Феномен идеалистов. В Беларуси ликвидирован «Белорусский народный фронт», старейшая оппозиционная партия страны

Автор фото, TASS

Автор, Андрей Козенко

Должность, Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

14 августа Верховный суд Беларуси принял решение о ликвидации политической партии «Белорусский народный фронт». «Фронт» был старейшим политическим объединением Беларуси, с него начинались демонстрации за независимость еще в конце 1980-х годов. В последние годы у партии было очень мало популярности и влияния, но когда в стране в 2020-м году начались массовые протесты, то их участники держали ту же символику, что и активисты «Народного фронта» в последние годы существования СССР.

Ликвидацию партии «Белорусский народный фронт» можно назвать плановой. Дело в том, что в феврале 2023 года в Беларуси вступил в силу новый закон о политических партиях. Один из его пунктов — обязательная перерегистрация в течение полугода после вступления закона в силу.

Перерегистрацию прошли три партии — коммунистическая, либерально-демократическая и республиканская партия труда и справедливости (все три прямо или косвенно поддерживают власть). Кроме того, Минюст зарегистрировал партию сторонников Александра Лукашенко «Белая Русь».

Остальным партиям в условиях сильнейшего давления на оппозицию выполнить требования закона о численности участников и количестве отделений невозможно, поэтому Минюст стал подавать иски об их ликвидации. Среди них оказалась и партия «Белорусский народный фронт» — организация, с которой началось современное оппозиционное движение в Беларуси.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Зенон Позняк обнаружил массовое захоронение жертв репрессий на окраине Минска - и стал одним из архитекторов независимости Беларуси

Захоронение на окраине Минска

3 июня 1988 года в небольшой белорусской газете «Літаратура і мастацтва» («Литература и искусство») вышла статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева под названием «Куропаты: дорога смерти». В ней рассказывалось, что в Куропатах, участке леса на северо-восточной окраине Минска, находится массовое захоронение жертв сталинских репрессий. Здесь, писали авторы, могут быть похоронены около 250 тыс. человек.

Статья получила всесоюзную известность, ее перепечатывали и московские редакции. Прокуратура Белорусской ССР возбудила по факту находки уголовное дело, а уже 19 июня в районе Куропат прошло многотысячное шествие с осуждением репрессий. 30 октября 1988-го тысячи активистов собрались на похожий митинг в Минске — памяти большой группы белорусской интеллигенции, расстрелянной в эти дни 50 лет назад. Митинг разогнали милиция и курсанты внутренних войск.

Формальными организаторами этих акций были не политические силы, их активные участники только искали способ для объединения. И вскоре стали общественным движением под названием «Белорусский народный фронт „Возрождение“. В дальнейшую историю он войдет под аббревиатурой БНФ.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Первые демонстрации с бело-красно-белой символикой прошли в конце 1980-х

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Это по аналогии с народными фронтами, которые появились в Латвии и Литве, объясняет белорусский журналист и политолог Александр Класковский. Но, добавляет он, перед БНФ стояла более неблагодарная задача: в будущих странах Балтии гораздо сильнее было развито национальное самосознание, тогда как Беларусь была «образцовой советской республикой с двухвековой историей русификации».

БНФ регулярно проводил уличные акции, из антисталинских они постепенно превращались в антисоветские — и за независимость Беларуси.

Класковский говорит, что БНФ сумел разбудить в людях «чувство белорусской идентичности», они буквально на митингах узнавали о фрагментах своей истории, например, о независимой Белорусской народной республике, созданной в марте 1918 года и сумевшей продержаться до прихода в Минск большевиков в декабре того же года.

Белорусский политолог и филолог Александр Федута в своей книге «Лукашенко: политическая биография» пишет, что в конце 1980-х БНФ моментально стал главной альтернативой КПСС.

«Вся вторая половина 1989 года в Беларуси прошла под знаком митингов и манифестаций. Бело-красно-белые флаги, позаимствованные БНФ у так и не состоявшейся Белорусской народной республики, реяли над толпами людей, приходившими на митинги. Нет, «толпа» — слово в данном случае крайне неточное. Народу собиралось много, тысячи, десятки тысяч», — пишет Федута.

Побеждавшее меньшинство

Первый большой политический успех БНФ — фракция из 27 депутатов в Верховном совете Беларуси, созванном в 1990-м году (всего в том парламенте было 360 депутатов).

Александр Класковский говорит, что у БНФ, конечно, не было большинства в парламенте, но зато были авторитет, пассионарность и умение убеждать. Например, в августе 1991 года, сразу после того как в Москве провалился путч сторонников возвращения СССР, именно БНФ надавил на растерянных и испуганных коммунистов и добился того, чтобы парламент проголосовал за декларацию о государственном суверенитете.

Белорусское издание «Зеркало» пишет, что всего во второй половине 1991 года депутаты от БНФ подготовили (или приняли участие в подготовке) 31 базовый законопроект для только обретающей независимость страны, в том числе: о гражданстве, создании армии, пограничной службы, таможни.

При активном участии БНФ в те годы белорусский язык получил статус государственного. Государственным флагом стал бело-красно-белый. В качестве герба депутаты утвердили «Погоню» — красно-белый рисунок с воином на коне.

Александр Федута в своей книге пишет, что у БНФ хватило сил, чтобы Беларусь стала независимой, а Коммунистическая партия перестала существовать как главная партия. Но воспрепятствовать восхождению Лукашенко у тех активистов уже не получилось: лидер «Народного фронта» Зенон Позняк набрал на первых президентских выборах в Беларуси 12,8% голосов. Он занял третье место, уступив и Лукашенко, и аппаратчику советских времен Вячеславу Кебичу.

«Надо понимать, что Беларусь была все же продвинутой советской республикой, здесь появилось сильное промышленное производство, люди переезжали из хат в свои квартиры. И Лукашенко спекулировал на том, что остановит постсоветский развал. В БНФ говорили про ценность белорусского языка, а Лукашенко про дешевый газ — и выиграл», — рассказывает Александр Класковский.

Первую присягу Александр Лукашенко приносил именно под бело-красным-белым флагом.

Как Лукашенко отнимал флаг и язык

В 1995-96-м годах в Беларуси был большой политический кризис.

Расклад был таким: за два года Лукашенко показал себя стремящимся к абсолютной власти. Оппозиционные депутаты начали собирать подписи за импичмент. Лукашенко ответил инициативой провести референдум — принять конституцию, где его полномочия резко увеличиваются и получить право распустить Верховный совет. А заодно отменить бело-красно-белую символику и добавить несколько лет к своему первому сроку.

Автор фото, TASS Подпись к фото, На оппозиционных Александру Лукашенко митингах были лозунги, которые сейчас сложно представить

«„Завоеваний“ у БНФ было всего два — принятие в государстве исторической белорусской символики и признание белорусского языка государственным. Это и следовало отнять, причем именно на референдуме, продемонстрировав еще раз, что „народ“ поддерживает не оппозицию, а его, Лукашенко», — пишет Александр Федута.

«Зеркало» в своем тексте про Зенона Позняка вспоминает, что он и еще 18 депутатов объявили голодовку в знак протеста против вынесения на референдум вопроса о государственной символике. Они настаивали, что это — конституционная норма, и вновь выносить ее на голосование незаконно.

«Участники голодовки остались в здании парламента и после завершения рабочего дня. Но ночью туда ввели ОМОН и сотрудников службы безопасности президента — всего несколько сотен человек, — пишет „Зеркало“. — Они насильно выдворили депутатов из здания, сильно их избили и высадили из милицейских машин на нынешнем проспекте Независимости. Позняку пытались выдавить глаза, били его ногой в грудь, ударяли головой о стену».

Референдум состоялся в ноябре 1996 года, он дал Александру Лукашенко практически неограниченные полномочия. Верховный совет был распущен, а в Национальное собрание (так парламент стал называться после референдума) никто из представителей БНФ не попал — в том числе из-за нечестного подсчета. Это был первый раз, когда страны Европы отказались признавать результаты голосования из-за серьезных нарушений.

Беларусь вернула себе красно-зеленый флаг времен СССР, с него исчезли только золотые серп и молот. У нового герба, похожего по мотивам на произведения советской геральдики, никакой истории нет.

Представители БНФ стали первыми белорусскими оппозиционерами, в отношении которых власть начала использовать эпитеты «националисты» и «фашисты». Александр Федута вспоминает, что про БНФ в 1995 году был снят первый в новой Беларуси пропагандистский фильм, призванный уничтожить репутацию его участников.

Он назывался «Ненависть. Дети лжи», а снял его молодой режиссер Юрий Азаренок, отец современного белорусского пропагандиста Григория Азаренка.

Зенон Позняк принял решение покинуть Беларусь, став первым известным политическим беженцем из страны. Сторонники говорили, что он уехал, опасаясь уголовного преследования, МИД Беларуси настаивал, что Позняка никто не преследуют.

Ругающиеся оппозиционеры

Все следующие годы партия БНФ жила под жестким давлением, и развернуть полноценную политическую деятельность было едва ли возможно. В таких условия , говорит Александр Класковский, усилились и внутренние противоречия.

Первый раскол в БНФ произошел еще в 1999 году, и его обстоятельства уже тогда многое объясняли о реальной силе оппозиции Александру Лукашенко — находившийся в эмиграции Зенон Позняк сначала согласился принять участие в альтернативных президентских выборах, но затем снял свою кандидатуру.

В результате конфликта от партии БНФ отделилась «Консервативно-Христианская партия — БНФ», Позняк возглавляет ее и сейчас. Партию БНФ же возглавил филолог и политик Винцук Вячорка.

Автор фото, TASS

В 2008-м в партии БНФ вновь сменилось руководство, а в 2011-м произошел еще один раскол: от нее отделились активисты, объединившиеся в партию «Белорусское движение».

При этом вплоть до 2020 года нынешние и бывшие активисты БНФ были участниками всех заметных акций протеста против Александра Лукашенко. Они сделали ежегодной акцию поминовения погибших в лесу в Куропатах, участвовали в митингах и шествиях на День Воли 25 марта — в этот день в 1918-м провозгласили Белорусскую народную республику, он считается главным и для современной оппозиции.

В разные годы эти акции то проходили спокойно, то заканчивались избиениями и задержаниями десятков и сотен человек.

Всходы сквозь асфальт

К президентским выборам 2020 года, говорит политолог Александр Класковский, старая оппозиция окончательно ушла в тень. Они пытались провести праймериз и выдвинуть единого кандидата, но «переругались, да и интереса не было».

Главными героями оппозиции Александру Лукашенко в 2020 году стали люди вообще без опыта участия в традиционных оппозиционных партиях: Сергей и Светлана Тихановские, Виктор Бабарико, Мария Колесникова — и многие другие, находящиеся сейчас в тюрьме или в эмиграции.

«У БНФ были и ошибки, и максимализм, но их феномена и не было бы, если б они не были такими идеалистами», — говорит Александр Класковский.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Форма белорусских силовиков менялась, их роль в уличных акция - нет

Он напоминает, что протестное движение 2020 года было спонтанным, не готовым к серьезному и долгому противостоянию, но его символами буквально в один день стали те, с которыми БНФ выступал еще в 1980-е — бело-красно-белая символика, герб «Погоня»; вновь появились антиимперская и проевропейская риторика. «Их [БНФ] многолетняя работа дала всходы буквально сквозь асфальт», — говорит Класковский.

В апреле 2021 года в своем доме в белорусском городе Шклов силовики задержали возглавлявшего партию БНФ с 2017 года Григория Костусева. В сентябре 2022 года он получил 10 лет якобы за попытку организовать госпереворот. В рамках этого же дела 10 лет получил и Александр Федута, написавший политическую биографию Александра Лукашенко.

В партии БНФ сказали, что и не пытались перерегистрировать партию по новому закону. В опубликованном 14 августа заявлении говорится, что что для этого не было «ни политического права, ни юридических возможностей».