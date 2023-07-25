Впервые за сто лет. В Париже после Олимпиады вновь разрешат плавать в Сене

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21 минуту назад

Четверть века назад покойный ныне президент Франции Жак Ширак пообещал парижанам, что они смогут плавать в Сене в течение трех лет. В воскресенье мэр французской столицы Анн Идальго подтвердила, что в 2025 году в городе будут открыты три зоны для купания в Сене.

Эти места - напротив острова Сен-Луи в центре города, у набережной Гренель в 15-м округе на западе и в Берси в восточном 12-м округе - будут обозначены буйками, и их будут патрулировать спасатели.

К зонам купания также будут подведены понтоны, на набережных оборудованы места, где купальщики смогут переодеться, принять душ и оставить вещи на хранение, говорится в заявлении мэрии.

По словам Идальго, она хочет, чтобы возможность купания в Сене стала «главным наследием» Олимпийских игр 2024 года в Париже. На реке пройдет церемония открытия Игр и соревнования в трех видах спорта.

Идальго – мэр Парижа с 2014 года, она баллотировалась в качестве кандидата в президенты от Социалистической партии в 2022 году. Она опубликовала в твиттере видео, на котором ее заместители окунаются в воду Сены, и пообещала, что «скоро наступит и ваша очередь, и моя».

Купание в Сене запрещено с 1923 года из-за опасности, которую представляли баржи и прогулочные суда, а также из-за стремительно ухудшающегося качества воды, хотя ежегодные рождественские соревнования по плаванию через реку просуществовали до Второй мировой войны.

Как и во многих других западных городах, в Париже качество воды в реке резко ухудшилось из-за промышленных стоков, расположенных выше по течению, и стремительно растущего населения.

Одной из главных проблем стала созданная в XIX веке дренажная инфраструктура, объединяющая использованную воду из кухонь и ванных комнат со сточными водами из туалетов.

В обычное время эти стоки через комплекс тоннелей под улицами попадают в очистные сооружения на окраинах. Однако во время сильных дождей система не справляется, и ее излишки приходится сливать в Сену.

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Решением проблемы стало строительство огромного подземного резервуара, который будет служить для хранения стоков во время сильных дождей.

Проект очистки воды стоимостью 1,4 млрд евро предполагает строительство огромного резервуара глубиной 34 м и шириной 50 м – по объему это 20 олимпийских бассейнов.

«До сих пор Сена была предохранительным клапаном для канализационной системы. Если бы мы периодически не выпускали сточные воды в реку, они бы попадали в дома людей, - говорит Самуэль Колин-Канивез, главный инженер по санитарным вопросам мэрии Парижа. - Теперь же по туннелю стоки попадают в водохранилище, где они хранятся день-два - время, необходимое для того, чтобы система снова успокоилась. Затем он будет отводиться в обычном режиме в очистные сооружения».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Строительство огромного очистного резервуара должно завершиться к началу Олимпиады в 2024 году

Система окончательно войдет в строй к началу Олимпийских игр летом следующего года. Однако усилия городских властей по очистке воды уже приносят результаты: регулярные тесты в прошлом году показали, что уровень бактерий в воде - в частности, кишечной палочки и энтерококков - безопасен для купания более чем в 90% случаев.

В 1960-х годах в черте города обитали всего три вида рыб. Сегодня – от 30 до 35, в Сене встречаются сомы длиной до двух метров.

Правда, существует еще и проблема крыс – извечная беда крупных городов. Лептоспироз – опасная болезнь, возбудители которой переносятся с мочой крыс. Однако Поль Кеннуш, руководитель отдела качества воды мэрии Парижа, утверждает, что, согласно исследованиям, количество бактерий лептоспироза не является аномально высоким.

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По словам властей, только в периоды особенно сильных дождей качество воды становится неприемлемым, и то лишь на относительно короткое время. После официального открытия реки для купания, пообещали в мэрии, тщательные проверки будут проводиться ежедневно.

В ходе работ по очистке реки также принимаются меры по мониторингу домохозяйств, судов и предприятий, сбрасывающих сточные воды в реку, улучшаются очистные сооружения.