Долгая извилистая дорога Украины в НАТО. Как развивались отношения Киева с альянсом

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час назад

Вильнюсский саммит НАТО может еще больше приблизить Украину к вступлению в блок НАТО, отношения с которым она строила почти 30 лет.

Часто эти отношения были по-настоящему драматическими и напоминали политический детектив, действующими лицами в котором была не только Украина, но лидеры стран Запада и Кремль, последовательно выступающий против сближения Киева и Североатлантического альянса.

Вспомним, насколько долгий путь в НАТО уже прошла Украина — и сравним его с дорогой других стран, которые уже являются членами блока.

Первые шаги и заявления о вступлении

Отношения Украины и НАТО начались почти сразу после того, как она стала независимым государством. Первый украинский президент Леонид Кравчук в 1992 году побывал в штаб-квартире альянса в Брюсселе, а в 1994-м Украина первой из постсоветских государств заключила договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Украины Леонид Кучма сначала ставил цель сделать страну членом НАТО, но потом от этой идеи отказался

Во времена президенства Леонида Кучмы сотрудничество развивалось — в 1997 году была подписана «Хартия об особом партнерстве НАТО и Украины», работали также различные программы сотрудничества с альянсом.

В начале второй волны расширения НАТО на Восток, в 2004 году, Украина одобрила стратегию, которая предусматривала отказ от нейтрального внеблокового статуса. В военную доктрину страны также внесли положение о дальнейшей евроатлантической интеграции и вступлении в НАТО.

Фактически именно в этот момент украинские власти впервые провозгласили намерение стать членом альянса.

Но это было время после «кассетного скандала», когда Леонида Кучму обвинили в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе; против украинских властей также выдвигались подозрения в нарушении режима санкций ООН в отношении Ирака (в частности, в поставках этой стране станций радиотехнической разведки «Кольчуга»). В результате тогдашний президент Украины, опиравшийся на поддержку России, оказался в международной изоляции, его также мало поддерживало население страны. Руководители НАТО в этот момент не слишком обращали внимание на шаги Леонида Кучмы.

В июле того же года, после заседания комиссии Украина-НАТО, Кучма издал указ, которым отменил задачу по вступлению в НАТО, оставив в украинской военной доктрине слова о «существенном углублении отношений с НАТО и Евросоюзом как гарантами безопасности и стабильности в Европе».

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ПДЧ: противостояние и резкий разворот

Третий президент Украины Виктор Ющенко назвал вступление в НАТО своей главной целью.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент США Джордж Буш (младший), президент Украины Виктор Ющенко и генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер на саммите 2008 года, который не стал для Киева прорывным

В апреле 2005 года, вскоре после прихода к власти, он внес в военную доктрину Украины слова о том, что стратегическая цель государства — «полноправное членство в НАТО и Европейском союзе».

Но парламентские выборы 2006 и 2007 года выиграла пророссийская Партия регионов во главе с Виктором Януковичем — и ей удалось ограничить возможности команды Ющенко по реализации этой задачи.

В начале 2008 года президент Виктор Ющенко, новый премьер-министр Юлия Тимошенко и спикер парламента Арсений Яценюк написали письмо в НАТО с просьбой предоставить Украине «План действий о подготовке к членству» (ПДЧ) — документ, требующий от Киева выполнения конкретных шагов, но обозначающий реальные перспективы вступления в альянс. Однако это происходило на фоне развивавшегося тогда парламентского кризиса.

Еще одну попытку получить ПДЧ Украина предприняла в апреле 2008 года на Бухарестском саммите НАТО, который называли «саммитом больших надежд и больших скандалов».

Из-за позиции Франции и Германии решение о предоставлении ПДЧ было отложено до декабря 2008 года.

На позицию тогдашних лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Николя Саркози могла повлиять Россия. Как писали тогда СМИ, президент РФ Владимир Путин намекал, что в случае вступления Украины в НАТО Россия может начать отторжение Крыма и Востока Украины.

В декабре НАТО предложил Украине ежегодную национальную программу помощи в реализации реформ, необходимых для вступления. Но о ПДЧ речи уже не было.

«Внеблоковый статус» Януковича

Когда в 2010 году президентом Украины стал Виктор Янукович, он ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Демонстрация Партии регионов против НАТО в 2008 году

Постепенно из всех правительственных документов, а также из закона «Об основах внутренней и внешней политики», были изъяты слова о стремлении к членству в НАТО.

Действовала только ежегодная программа сотрудничества с НАТО, которая предусматривала участие украинской авиации в перевозке грузов альянса, участие в операциях в Косово, Афганистане и Ираке, а также обучение украинских военных в странах блока.

Порошенко и Зеленский стали единомышленниками

В 2014 году, после «Европейской революции», новая власть во главе с президентом Петром Порошенко отменила внеблоковый статус Украины, введенный Януковичем. В основах внешней и внутренней политики снова появились слова о достижении критериев, необходимых для членства в НАТО.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В прошлом Петр Порошенко и Владимир Зеленский были непримиримыми соперниками, но за несколько последних лет они стали единомышленниками в вопросе о вступлении в НАТО

Однако Порошенко считал, что о вступлении можно будет говорить после проведения референдума и не раньше, чем через 6-7 лет.

В новой военной доктрине появились слова о достижении полной совместимости ВСУ с армиями стран-членов альянса до 2020 года — ради интеграции в ЕС и НАТО. В Конституцию также внести новые статьи о вступлении в эти организации.

Когда президентом стал Владимир Зеленский, он заявил о необходимости подписать с НАТО «План действий о подготовке к членству».

На саммите НАТО в Брюсселе в июне 2021 года лидеры альянса подтвердили преданность заявлениям Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина станет членом альянса, а Россия не сможет заблокировать этот процесс.

После начала полномасштабного российского вторжения Зеленский призвал страны Запада принять Украину в НАТО по ускоренной процедуре, без ПДЧ.

В сентябре 2022 года президент, глава парламента и премьер-министр Украины подписали заявку об ускоренном вступлении в НАТО.

Пока быстрое членство Украины в НАТО поддерживают 23 страны-члена альянса, то есть большинство. Все они подписали с Киевом соответствующие декларации.

Вступление в НАТО, по данным опросов, поддерживают почти 90% украинцев.

Однако и украинские власти, и НАТО признают, что пока продолжается война, это невозможно. Поэтому Киев надеется, что НАТО предоставит гарантии членства в течение короткого промежутка времени после окончания войны.

От двух до 20 лет

Блок НАТО был создан в 1949 году, его основателями стали 12 стран Европы и Северной Америки. Сейчас в альянс входит 31 государство.

С момента основания НАТО до начала 1990-х годов в НАТО почти не принимали новых членов — их оставалось 16.

Но после падения Берлинской стены и распада организации Варшавского договора в 1990-е года страны Центральной и Восточной Европы заявили о желании присоединиться к НАТО.

Польшу, Чехию и Венгрию альянс пригласил вступить в 1997 году — и они стали полноправными членами уже через два года. Практически сразу после этого, в 1999 году, была введена в действие новая процедура — «План действий по подготовке к членству в НАТО» (также известный как ПДЧ).

Вторая волна расширения НАТО на Восток произошла после того, как в 2002 году семь стран получили приглашение начать переговоры о вступлении в альянс. Это были Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. На выполнение ПДЧ им понадобилось два года, и в 2004-м они официально стали членами альянса.

Следующими были Албания и Хорватия, но их путь в НАТО был более долгим.

Албания получила ПДЧ в 1999 году, а Хорватия — в 2002-м; обе страны стали членами НАТО в 2009 году, то есть через десять и семь лет соответственно.

Черногория в 2006 году присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира», а в 2009-м стала участницей «Плана действий». Официально Черногория стала членом НАТО через восемь лет, в 2017-м.

Северная Македония прошла один из самых долгих путей к официальному членству в НАТО. ПДЧ страна получила в 1999 году, но вошла в альянса только через 20 лет, в 2019-м. Одним из препятствий было официальное название государства — оно стало 30-м членом альянса только после того, как отказалось от наименования «Бывшая Югославская республика Македония».

Последней по времени вступления в НАТО стала Финляндия. Эта страна принимала участие в программе «Партнерство ради мира» с 1994 года, и в течение всех последующих лет активно сотрудничала с альянсом в миротворческих операциях. Однако сохраняла при этом нейтралитет.

В мае 2022 года она подала заявку на вступление в НАТО на фоне российской агрессии против Украины. В апреле 2023-го она стала 31-м членом блока.

Вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО также подала Швеция — в вопросах отношений с альянсом она действовала синхронно с Финляндией еще с 1994 года, с момента подписания соглашения «Партнерство ради мира».