любую возможность, чтобы охладиться

По словам ученых, аномальная жара — это одна из составляющих глобального потепления, которое, в свою очередь, ускоряется в результате сжигания ископаемых видов топлива. Для стран Азии эти климатические изменения в 30 раз повышают вероятность аномальной жары.

Действительно, сразу в нескольких странах в последние недели отмечаются рекордно высокие температуры. А апрельская жара в Таиланде, Лаосе, Бангладеш и Индии, когда температура переваливала за 45 °C, стала историческим рекордом.

Последствия такой жары выливаются в тысячи смертей, госпитализации, расплавленные дороги и ущерб для других объектов инфраструктуры.

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