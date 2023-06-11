Черногория выбирает парламент. В стране впервые за три года может появиться стабильная власть

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час назад

В воскресенье, 11 июня, граждане Черногории голосуют на общенациональных внеочередных парламентских выборах. Эксперты надеются, что голосование поможет создать в стране стабильную власть после череды отставок правительства и смены президента.

Парламентские выборы проходят вскоре после президентских, на которых политический новичок Яков Милатович победил президента Мило Джукановича, который с небольшими перерывами руководил Черногорией с 1991 года.

16 марта, за три дня до первого тура президентских выборов, Джуканович распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы, ссылаясь на продолжающийся хаос в правительстве и отсутствие прогресса в деле вступления в Европейский Союз.

Как полагают аналитики, в результате парламентских выборов впервые почти за три года в стране может появиться эффективно функционирующее правительство.

После выборов в августе 2020 года, когда страну снова возглавила Демократическая партия социалистов, Черногория переживает почти перманентный политический кризис, а два предыдущих правительства были отстранены от власти.

Опросы общественного мнения показывают, что новый кабинет могут сформировать недавно появившееся движение "Европа сейчас", делающее упор на экономические реформы, а также центристские блоки и партии, представляющие национальные меньшинства.

В октябре 2022 года движение "Европа сейчас" под руководством бывшего министра финансов Милойко Спаича победило на выборах мэров в столице Черногории Подгорице и в городе Даниловград. В апреле этого года его кандидат, вице-президент движения Яков Милатович, выиграл президентские выборы.

После поражения своего бывшего лидера Мило Джукановича на президентских выборах оппозиционный блок, возглавляемый Демократической партией социалистов, продолжает терять поддержку избирателей.

В течение своего правления Джуканович стремился укрепить черногорскую национальную идентичность и защитить страну от влияния Сербии. Однако около трети населения Черногории, составляющего 620 тыс. человек, считают себя сербами.

В 2016 году в Черногории произошла попытка государственного переворота, в которой правительство Джукановича обвинило российских агентов и сербских националистов. Москва отвергла такие претензии как абсурдные.

Главное - экономика

В предвыборной кампании главное внимание уделялось экономике, при этом большинство партий избегали многолетних споров о межнациональных отношениях и религии.

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Однако, как отмечают аналитики, несмотря на эти ожидания, без поддержки просербского либо прочерногорского блока руководство страны не сможет работать эффективно.

На 81 место в парламенте претендуют члены 15 избирательных списков, половина из которых состоит из партий, победивших на парламентских выборах в августе 2020 года.

Крупнейшие из них - центристская "Европа сейчас", возглавляемая Спаичем, и оппозиционный блок "Вместе", возглавляемый Демократической партией социалистов.

Центристскую коалицию экологического движения УРА и "Демократической Черногории" возглавляют уходящий премьер-министр Дритан Абазович и бывший спикер парламента Алекса Бечич, а просербскую "За будущее Черногории" - бывшие лидеры Демократического фронта Милан Кнежевич и Андрия Мандич.