Умер художник Фернандо Ботеро, любитель объемов и создатель забавных толстяков

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31 минуту назад

В Монако на 92-м году жизни умер колумбийский художник Фернандо Ботеро, получивший всемирную известность благодаря своим скульптурам и картинам с изображением полных фигур.

Люди и животные в его работах весьма корпулентны, и это стало его визитной карточкой.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал его художником, отображавшим человеческие недостатки и добродетели, а также традиции колумбийского народа.

У себя на родине он признан величайшим колумбийским художником всех времен. В его родном городе Медельине объявлена неделя траура.

Как сообщила дочь Ботеро Лина, причиной его смерти стала пневмония.

Несостоявшийся матадор

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фернандо Ботеро позирует на фоне одной из своих картин. Ноябрь 2017 года

Сын коммивояжера Давида Ботеро и швеи Флоры Ангуло, Ботеро родился в 1932 году.

Его отец умер от сердечного приступа, когда ему было всего четыре года, и в детстве большую роль в жизни Фернандо играл его дядя, который мечтал сделать из мальчика матадора.

Он был лишен возможности посещать музеи и выставки, поэтому его первые художественные впечатления были связаны с архитектурой. Их он черпал, разглядывая барочный стиль церквей в его родном городе.

Но уже в 1948 году, когда Ботеро было 16 лет, воскресное приложение самой популярной в Медельине газеты «El Colombiano» опубликовало его первые иллюстрации, что дало начало его финансовой самостоятельности.

В свои двадцать с небольшим он отправился в Европу, где обучился основам классической живописи, а в конце 1950-х, по его словам, открыл для себя «новое измерение, более объемное, более монументальное, более экстравагантное, более экстремальное».

Одержимость объемом

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Скульптура Ботеро на виставке в Берлине, 2007 год

В 1960 году молодой художник переехал в США.

С тех пор он работал в собственной уникальной манере, намеренно преувеличивая размеры и параметры своих героев.

По его словам, иногда он делал это ради комического эффекта, а иногда в качестве пародии.

Одним из самых известных примеров его стиля является версия «Моны Лизы» Леонардо да Винчи с опухшим лицом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, «Мона Лиза» глазами Ботеро

Ботеро говорил, что просто не в состоянии изображать изящные фигуры и предметы.

По его словам, он мог взять в качестве объекта тонкую иглу, но на холсте или в бронзе она превратилась бы в нечто в 10 раз больше оригинала с выпуклыми боками.

В интервью Би-би-си в 2008 году Ботеро рассказал, как однажды дочь попросила его помочь с домашним заданием по рисованию – надо было изобразить животное.

Он начал рисовать лошадь по классическим канонам и старался держать себя в руках, но в результате все равно получилась картинка в его стиле.

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«Видите ли, мой мозг уже полностью деформирован, я не могу рисовать нормально. Что бы я ни делал, получается чистый Ботеро», - объяснял он.

Он пояснял, что одержим идеей объема.

«Я не рисую толстых женщин, я рисую объемы», - говорил Ботеро.

Героический Эскобар?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, «Венера» Ботеро

Ботеро не всегда изображал только прославивших его забавных толстяков. Есть в его арсенале и образы колумбийских партизан, а также весьма мрачные сцены последствий землетрясения.

Некоторые его работы были восприняты неоднозначно и подверглись критике. Среди таких – смерть наркобарона Пабло Эскобара, который был застрелен полицией в Медельине в 1993 году.

Ботеро изобразил его уворачивающимся от пуль, что обществом и критиками было воспринято как героизация преступника.

Ажиотаж также вызвали его работы с изображением пыток заключенных в тюрьме Абу-Грейб в Ираке. Плохими парнями на картинах предстают осуществляющие пытки американские военные.

Фернандо Ботеро владел художественными студиями в Париже, Нью-Йорке, Мексике, Колумбии и Италии.

По данным аукционного дома Sotheby's, любая из его работ продается более чем за 2 миллиона долларов.

Фернандо Ботеро на родине и по всему миру

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Скульптура кита в Париже

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, «Голова» в парке имени Ботеро в его родном городе Медельине, Колумбия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, «Оголенная» в Букараманге, Колумбия

Автор фото, Getty Подпись к фото, «Оголенная с книгой» на выставке в Гонконге

Автор фото, Getty Подпись к фото, «Танцовщики», Минеаполис, США

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, «Воин» Пьетрасанта, Италия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, «Сфинкс» на выставке в Берлине, 2009 год

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