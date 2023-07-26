Президента Нигера заблокировали в собственном дворце солдаты его же гвардии

Автор фото, AFP Подпись к фото, Президент Базум был приведен к присяге в 2021 году

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23 минуты назад

Президентская гвардия Нигерии заблокировала президента страны Мохамеда Базума и взяла под контроль президентский дворец, а также ряд ключевых министерств. Несмотря на опасения, что это может быть попытка переворота, пока в столице не стреляют, а экс-президент Мохаммед Иссуфу и другие политики в настоящее время участвуют в переговорах, чтобы разрядить обстановку.

Африканский Союз (международная межправительственная организация, объединяющая 55 африканских государств) осудил действия гвардейцев, назвав их неприемлемыми, а канцелярия президента в твиттере сообщила, что гвардейцам не удалось заручиться поддержкой армии.

В качестве одной из версий недовольства президентской гвардии журнал Jeune Afrique выдвигает то, что в последние дни президент рассматривал возможность отправить в отставку ее командующего, генерала Омара Тчиани, который занимал этот пост еще при предыдущем президенте.

Как заявил агентству AFP неназванный источник, близкий к президенту, переговоры между армейскими представителями и президентскими гвардейцами, которые отказываются освободить Базуму, успехом не увенчались, и теперь военные объявили захватчикам ультиматум.

Сообщается, что силы, верные президенту, расположились вокруг президентского дворца и зданий национальной вещательной корпорации.

Телеканал Al Jazeera передает также, что в столицу начали прибывать с запада страны дополнительные подразделения спецназа.

«Армия и Национальная гвардия готовы атаковать причастных к захвату президента, — говорилось в твите канцелярии Базумы. При этом уточнялось, что президент и его семья не пострадали.

Однако позже это заявление было удалено, поскольку возникли сомнения относительно того, кто в реальности контролирует ситуацию.

Агентство Reuters сообщает, что в целом обстановка в Ниамее остается спокойной, функционирует интернет, транспортное сообщение работает бесперебойно, за исключением улиц, ведущих к президентскому дворцу и вещательной корпорации, которые перекрыты военными.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обстановка на улицах Ниамеи остается спокойной

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Президент Базум, демократически избранный в 2021 году, считается близким союзником Франции.

С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере - не имеющем выхода к морю западноафриканском государстве, - произошло четыре успешных переворота и несколько неудачных попыток свергнуть действующую власть.

Последний переворот в стране произошел в феврале 2010 года и закончился свержением президента Мамаду Танджа.

В Нигере также действуют джихадисты. Одна группа пришла на юго-запад страны в 2015 году из соседнего Мали, а вторая действует на юго-востоке, базируясь при этом на северо-востоке Нигерии.

В стране действуют группировки, связанные как с «Аль-Каидой», так и с «Исламским государством» (обе признаны террористическими и запрещены во многих странах мира, в том числе в России).

В двух соседних странах - Мали и Буркина-Фасо - недавно произошли перевороты, начало которым в обоих случаях положили выступления джихадистов.

События в Нигере развиваются накануне саммита Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

Большинство лидеров африканских стран отказалось участвовать в саммите.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что визит Базума на саммит не планировался. По данным агентства, других представителей Нигера в списках участников также нет.