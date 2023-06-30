Во Франции третью ночь продолжаются беспорядки. Арестовано более 400 человек

46 минут назад

Автор фото, Reuters

Более 400 человек арестованы во Франции в ходе массовых беспорядков, продолжающихся третью ночь подряд. Более 300 из них - в Париже и его окрестностях. Большинству задержанных – от 14 до 18 лет.

Протесты и беспорядки вспыхнули во Франции в ночь на среду после убийства в пригороде Парижа дорожным полицейским 17-летнего водителя Наэля М, отказавшегося остановиться и попытавшегося уехать.

Наэль М, по предварительным данным, алжирец по происхождению, во вторник был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что Наэль пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.

После этого две ночи Франция была охвачена протестами и насилием.

В четверг вечером в Нантере, где родился и жил Наэль, тысячи протестующих вновь вышли на улицы с мирной демонстрацией, требуя справедливого наказания полицейским.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В четверг все началось опять с мирной демонстрации, но вскоре она переросла в беспорядки и насилие

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Однако вскоре эти протесты вновь вылились в массовые беспорядки и стычки с полицией.

Насилие и беспорядки распространились на несколько городов Франции и даже Бельгию. В Брюсселе арестованы 15 человек.

По Франции на подавление беспорядков были брошены 40 тысяч полицейских.

Во многих районах была прекращена работа общественного транспорта, не ходили автобусы и трамваи.

К утру парижские СМИ сообщали, что беспорядки утихают и ситуация более или менее успокоилась.

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Полицейский, застреливший подростка арестован, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. В четверг он публично извинился перед семьей погибшего.

Его адвокат Лоран-Франк Льенар сказал, что полицейский «опустошен» и что это не такой человек, который «встает по утрам, чтобы убивать людей».

«Первыми словами, которые он произнес, были извинения. И последними словами, которые он сказал, были извинения перед семьей», - заявил адвокат обвиняемого.

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В Нантере, парижском пригороде, где жил Наэль М, ситуация ночью серьезно обострилась.

Различные французские СМИ публикуют кадры сильного пожара, охватившего первый этаж здания, где расположен банк Crédit Mutuel.

По сообщениям местных СМИ, на место происшествия прибыли пожарные, они пытаются спасти людей, которые, как предполагается, находятся в квартирах наверху.

Корреспондент Би-би-си Крис Бокман сообщает из Тулузы, на юго-западе страны, что был свидетелем того, как дым поднимался от различных пожаров рядом с несколькими многоэтажными домами в обширном жилом комплексе Ле Мирэй, в котором проживает около 35 000 человек, в основном выходцев из Северной Африки.

Le Monde также подтверждает, что протестующие устроили поджоги в Тулузе, но до сих пор там не было зарегистрировано ни одного ареста.

Предыдущей ночью стычки продолжались до полуночи, местные власти ожидали новых актов насилия в городе этим вечером, но сильная гроза и дождь здесь в этот вечер, похоже, сыграли свою роль в ослаблении напряженности.

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В Марселе после столкновений с полицией арестованы три человека, сообщают французские СМИ.

На видео и фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что в нескольких местах были подожжены кучи мусора. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, собравшейся в портовой части южного города.

Французская газета Le Monde сообщает, что один полицейский был доставлен в больницу после ранения фаерами, брошенными протестующими.

По словам источника в полиции, которого цитирует информационное агентство AFP, шесть человек были арестованы в Лилле, недалеко от границы с Бельгией.

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Беспорядки сопровождались массовыми грабежами магазинов.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, также видно, как участники беспорядков врываются в витрины магазинов на улице Риволи в центре Парижа.

Эта улица с дорогими магазинами находится рядом с Лувром и садом Тюильри.

На видео видно, как толпа врывается в магазин одежды Zara, люди убегают из магазина с товарами.