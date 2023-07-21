Украина национализирует активы Фридмана и Авена. Как это происходит?

Автор фото, Mikhail Svetlov/Getty Images

Автор, Маргарита Ормоцадзе

Должность, для Русской службы Би-би-си

52 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

Кабинет министров Украины принял решение о национализации Sense Bank — раньше он назывался Альфа-банком. Это основной актив в стране российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. И это первый этап национализации банка. Би-би-си объясняет, что это значит.

Правительство Украины начало процедуру национализации Sense Bank. В банке уже работает государственная временная администрация, введенная накануне Национальным банком Украины (НБУ). «Во время работы временной администрации банк будет работать в штатном режиме», — сказано в сообщении Sense Bank в фейсбуке.

Такое обычно происходит с проблемными банками. Но Sense Bank даже в военное время оказался прибыльным.

Его акционерами являются Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов — последний, как писала Financial Times, может выкупить доли Фридмана и Авена в российском Альфа-банке.

Они владеют банком через ABH Holdings — это международный холдинг со штаб-квартирой в Люксембурге. С весны 2022 года Михаил Фридман и Петр Авен находятся под санкциями западных стран и Украины — именно это и стало причиной национализации.

«Учитывая системную важность банка, мы обратились к правительству об участии Кабмина в этой процедуре. Соответствующее решение мы ждем 21 июля», — заявил в четверг на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

Альфа-банк Украина переименовали в Sense Bank в марте 2022 года — после начала войны. Формально банк пытался дистанцироваться от связей с Россией.

В марте 2022 года НБУ лишил акционеров банка права как-то влиять на учреждение. Тогда же был назначен независимый управляющий, который получил от НБУ право принимать решения по работе банка вместо акционеров. С этого момента велись переговоры о судьбе Sense Bank.

Осенью 2022 года Михаил Фридман предложил Украине инвестировать в банк 1 млрд долларов в обмен на снятие санкций. Но это предложение было проигнорировано.

Власти на законодательном уровне пытались легализовать возможность национализировать платежеспособный банк из-за санкций против его владельцев. Несколько попыток принять соответствующие нормы провалились в украинском парламенте, но в мае 2023 года все-таки был принят закон, позволяющий национализировать банк подсанкционных акционеров.

Тогда же в Sense Bank заявили, что появился потенциальный покупатель. Хотя его имя не разглашалось, прессе стало известно что банком заинтересовался один из богатейших людей Польши миллиардер Зигмунт Солож-Жак.

Однако в Нацбанке заявили, что санкции не дают возможности менять акционеров учреждения. Хотя фактически при национализации это и произойдет — акционером банка станет, скорее всего, украинское Министерство финансов.

Что будет дальше с банком?

Sense Bank — это один из крупнейших банков Украины с активами на 2,6 млрд долларов. По итогам первого полугодия 2023 года он получил 2,2 млрд гривен прибыли (около 60 млн долларов).

О том, что экономических причин для его национализации нет, говорили чиновники, в частности, зампред НБУ Екатерина Рожкова. В январе 2023 года она заявила, что «не видит признаков неплатежеспособности Sense Bank».

Несмотря на это, банк сворачивал свои активы, а клиенты переходили в другие банки. С осени 2022 года украинские банкиры активно обсуждали, что Sense Bank готовится к возможному выведению с рынка. Называли даже кандидатуры будущего главы правления банка после национализации. Говорили, что банк возглавит Галина Пахачук, которая с 2016 года была главой национализированного ПриватБанка.

«Регулятивный капитал (показатель соответствия собственных средств банка к объему его активных операций — Би-би-си) Sense Bank за период с 1 апреля 2022 года по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, тогда как регулятивный капитал других системно важных банков увеличился на 29%», — сказал 20 июля на брифинге глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Sense Bank, тем не менее, сохранил свои позиции как системообразующий банк. Сейчас его доля в украинском банковском секторе составляет порядка 3%.

«Это хороший банк, достаточно агрессивный, с хорошими технологиями и удобными сервисами», — говорит финансовый аналитик Анатолий Дробязко.

Он объясняет, что при обычной процедуре национализации временный администратор (государственный управляющий, назначенный в банк) должен начать разбираться с кредитным портфелем. Через месяц можно будет судить о том, как кредитный портфель банка поменяется.

«Поведение заемщиков всегда меняется при смене акционера, особенно когда в банк заходит государство. Не исключено, что некоторые клиенты могут перестать платить по обязательствам», — говорит Анатолий Дробязко. Тем более что банк всегда очень строго работал с проблемными заемщиками. Тогда как заход государственного временного администратора может ухудшить платежную дисциплину и развязать руки тем клиентам, которые не хотели бы выполнять свои обязательства.

«Все сделки за последние полгода, которые были невыгодны для банка, могут быть отменены временным администратором. Будет оцениваться жизнеспособность модели банка, и на основании этого анализа будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Объявляется конкурс на замещение членов правления и членов набсовета нового государственного банка. Банк может быть выставлен на продажу», — говорит Дробязко.

Среди миноритарных акционеров Sense Bank — крупная итальянская группа Unicredit. «Если банк останется на рынке, Unicredit может сохранить свою долю в банке. Если после анализа качества активов выяснится, что в банк надо вливать капитал, миноритарному акционеру надо будет принять свое долевое участие», — отмечает Дробязко.

Будут ли защищаться Фридман и Авен?

Логичной реакцией акционеров банка будет оспаривание национализации в судах.

«Sense Bank показывал прибыльную деятельность. Это создает очень скользкий вопрос с точки зрения западной юриспруденции и защиты прав собственности», — говорит украинский банкир на правах анонимности.

В июне 2023 года управляющая компания Михаила Фридмана и Петра Авена ABH Holdings SA. (ABHH, Luxembourg) заявила, что «в случае национализации АО «Сенс Банк» потери для ABHH и его акционеров будут значительными. Соответственно, ABHH будет принимать соответствующие меры с точки зрения как внутреннего, так и международного права и доступных договоров, чтобы защитить свои инвестиции и уменьшить убытки. В частности, ABHH будет добиваться защиты в рамках двустороннего инвестиционного договора BLEU (Бельгия-Люксембург)—Украина». Этот договор защищает капиталовложения инвесторов из стран-подписантов в международном праве.

«В Европе активы российских бизнесменов заморожены, но они продолжают работать, эти активы никто не изымает. Когда война закончится, большинство этих активов логично будут возвращены владельцам, — говорит экономист Владислав Иноземцев. — Есть большая составляющая коррупционного интереса со стороны украинских чиновников. Sense Bank не имел связей с Россией, и то, что делает украинская власть, похоже на отъем банка по личным мотивам».

В руководство Sense Bank ранее говорили о ведении информационной кампании против банка и недобросовестном интересе к активам банка у некоторых украинских бизнесменов.