МИД Латвии прекращает выдачу всех видов виз россиянам
Латвия прекращает прием заявок на визы всех видов в связи с непрогнозируемыми внутриполитическими событиями.
С 26 июня представительства Латвии за рубежом прекращают принимать документы от граждан России на получение виз всех образцов. Заявки, поданные до 25 июня, будут рассмотрены в обычном порядке.
В субботу 24 июня на фоне мятежа Евгения Пригожина и последовавших действий подконтрольных ему формирований глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в твиттере, что Латвия не будет выдавать россиянам гуманитарные визы.
Потом, уже на английском, Ринкевич написал, что Латвия не будет рассматривать заявки на визы от россиян, которые покидают Россию из-за последних событий. Затем латвийские СМИ со ссылкой на МИД сообщили, что ничего не меняется.
Спустя два дня МИД Латвии сообщил, что система все же меняется: Латвия прекращает выдавать визы россиянам в зарубежных представительствах.
По поводу тех виз, которые Латвия выдает россиянам, уже находящимся на территории Латвии, ясности нет, потому что ими занимается другое министерство - МВД.
«Какие бы ни были сценарии развития в России, нам надо понимать, что ситуация там сложная, мы должны быть бдительными», - сказал Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского телевидения.