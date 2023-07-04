МИД Украины и Грузии обменялись резкими заявлениями по поводу судьбы Саакашвили

Автор фото, AFP Подпись к фото, Акция протеста возле клиники, где находится Михаил Саакашвили

56 минут назад

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что озабочено требованием украинских властей отправить посла Грузии в Украине в Тбилиси для консультаций.

Это заявление было сделано после слов президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что «Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей».

Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины вызвать посла Грузии для выражения решительного протеста и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.

Украинская сторона подчеркнула готовность в срочном порядке обсудить вопрос о передаче Михаила Саакашвили Украине для лечения.

"Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину", – заявил Владимир Зеленский.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Михаил Саакашвили выступил на заседании суда в понедельник по видеосяви, он выглядел сильно похудевшим

В МИД Грузии решение отправить грузинского посла в Тбилиси назвали вмешательством во внутренние дела страны.

«Решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Дальнейшее обострение двусторонних отношений заведет ситуацию в тупик», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нем также подчеркивается, что Грузия неоднократно выражала поддержку территориальной целостности Украины и поддерживала ее во время войны, развязанной Россией.

Грузинские власти категорически отрицают нарушение прав Саакашвили, который является гражданином Украины, и говорят, что ему предоставлено необходимое лечение и уход.