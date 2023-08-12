Капитан сборной Англии Гарри Кейн переходит в «Баварию» за 100 млн евро

Автор фото, Reuters

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

час назад

Капитан сборной Англии по футболу и один из самых результативных английских игроков в истории Гарри Кейн подписал контракт с немецким клубом «Бавария», куда он перейдет из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма сделки составила 100 млн евро.

30-летний Кейн может выйти на поле в составе мюнхенской «Баварии» уже в субботу, когда немецкий суперклуб будет играть против «РБ Лейпцига».

Английский нападающий — самый результативный игрок «Тоттенхэма» в истории: на его счету 280 голов, в составе клуба он играл 435 раз.

Кейн — воспитанник футбольной академии этого клуба, он начал в ней тренироваться в 2004 году, а в 2011-м впервые вышел на поле в составе взрослой команды.

Вместе с клубом «Тоттенхэм Хотспур» он трижды становился обладателем «Золотой бутсы» английской Премьер-лиги. Кейн также недавно стал самым результативным нападающим сборной Англии в истории: он забил в международных турнирах 58 голов.

Автор фото, PA Подпись к фото, Пока Кейн проходил мимо основных кубков. На фото - футболист после финала Лиги чемпионов в 2019 году, когда «Тоттенхэм Хотспур» проиграл «Ливерпулю».

Однако Кейну не удавалось стать победителем ни одного основного турнира: ни в составе своего клуба, ни выступая за сборную Англии.

На чемпионате мира по футболу в 2020 году сборная Англии во главе с Кейном проиграла в полуфинале Франции, а в 2021-м уступила Италии в финале чемпионата Европы.

«Я очень рад, что сейчас присоединяюсь к „Баварии“. „Бавария“ — один из самых сильных клубов в мире, и я всегда говорил, что в своей карьере хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне, — заявил Кейн. — В клубе совершенно точно присутствует психология победителей — здесь быть очень приятно».

В составе «Баварии» Кейн будет выступать под девятым номером. Его контракт действует до 2027 года.

В прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом Бундеслиги в 33-й раз (и в 11-й раз подряд). Клуб шесть раз побеждал в Лиге чемпионов и 20 раз завоевывал Кубок Германии.