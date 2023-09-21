В Британии пятерым гражданам Болгарии будут предъявлены обвинения в шпионаже на Россию

Автор фото, BBC/LINKEDIN/BISER Подпись к фото, Орлин Русев, Катрин Иванова и Бизер Джамбазов живут в Британии уже много лет

38 минут назад

Пяти гражданам Болгарии, обвиняемым в заговоре с целью шпионажа в пользу России, будут предъявлены официальные обвинения.

Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов и Ваня Габерова в будущий вторник должны предстать перед Вестминстерским магистратским судом, в котором им будет предъявлено официальное обвинение.

Они обвиняются в том, что с августа 2020 по февраль 2023 года собирали информацию, которая «могла быть полезна вражеской стране». Расследование проводила лондонская полиция.

По имеющейся информации, они были членами оперативной шпионской ячейки российских спецслужб, и, в частности, наблюдали за различными объектами. Согласно обвинению, они собирали информацию на территории Британии и стран Европы и передавали ее представителям российского государства.

Предполагается, что действиями группы в Британии руководил 45-летний Русев. Он также был связующим звеном с теми, для кого предназначалась развединформация.

Полиция провела обыски в Лондоне и Норфолке, в домах, где жили трое обвиняемых: Русев, Джамбазов и Иванова. В них были обнаружены поддельные паспорта и удостоверения личности целого ряда европейских стран: Британии, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении и Чехии.

На некоторых документах были фотографии Русева и Джамбазова. Следствие предполагает, что подделки изготовлял сам Русев.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Группу также обвиняют в организации слежки в Черногории, для чего были изготовлены поддельные удостоверения журналистов, на одном из которых была фотография Ивановой.

Русев, Джамбазов и Иванова уже много лет живут в Великобритании. За это время они несколько раз переезжали и сменили несколько мест работы.

У Русева были деловые отношения с Россией. Он переехал в Великобританию в 2009 году и три года работал техническим специалистом в сфере финансовых услуг.

В его профиле на LinkedIn указано, что в дальнейшем он владел фирмой, занимающейся радиоразведкой, то есть перехватом сообщений и электронных сигналов.

Кроме того Русев, чье последнее официальное место жительства – коттедж в приморском городе Ярмут, утверждал, что ранее работал советником министерства энергетики Болгарии.

Соседи Джамбазова и Ивановой, живших в лондонском районе Хэрроу, сказали полиции, что они жили вместе, как семейная пара.

Джамбазов работал водителем в больницах, а Иванова на своей странице в LinkedIn утверждает, что была лаборантом в частной медицинской компании.

Эта пара переехала в Британию около десяти лет назад. Они были руководителями общественной организации, помогающей гражданам Болгарии, в том числе знакомя их с культурой и нормами британского общества.