Женщина, потерявшая работу из-за своих взглядов на биологический пол, получит компенсацию в размере 100 тысяч фунтов

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Майя Форстейтер лишилась работы за свои твиты

47 минут назад

Британский суд постановил выплатить Майе Форстейтер, потерявшей работу после серии гендерно-критических твитов, компенсацию в размере 100 тыс. фунтов стерлингов (около 127 тыс. долларов).

В марте 2019 года аналитический Центр глобального развития (CGD), где женщина работала экспертом по налогообложению, не стал продлевать ее контракт, после того как в своем «Твиттере» Форстейтер написала, что ни один человек не в силах изменить свой биологический пол.

Трибунал по урегулированию трудовых споров пришел к выводу, что решение не продлевать ее контракт было дискриминационным. В качестве компенсации суд обязал бывшего работодателя выплатить женщине 91,5 тыс. фунтов недополученной зарплаты и еще почти 15 тыс. - в качестве пени за просрочку платежа.

В CGD заявили, что продолжат попытки создать для сотрудников инклюзивную атмосферу.

Форстейтер, запустившая информационую кампанию Sex Matters («Пол имеет значение»), полагает, что биологический пол любого человека остается неизменным на протяжении всей жизни и его не нужно путать с гендерной идентичностью.

По ее словам, решение суда ясно дает работодателям понять, что «это такая же дискриминация, как и любая другая».

В числе тех, кто поспешил поздравить Форстейтер с победой, была и автор книг о Гарри Поттере, писательница Джоан Роулинг, чья позиция по поводу гендерных вопросов также неоднократно оборачивалась для нее скандалами и шквалом критики в соцсетях.

Разделилось и мнение судей. Суд первой инстанции, куда Форстейтер обратилась еще в 2019 году, отказал ей в удовлетворении жалобы. Судья заявил, что взгляды истицы «не заслуживают уважения в демократическом обществе».

Однако женщина подала апелляцию, и два года спустя получила поддержку другого судьи Высокого суда, заявившего, что право Форстейтер на частное мнение по этому поводу защищено принятым парламентом еще в 2010 году Законом о равноправии.

Дело было отправлено на повторное рассмотрение, и в июле прошлого года апелляционный суд постановил, что женщина подверглась «прямой дискриминации» за свои взгляды.

Комментируя это решение, благотворительная организация Stonewall, защищающая права ЛГБТ-сообщества, заявила, что, к сожалению, оно «никак не влияет на реальное положение дел с защитой прав трансгендерных людей на рабочем месте».

«Ни у кого нет права преследовать трансгендерных людей или подвергать их дискриминации лишь на том основании, что не согласен с их существованием или их участием в общественной жизни», — заявили активисты Stonewall.