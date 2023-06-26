МИД Латвии прекращает выдачу всех видов виз россиянам

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час назад

Латвия прекращает прием заявок на визы всех видов в связи с непрогнозируемыми внутриполитическими событиями.

С 26 июня представительства Латвии за рубежом прекращают принимать документы от граждан России на получение виз всех образцов. Заявки, поданные до 25 июня, будут рассмотрены в обычном порядке.

В субботу 24 июня на фоне мятежа Евгения Пригожина и последовавших действий подконтрольных ему формирований глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в твиттере, что Латвия не будет выдавать россиянам гуманитарные визы.

Потом, уже на английском, Ринкевич написал, что Латвия не будет рассматривать заявки на визы от россиян, которые покидают Россию из-за последних событий. Затем латвийские СМИ со ссылкой на МИД сообщили, что ничего не меняется.

Спустя два дня МИД Латвии сообщил, что система все же меняется: Латвия прекращает выдавать визы россиянам в зарубежных представительствах.

По поводу тех виз, которые Латвия выдает россиянам, уже находящимся на территории Латвии, ясности нет, потому что ими занимается другое министерство - МВД.