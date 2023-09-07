Биржевая игра со взломом и кабриолеты Porsche. Российский хакер Клюшин со связями в ГРУ получил в США 9 лет

Автор фото, Twitter

Автор, Владимир Козловский

Должность, Для Русской службы Би-би-си, Нью-Йорк

37 минут назад

42-летний москвич Владислав Дмитриевич Клюшин, которого бостонские присяжные в феврале признали виновным в компьютерном взломе, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами, был в четверг приговорен американским судом к девяти годам лишения свободы.

«На протяжении более чем двух лет, находясь в тысячах миль от Соединенных Штатов, — начиналось ходатайство прокуроров о мере наказания, — осужденный Владислав Клюшин руководил группой российских граждан, которые совершили два серьезных взаимосвязанных, но отдельных преступления: инсайдерские биржевые операции на 93 млн долларов — одна из крупнейших в истории схем, разоблаченных в США, — и изощренная кибератака, которая обошлась двум ее жертвам более чем в 8 млн долларов».

Вместе с Клюшиным по делу проходят Иван Сергеевич Ермаков, Николай Румянцев, Михаил Владимирович Ирзак и Игорь Сергеевич Сладков, которые объявлены в розыск.

Ермаков, которого американские силовики называют бывшим сотрудником ГРУ и которому в момент ареста Клюшина было 35 лет, привлекался в США трижды. В первый раз он проходил в Вашингтоне в июле 2018 года по делу дюжины российских хакеров, служивших в ГРУ и, предположительно, вмешивавшихся по его заданию в президентские выборы 2016 года в США с целью помочь республиканскому кандидату Дональду Трампу.

В октябре 2018 года Ермаков был привлечен в федеральном суде в Питтсбурге по обвинению в компьютерном взломе и дезинформационных операциях, направленных среди прочего против антидопинговых организаций, спортивных федераций и борцов с допингом. Ермаков проходит по питтсбургскому делу вместе с шестью другими россиянами.

Он является заместителем гендиректора клюшинской компании «М-13», тогда как Румянцев — ее замдиректора. Если они — москвичи, то Сладков и Израк живут в Санкт-Петербурге и сносились с Клюшиным в основном через Ермакова, который является ближайшим другом начальника и часто вместе с ним путешествует. Прокуратура называет Ермакова профессиональным хакером, чей IP-адрес якобы прямо связывает его с кибератакой на одну из потерпевших фирм (DFIN).

В своем ходатайстве о мере наказания защита Клюшина пытается затушевать его близость с Ермаковым. Прокуроры парируют, что Ермаков был единственным сотрудником компании, который получил в подарок от Клюшина один из четырех одинаковых кабриолетов Porsche с «М-13» на номере.

Клюшин также подарил ему квартиру и ссудил полтора миллиона долларов.

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Игра на бирже со взломом

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Преступления, вменявшиеся Клюшину федеральной прокуратурой Массачусетса, совершались, по ее словам, с июля 2018 по сентябрь 2020 года, когда он и его сообщники взломали компьютеры фирм Donnelly Financial (DFIN) и Toppan Merrill ™, через которые акционерные компании регулярно подают закрытые финансовые отчеты в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Затем фигуранты похищали эти отчеты до их обнародования и, вооруженные раньше всех этой конфиденциальной информацией, играли на бирже с поразительно успешными результатами. Прокуратура назвала такие показатели «невероятными».

Немудрено, что стоило DFIN и TM залатать бреши в своих компьютерных сетях, как мошенники перестали играть на бирже, а когда изредка поигрывали, то часто теряли деньги (конкретно, 200 тыс. долларов).

Клюшин и московская IT-компания «М-13», соучредителем и главой которой он являлся, вкладывали в акции не только и не столько свои собственные деньги, сколько средства трех посторонних инвесторов, к которым у американских прокуроров претензий нет. Прокуратура утверждает, что это Александр Бородаев ($12, 454,502 чистой прибыли), Сергей Урядов ($8,611,350) и Борис Варшавский ($2,025,087).

По данным прокуратуры, Клюшин забирал у них 50% прибыли и заработал таким образом $11,545,469.50.

Долгое время обвинение исходило из того, что Клюшин в общей сложности заработал на указанной схеме 36,6 млн. долларов. За два дня до вынесения приговора оно сообщило судье, что защита убедила его снизить эту сумму до $34,065,419.50. Именно такую сумму прокуратура надеется конфисковать у Клюшина.

В июле прокуроры сообщили судье, что на Кипре заморожены активы Клюшина, лежащие на двух счетах в финансовом учреждении с русским названием Otkritie Broker, Ltd.

Однако, по словам обвинения, лежащие на этих счетах средства меньше суммы, которую оно стремится конфисковать у Клюшина.

Защитник московского мультимиллионера Максим Немцев ходатайствовал, чтобы суд ограничился трехлетним сроком, доказывая, что Клюшин не играл руководящей роли в преступном сговоре, и, например, заработал на нем меньше денег, чем его подельники Сладков и Ирзак.

Их барыш от совместной схемы действительно достигал, по словам прокуратуры, приблизительно 49,7 млн долларов. Но, как было показано на суде, все трое явно работали сообща хотя бы потому, что одновременно торговали одними и теми же акциями и почти 97% времени — в одном и том же направлении.

В облаке Сладкова обнаружили 29 снимков клюшинской яхты за 3 млн. долларов, фото совместной поездки Клюшина и Ермакова на горнолыжный курорт и отдыха семейства Клюшиных на Мальдивах.

Знаковое дело

Федеральная прокуратура штата Массачусетс называла дело Клюшина знаковым и требовала, чтобы судья приговорил его к 14 годам лишения «свободы, трем годам гласного надзора — если после отбытия срока он останется в США (что почти невероятно), — штрафу в 5 тыс. долларов, возмещения убытков двум пострадавшим фирмам в сумме $8,285,314.36 и конфискации замороженных активов.

Клюшин был арестован по американскому запросу 21 марта 2021 года в швейцарском городе Сьон, куда он прибыл с семьей на частном самолете и собирался пересесть в вертолет, чтобы направиться на горнолыжный курорт в Церматте.

Это дело произвело известный фурор в американской прессе. «США поймали кремлевского инсайдера, который может располагать секретами компьютерного взлома 2016 года», — гласил заголовок сообщения агентства Bloomberg об экстрадиции Клюшина в США в декабре 2021 года.

Агентство имело в виду взлом компьютеров Демократической партии США и хищение файлов, которые потом сливались в СМИ с целью очернения Хилари Клинтон, тогдашней кандидатки в президенты страны.

Американские силовики винят в этой операции российские спецслужбы.

Клюшинская компания «М-13» известна своей программой «Катюша», которая мониторит СМИ и сайты блогеров и используется администрацией президента РФ Владимира Путина, наградившего Клюшина орденом Почета, и в российских федеральных ведомствах.

Швейцарский адвокат Клюшина, помогавший ему бороться против выдачи в США, доказывал в местных судах, что дело против его подзащитного имеет политическую подоплеку, но так их и не убедил. Россиянин был экстрадирован в Нью-Йорк 18 декабря 2021 года.

В российских и части американских СМИ появились тогда уверенные предположения, что Клюшин нашпигован кремлевскими секретами, и что заморские силовики ждут не дождутся возможности ими поживиться.

Он, однако, отказался не только от предложения прокуратуры о сотрудничестве, но и от признательной сделки, на которую идет большинство привлеченных в США российских хакеров.

Клюшин был одним из немногих федеральных заключенных, рискнувших отдать себя на милость присяжных, которые отсидели десятидневный процесс и, как бывает почти всегда, дружно признали его виновным.

Убеждая судью приговорить Клюшина к 14 годам тюрьмы, прокуратура, в частности, доказывала, что суровый приговор необходим для того, чтобы отбить у других охоту промышлять аналогичными преступлениями.

По ее словам, клюшинские преступления особенно годятся для этой цели, поскольку «они были невероятно доходны, их было трудно обнаружить и расследовать, и — что касается его остальных подельников — практически невозможно наказать».

«Кибербеглецы» от правосудия

Как писали судье прокуроры, у ФБР имеется список самых разыскиваемых киберпреступников последнего десятилетия. В нем 133 человека. Все, кроме одного, действовали за пределами США. За Россией числятся больше всего «кибербеглецов от правосудия», а именно — 44.

На втором месте идет Иран (42). На третьем — Китай (29).

«Их так много в этих странах, потому что там совершается много киберпреступлений, — продолжает прокуратура. — Россия, Китай и Иран, идущие далеко впереди других стран в этом списке, не реагируют на повестки большого жюри и крайне редко (если вообще) предоставляют криминалистическую информацию, которая бы помогла идентифицировать киберпреступниов. И они также не экстрадируют своих граждан, так что прокуратуре остается надеяться лишь на то, что привлеченный ею фигурант отправится за границу».