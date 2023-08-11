На северо-западе Москвы упал беспилотник

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34 минуты назад

В районе Карамышевской набережной на западе Москвы был ликвидирован беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Минобороны России представило несколько другую версию произошедшего. По данным военного ведомства, «БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве».

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщали ранее Mash и Baza, беспилотник летел вдоль русла реки и был сбит ПВО в Хорошево-Мневниках. Его фрагменты, по предварительным данным, нашли в парковой зоне 67-й городской больницы (находится рядом с набережной, недалеко от Живописного моста).

Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев также сообщили, что в Красногорске, расположенном к северо-западу от Москвы, произошел взрыв.

Канал «Осторожно. Новости» отмечал, что ранее недалеко от места взрыва очевидцы заметили объект, похожий на беспилотник.

Ранее стало известно, что власти закрывали воздушное пространство над аэропортом Внуково и над аэропортом в Калуге. Сейчас ограничения на полеты сняты.