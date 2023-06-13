"Юридическая чрезвычайщина". Госдума легализует освобождение заключенных для участия в войне с Украиной

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теперь такие плакаты - обычная картина на улицах Москвы

29 минут назад

В Госдуму внесен законопроект о правилах условного освобождения заключенных из колоний и СИЗО, по которым Минобороны сможет забирать их в армию по контракту или в случае новой волны мобилизации. Для полного освобождения от наказания или уголовного преследования воюющим в Украине подследственным и осужденным придется заслужить госнаграду или дослужиться до увольнения из армии. По мнению эксперта, такая юридическая “чрезвычайщина” призвана придать видимость законности вербовке заключенных на войну с Украиной.

Проект федерального закона “Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции” внесли в Госдуму главы комитетов по госстроительству и законодательству обеих палат Федерального собрания сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, а также его первый заместитель по комитету депутат Ирина Панькина.

Они предлагают условно освобождать из мест лишения свободы мобилизованных или заключивших контракт с Минобороны осужденных. А также - выпускать из СИЗО, приостанавливая расследование, подозреваемых и обвиняемых по статьям небольшой или средней тяжести, предусматривающим не более 5 лет лишения свободы. К таковым, в частности, относятся кража, грабеж, мошенничество, а в ряде случаев и преступления против жизни и здоровья.

Законопроект после его принятия будет иметь обратную силу - то есть освобождать будут фигурантов уголовных дел о преступлениях, совершенных на территории России и на оккупированных территориях Украины до вступления в силу новых правил.

Категории преступлений, по которым будут освобождать заключенных из колоний, этим законопроектом не уточняются. Но согласно поправкам в ряд законов, которые 31 мая внесли руководители комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Красов, поступать на службу в армию могут разрешить большинству заключенных - за исключением тех, кто сидит за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также по “экстремистским” и “террористическим” статьям.

Сейчас в России действует абсолютный запрет мобилизовывать заключенных, находящихся в колониях и СИЗО, а также заключать контракты о военной службе с гражданами, имеющими судимость. Но с ноября 2022 года в стране отменен запрет мобилизовать мужчин, отсидевших за большую часть тяжких преступлений - например, за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю.

Автор фото, Artem Priakhin/SOPA Images Подпись к фото, Идея набирать на войну из мест заключения первому пришла в голову основателю ЧВК "Вагнер" Пригожину

Комитет по обороне Госдумы предлагал рассмотреть его поправки в первом чтении 13 июня. Но думское правовое управление указало, что одновременно нужно принять и синхронизировать по срокам вступления в силу поправки в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы, предусматривающие порядок и основания для освобождения от наказания, приостановления следствия, а также погашения судимости.

На эти вопросы действительно отвечает законопроект, внесенный 13 июня Клишасом и Крашенинниковым. Однако новые правила УДО, а также полного освобождения от уголовной ответственности и наказания депутаты впервые предлагают принять не поправками в Уголовный кодекс, а отдельным федеральным законом, что противоречит и требованиям самого Уголовного кодекса, и позициям Конституционного суда РФ, отметила в комментарии Би-би-си эксперт правозащитного фонда "Русь сидящая" (признан в России “иностранным агентом”) Ольга Подоплелова.

КС ранее указывал, что "Уголовный кодекс - единственный законодательный акт, определяющий основания для освобождения от уголовной ответственности", а "нормы, призванные определять порядок уголовного преследования и возложения уголовной ответственности и наказания, не могут подменять или отменять" его положения.

Заключенные давно массово воюют в Украине, но сейчас их вербует Минобороны, как ранее ЧВК "Вагнер", через внесудебную процедуру секретного президентского помилования. После принятия поправок участие Владимира Путина в пополнении армии заключенными уже не потребуется.

"Такая юридическая чрезвычайщина направлена на то, чтобы создать видимость законности вербовки заключенных", - говорит Подоплелова.

Что обещает законопроект заключенным и подследственным за участие в войне

Кроме "условного" освобождения в обмен на участие в войне, новый законопроект содержит ряд стимулов идти воевать для заключенных, а также фигурантов уголовных дел, находящихся на свободе. Ранее правозащитники отмечали, что желающих завербоваться в армию уже почти не осталось после массовой вербовки в ЧВК “Вагнер” и столь же массовых потерь на фронте.

Законопроект предусматривает полное освобождение от наказания или уголовного преследования, а также погашение судимости в случае получения государственной награды или увольнения по разрешенным в военное время основаниям. Но это или конец войны, или достижение предельного возраста (поправками Картаполова и Красова он может быть увеличен для мобилизованных и заключивших контракт во время войны до 65 лет), или потеря здоровья.

Еще одним основанием для увольнения из армии сейчас остается вступление в силу приговора о назначении наказания в виде лишения свободы. Законопроект в таком случае предупреждает осужденных, что если они, находясь в армии, совершат новое преступление, суд вынесет им приговор “по совокупности” с учетом неотбытой части наказания.

Предлагаемые поправки касаются пополнения армии заключенными в период мобилизации и в военное время. Верховный суд 18 мая разъяснил, что объявленная в сентябре мобилизация в России продолжается до указа президента о ее отмене, а военным временем считается период от фактического начала до фактического прекращения военных действий. То есть после вступления в силу внесенных поправок Минобороны сможет забирать заключенных на войну с Украиной до момента ее полного прекращения.

Новыми поправками депутаты “не произвол приводят в соответствие с законом, а закон приводят в соответствие с произволом”, пытаясь узаконить то, что уже происходит в местах лишения свободы, говорил Би-би-си о поправках, внесенных 31 мая, один из участников коалиции юристов и правозащитников “Призыв к совести”, http://@peaceplea попросивший об анонимности.

“Русь сидящая”, Центр защиты прав человека "Мемориал" (создан бывшими сотрудниками ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал") и правозащитный фонд “Безопасный дом” подавали в ООН доклад “о торговле людьми, принудительном труде и иных формах эксплуатации”, в котором говорилось о массовой вербовке заключенных как “военной эксплуатации” или “рабстве”.