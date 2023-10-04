Красный Крест выпустил правила войны для хакеров. Украинские и российские хакеры соблюдать их не собираются
Международный комитет Красного Креста опубликовал первые в истории правила войны для хакеров. Толчком к составлению этих правил стала российско-украинская война, по ходу которой многие хакеры занялись «боевыми действиями» в интернете.
Общий смысл восьми правил состоит в том, чтобы не смешивать военные и гражданские цели и не бить по последним. Однако хакерские группы, с которыми связалась Би-би-си сказали, что выполнять эти правила, во всяком случае в полном объеме, не смогут и не хотят.
Красный Крест, одна из задач которого — следить за соблюдением правил войны во всем мире, разослал эти правила хакерским группам, участвующим в российско-украинской войне.
Советник МККК по юридическим вопросам доктор Тильман Роденхойзер отмечает, что «патриотическое хакерство» — кибератаки, связанные с международными конфликтами — уже давно не редкость, но нападение России на Украину и сопутствующая ему кибервойна расползается уже по всему миру.
Красный Крест предлагает хакерам соблюдать следующие правила:
- Не атаковать гражданские объекты
- Не применять вредоносные программы, которые распространяются автоматически и поражают без разбора военные и гражданские цели
- Планируя кибератаку против военной цели, делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать ущерб для мирного населения
- Не проводить кибероперации против медицинских и гуманитарных учреждений
- Не проводить кибероперации против объектов, которые необходимы для выживания населения или которые могут «высвобождать опасные силы» [например, атомные электростанции — Би-би-си]
- Не угрожать насилием и не сеять ужас среди гражданского населения
- Не призывать к нарушениям международного гуманитарного права
- Соблюдать эти правила, даже если их не соблюдает противник.
В Украине, например, с началом войны как ответ на российские кибератаки была создана массовая «IT-армия Украины», и ее деятельность поощряют власти страны. Цели кибератак «IT-армии Украины» были самыми разными, в том числе компьютерные системы железных дорог и банки.
«Соблюдение этих правил может поставить одну сторону в неравное положение с другой», — сказал Би-би-си представитель «IT-армии Украины».
Он сообщил, что «IT-армия» уже отказалась от атак на медицинские учреждения — но во многих других случаях, по его словам, ущерба для гражданского населения избежать невозможно.
Российские хакерские группировки начали кибератаки на Украину и ее союзников задолго до вторжения. Многие из этих группировок, как считают специалисты и разведслужбы, связаны с российскими спецслужбами.
«Почему мы должны слушаться Красного Креста?» — спросил Би-би-си представитель одной из них, Killnet. Подозрения в связях со спецслужбами Killnet отвергает.
Представитель хакерской группы «Анонимный Судан» (Anonymous Sudan), которая в последние месяцы атакует фирмы и учреждения государств, которые, как она считает, враждебно относятся к Судану и исламу, заявил Би-би-си, что предложенные Красным Крестом правила нежизнеспособны, и группировка просто не может не нарушать их.