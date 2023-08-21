Конец традиции? Британцы стали пить кофе чаще, чем чай

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7 минут назад

Все больше британцев пьют кофе вместо чая - традиционного английского напитка, показало исследование потребительского рынка Statista Global Consumer Survey.

63% респондентов сказали, что регулярно пьют кофе, а 59% — что чай (очевидно, это пересекающиеся множества потребителей, то есть часть из них пьют и то и другое). В опросе приняли участие 2400 человек.

По данным Kantar, за год до марта 2023 года супермаркеты продали почти вдвое больше упаковок кофе, чем чая - 533 млн против 287 млн.

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«Дело в том, что чай становится старомодным напитком. Он все еще распространен в стране, но чашка кофе добавляет чуть больше экстаза», — объясняет результаты исследования эксперт в области гастрономии Эйди Смит.

«В употреблении кофе гораздо больше нюансов. Многообразие вариантов приготовления, подачи и гамма вкусов помогли ему занять очень высокое место в наших предпочтениях. Что может сравниться с искусством подачи латте в мире чая? Искусство заварки чайного пакетика? Я так не думаю», — говорит Смит.

Кофейные гиганты, как, например, компания Nespresso охотно подхватили выводы экспертов. По их словам, люди уже давно не приглашают друг друга встретиться за чашкой чая – будь то дружеская или деловая встреча, обычно зовут на кофе.

Однако многие британцы, оставившие комментарии по теме, уверены, что предпочтение кофе связано с его более ощутимым тонизирующим эффектом, который так необходим в условиях современного ритма жизни.