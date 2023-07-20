Победивший на выборах в Таиланде демократ Лимчароенрат не смог стать премьером. Сторонники хунты в Сенате заблокировали его назначение

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 42-летний Пита Лимчароенрат обещал своим избирателям демократические реформы, включая изменения в законы об оскорблении монархии

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28 минут назад

Лидер продемократической партии «Движение вперед», победившей на майских парламентских выборах в Таиланде, Пита Лимчароенрат не станет премьер-министром страны, так как парламент не поддержал его кандидатуру.

Это решение вызвало бурю негодования среди избирателей «Движения вперед». В основном это тайская молодежь, отдавшая предпочтение прогрессивному 42-летнему Лимчароенрату и стремящаяся положить конец многолетнему правлению военных.

Тысячи человек собрались у здания парламента в Бангкоке с требованием объяснить им, в чем был смысл выборов, если выбор народа аннулируется высшими инстанциями.

Полиция города готовится к возможным массовым протестам, эксперты предсказывают политический кризис в стране.

Что произошло

Партия «Движение вперед», выступающая за реформы, уверенно победила на выборах в мае. Второе место заняла другая продемократическая партия Pheu Thai («Для тайцев»).

Это позволило двум прогрессивным антимилитаристским силам страны набрать большинство в 500-местной Палате представителей (нижней палате парламента Таиланда) и приступить к обсуждению формирования коалиционного правительства.

Партия нынешнего премьера - генерала и бывшего лидера путчистов Прают Чан-Очи – проиграла в мае, но нюансы избирательной системы Таиланда позволяют ей влиять на нынешнюю ситуацию.

По процедуре кандидатура нового премьер-министра должна быть утверждена обеими палами парламента – Палатой представителей и Сенатом.

В отличие от Палаты состав Сената не избирается, а назначается, и срок его полномочий не ограничен сроком пребывания у власти того или иного правительства.

Нынешний Сенат (250 человек) был назначен военными и заблокировал утверждение кандидатуры Лимчароенрата на пост премьера.

После майской победы демократов многие эксперты допускали такое развитие событий, но с учетом масштабного проигрыша хунты сомневались, что она пойдет на подобную эскалацию.

Методы политической борьбы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующие у здания парламента в Бангкоке заявляют, что у них отнимают надежду на перемены, но они будут бороться

Современная политическая система Таиланда устроена так, что набранное в ходе выборов большинство в нижней палате парламента не гарантирует победителю свободы действий.

Военные сосредоточили в своих руках достаточно механизмов, способных препятствовать переменам в стране.

К примеру, в 2020 году популярную оппозиционную "Партию будущего" распустили постановлением Конституционного суда за нарушение избирательного законодательства.

Формально Конституционный суд не подчиняется законодательной и исполнительной власти, но эксперты отмечают, что некоторые его решения последнего времени свидетельствуют о симпатиях военным.

Участь роспуска, таким образом, может постичь любую партию, в том числе и "Движение вперед", несмотря на ее победу.

Именно Конституционный суд на прошлой неделе в резкой форме предписал Пите Лимчароенрату покинуть зал заседания парламента, на котором обсуждалась его кандидатура на пост премьера.

Затем тот же суд решил заблокировать повторное голосование по его кандидатуре.

А в настоящий момент решается вопрос о его полном отстранении от участия в парламентской деятельности за владение акциями давно не существующей медиакомпании.

«Я хотел бы попрощаться, но лишь до нашей следующей встречи», — сказал Лимчароенрата, покидая зал собрания под аплодисменты союзников по партии.

На следующей неделе парламент соберется для согласования другой кандидатуры на пост премьер-министра.

Обещания перемен

Лимчароенрата, выпускник Гарварда в области технологий, победил благодаря обещаниям реформировать сферы жизни страны, которые до сих пор считались неприкосновенными.

Среди них – жесткий закон об оскорблении величества, подразумевающий наказание за клевету, оскорбительные высказывания и неуважение в адрес короля (живущего или почившего) и его семьи, а также выражение сомнений в святости и авторитете института монархии.

Дело об оскорблении величеств должно быть возбуждено на основании любого заявления, часто – доноса, против любого лица, должно быть тщательно расследовано, предусматривает длительные досудебные сроки заключения, невозможность уплаты залога и самые строгие меры наказания.

При этом определения клеветы, оскорбления и угрозы сформулированы в законе весьма пространно и оставляют значительный простор для толкования.

Пита Лимчароенрат обещал своим избирателям изменить такое положение дел, что нашло отклик у большей части тайской молодежи.