США остаются без панд. Китай забирает всех обратно

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За последние полвека американцы привыкли к пандам. Мэй Сян отмечает 50-летие программы разведения гигантских панд в зоопарке Вашингтона

14 минут назад

Все панды из американских зоопарков отправляются домой в Китай, и США рискуют уже в следующем году оказаться без единой гигантской панды из-за напряженных отношений между двумя ведущими державами планеты.

Вашингтонский зоопарк прощается с медведями Мэй Сян, Тянь Тянь и их детёнышем Сяо Ци Цзи. Гигантским пандам устроили «гигантские проводы». Фестиваль будет продолжаться девять дней, а в декабре животные отправятся домой в Китай.

У Китая монополия на панд и он не продает их, а отдает в аренду, зачастую за сотни тысяч долларов в год. Продлевать договоры с американскими зоопарками Китай пока не хочет, и эксперты видят в этом очередной эпизод «панда-дипломатии».

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Панды в снегу. Обитатели зоопарка в Вашингтоне радуются первому за два года снегу.", Продолжительность 1,01 01:01 Подпись к видео, Панды в снегу. Обитатели зоопарка в Вашингтоне радуются первому за два года снегу.

Гигантские панды гостили в США со времен нормализации отношений после исторического визита президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году.

Китай традиционно отправлял медведей в зоопарки дружественных стран в качестве поощрения или благодарности. СССР получил самца Пинь-Пинь в 1957 году за то, что первым признал коммунистический Китай.

В Америке панды остались еще в Атланте и Сан-Диего, но и у них уже есть обратные билеты.

Из зоопарка Мемфиса Китай отозвал двух панд со скандалом в начале этого года. Самец Лэ Лэ умер — стало плохо с сердцем, а его подруга Я Я слегка полиняла, и китайцы заподозрили плохое обращение.

Ветеринары обеих стран подтвердили, что с Я Я всё в порядке, но осадок остался.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Детеныши панды ждут своего имени", Продолжительность 0,29 00:29 Подпись к видео, Администрация американского зоопарка объявила конкурс на имя для молодых панд

Обе стороны отрицают политическую подоплеку исхода панд из Америки в Китай. Некоторые им не верят.

«Тот факт, что все панды уедут из США в Китай до конца следующего года, имеет определенное значение», — цитирует агентство Bloomberg автора книги о китайской «панда-дипломатии» и профессора калифорнийского Saint Mary’s College Елену Сонгстер.

«Китайцы действуют по плану. Они знают, что делают».

Возможно, они еще передумают. Источники Bloomberg в Белом доме говорят, что вопрос о пандах будет подниматься в переговорах с китайцами в самое ближайшее время.