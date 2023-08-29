В Перу нашли могилу жреца, умершего 3000 лет назад. Его похоронили лицом вниз

Автор фото, Ministerio de Cultura

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29 августа 2023, 20:04 GMT Обновлено 38 минут назад

Группа японских и перуанских археологов обнаружила на севере Перу могилу возрастом около 3000 лет. В ней найдены останки древнего жреца и предметы, которые должны были сопровождать его в загробном мире.

Захоронение было обнаружено на территории археологического комплекса «Пакопампа» в регионе Кахамарка в 900 км к северу от Лимы.

Ученые из Национального историко-этнографического музея Японии и Университета Сан-Маркос в Лиме вели работы в этом районе с 2005 года.

Как говорится в пресс-релизе перуанского Министерства культуры, могила может принадлежать одному из первых служителей древнего религиозного культа в регионе. Археологи назвали его «жрецом из Пакопампы».

«Находка чрезвычайно важна, поскольку этот жрец является одним из первых служителей культа, начавших контролировать древние храмы в Северных Андах», – сказал AFP японский археолог Юдзи Сёки.

По словам археолога Хуана Пабло Вильянуэвы, могила осталась нетронутой, в то время как большинство захоронений доколумбовой Америки было разграблено задолго до того, как до них добрались ученые.

Автор фото, Ministerio de Cultura

Археологический комплекс «Пакопампа» расположен на высоте 2140 м над уровнем моря, его основная часть относится к так называемой Чавинской культуре доколумбовой Америки, которая существовала до цивилизации инков на территории современного Перу.

Чавинская культура известна искусно вырезанными каменными скульптурами, в которых совмещались черты людей и животных (в первую очередь – кошек).

Захоронение жреца было круглой формы, диаметром три метра и глубиной один метр.

Останки и лежащие рядом подношения находились под шестью слоями пепла и глины, которые эффективно предохраняли их от полного разрушения под воздействием времени и осадков.

Скелет жреца сохранился практически полностью. Мужчину похоронили лицом вниз (почему – неизвестно), головой на юг, а ногами, которые были скрещены – на север.

Руки жреца также были скрещены – считается, что этот жест в древности имел важное религиозное значение.

Автор фото, Ministerio de Cultura

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На западной стороне могилы стояло несколько небольших керамических чаш круглой формы, некоторые из них были украшены.

Там же лежала небольшая костяная заколка тупу, которой местные жители пользуются до сих пор. Хотя она считается принадлежностью женского туалета, почему-то в этом случае ее положили рядом с мужчиной.

По краю гробницы, но уже на верхних уровнях слоев из золы и глины, были обнаружены две печати: одна с антропоморфным лицом, другая - с изображением ягуара. Скорее всего, их использовали для нанесения ритуальных изображений на тело жреца, что должно было подчеркнуть его высокий социальный статус в древней общине.

Хотя нынешняя находка, безусловно, является одной из самых древних в этом районе, пальма первенства принадлежит не ей. В сентябре 2022 года та же команда археологов нашла еще одну могилу жреца, который, по оценкам ученых, умер в 1200 году до н.э. или еще раньше.

Археологи назвали его «жрецом Путуто» в честь духового инструмента народов, населявших в древности Анды. Его делали из морских раковин.

Рядом с могилой было зарыто несколько путуто, которые при жизни жреца, скорее всего, использовались во время религиозных обрядов.