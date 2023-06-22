Из «Ахмата» в Мариуполь. Руководитель чеченского бойцовского клуба получил компании в оккупированной Донецкой области

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Портреты Кадырова, Путина и Пушилина на территории мариупольского меткомбината Ильича

Автор, Ксения Чурманова

Должность, Русская служба Би-би-си

37 минут назад

Соратники главы Чечни Рамзана Кадырова продолжают осваивать захваченный Мариуполь. Там появилась промышленная компания, совладельцем которой стал руководитель московского бойцовского клуба «Ахмат» Алаш Дадашов. Он же получил долю в компании «ММК им. Ильича», одноименной с мариупольским меткомбинатом. Она перешла ему вскоре после публикации Би-би-си о прежнем собственнике «ММК», близком к чеченскому сенатору Сулейману Геремееву и депутату Адаму Делимханову, руководившему «зачисткой Мариуполя».

Вскоре после оккупации Мариуполя в уцелевшей квартире одного из домов, пострадавших от боевых действий, власти самопровозглашенной ДНР зарегистрировали новую промышленную компанию — «Технические материалы».

В апреле половина этого актива досталась 29-летнему Алашу Дадашову из Чечни. В этом году он также стал совладельцем другой компании в «ДНР» — «ММК им. Ильича». Она названа так же, как и одно из крупнейших украинских предприятий — мариупольский металлургический комбинат бизнесмена Рината Ахметова.

В «ММК им. Ильича» Дадашов сменил 25-летнего чеченского предпринимателя Валида Корчагина (он же был собственником 10% юрлиц, ранее принадлежащих немецкой OBI, ушедшей из России после начала войны). Рокировка произошла вскоре после публикации Би-би-си о нем.

Партнерами Дадашова стали местные жители со связями в этом регионе - именно они прошлым летом зарегистрировали обе компании в «ДНР». Половина «ММК им. Ильича» принадлежит украинскому бизнесмену Юрию Мураю, о котором Би-би-си писала в феврале. А «Технические материалы» основал 56-летний мариуполец Станислав Комаровский, который раньше работал заместителем начальника кислородного цеха на другом огромном украинском предприятии, принадлежащем Ахметову, — «Азовсталь».

Этот завод в прошлом году был разрушен ежедневными бомбежками России, долгое время там укрывались украинские военные, оборонявшие город, и мирные жители. Российские власти уже признали, что восстанавливать «Азовсталь», в отличие от «ММК им. Ильича», пострадавшего меньше, «нерентабельно» — на его территории планируют создать «промышленный технопарк».

Компания в полуразрушенном доме

Станислав Комаровский проработал на «Азовстали» почти 40 лет — вплоть до вторжения российской армии в Украину. А когда началась война, выехать из города он не смог.

— Вы остались в Мариуполе?

— Что значит остался. Оставили, — говорит Комаровский Би-би-си.

— А что значит оставили?

— Ну, а кто меня эвакуировал из Мариуполя? Украинская власть? Нет. Они меня бросили. Поэтому я тут остался.

— Была же возможность выехать — не было у вас возможности такой?

— Для этого нужны средства.

При этом спустя год, в апреле 2023-го, Комаровский смог инвестировать в свою компанию «Технические материалы» 25 млн рублей, следует из ее учредительных документов. Предприниматель уверяет, что это его личные накопления, которые он заработал за долгие годы на «Азовстали». Большой уставный капитал сформировался, когда в компании появился Дадашов, также вложивший в нее 25 млн рублей.

Существенное увеличение уставного капитала по сравнению с минимальным (это 10 тысяч рублей) может говорить о планах компании участвовать в тендерах и госзаказе. Причем даже если в условиях таких сделок размер уставного капитала не прописан, вряд ли заказчики миллионного или миллиардного контракта захотят иметь дело с фирмой, уставный капитал которой составляет 10 тысяч рублей, объяснил Би-би-си юрист по частному праву, попросивший об анонимности. Размер уставного капитала компании, у которой нет иного имущества, имеет значение для солидных кредиторов или контрагентов — в случае проблем они смогут претендовать хотя бы на часть уставного капитала должника, объясняет он.

По словам юриста, компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей гипотетически тоже может выходить на тендеры, госзаказ и сделки, но только если у нее есть другие серьезные активы или имущество. При этом, добавляет он, на практике размер уставного капитала компании не всегда может означать реальную платежеспособность его учредителей.

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, Украинские военные долгое время держали оборону на заводе "Азовсталь"

«Технические материалы», в которую вложили 50 млн рублей, зарегистрирована в обычной квартире по адресу Олимпийская, 79 — этот дом находится в 20 минутах езды от «Азовстали». У него, как и многих других в Мариуполе, трагичная история: за время войны он пострадал из-за непрекращающихся боевых действий и долго стоял обгоревшим, с выбитыми окнами на нескольких этажах. В этом году часть дома сначала отпилили от другой, уцелевшей, а потом ее снесли — видео его разрушения опубликовали в телеграм-канале «Мариуполь сейчас» в середине мая.

По словам Комаровского, по этому адресу находится его офис, и он «абсолютно цел», а рядом — на месте разрушенной части дома — сейчас идет ремонт. «Но моему офису это не мешает, — сказал он Би-би-си. — Уже окна есть, свет есть, вода есть, интернет есть. Лифт не работает, все остальное работает».

Автор фото, Telegram/mariupolnow Подпись к фото, Олимпийская, 79. На фото слева — весна 2022 года, справа — снос нескольких подъездов в мае 2023 года

Комаровский в апреле этого года ездил в Москву — на форум «Госзаказ: новые вызовы», который проходил в «Сколково». Там он, например, участвовал в дискуссии с названием «Новые территории – новая инфраструктура», где обсуждалось, как российские подрядчики могут помочь в реализации проектов по восстановлению инфраструктуры «новых территорий» (Россия так называет оккупированные украинские регионы).

На этом же форуме, судя по списку участников на сайте, были и другие собственники промышленных предприятий из захваченных регионов, например, исполнительный директор ясиноватского машиностроительного завода в так называемой ДНР — 29-летний Владислав Мурай. Он заявлен в программе форума как «советник» министра промышленности и торговли «ДНР». Мурай — предположительно, сын другого партнера Дадашова, по компании «ММК им. Ильича», Юрия Мурая.

В Москве они могли среди прочего обсуждать госфинансирование — например, дополнительные кредиты «на восстановление предприятий» (о таких мерах помощи «регионам Новороссии» сказано на сайте форуме).

В документах основным видом деятельности компании «Технические материалы» названо производство промышленных газов (это был один из видов продукции «Азовстали»). Помимо этого, компания может заниматься ремонтом оборудования, оптовой торговлей химическими продуктами, скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом, техническими испытаниями и сертификацией, а также научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Российский военный у мариупольского завода

Комаровский утверждает, что «Технические материалы» не связана с его предыдущим местом работы — заводом «Азовсталь». При этом, несмотря на то, что формально он является руководителем этой компании, о том, чем она займется, предприниматель отвечает неуверенно.

— Эта компания имеет отношение к «Азовстали»?

— Не знаю, не могу вам сказать. Я в другой структуре в «Азовстали» работал. «Азовсталь» — большой завод. Всех подразделений комбината я не знаю.

— То есть ваша компания не будет заниматься разработкой промышленного парка, который на месте «Азовстали» [может появиться]?

— Я ничего вам по этому поводу сказать не могу, потому что пока таких планов нет. Будет технопарк — будем смотреть.

С «ММК им. Ильича» сегодня компания тоже не сотрудничает, говорит Комаровский. «Но если будут интересы, будем взаимодействовать с кем угодно», — добавил он.

За подробностями Комаровский посоветовал корреспонденту Би-би-си обратиться в «минпромторг ДНР». Все вопросы про своего партнера Дадашова и сторонников Рамзана Кадырова, которые осваивают Мариуполь, он перебил одной фразой: «Без комментариев».

Тренировки с Кадыровым и Путиным

Алаш Дадашов возглавил московский филиал клуба «Ахмат» в 2020 году — с назначением тогда его поздравлял в соцсетях тренер Аслан Бетмирзаев. «Сегодня я был приглашен в «Отель-Фили» новым директором бойцовского клуба «АХМАТ МОСКВА» Дадашевым Алашом, в первую очередь я поздравил брата с новым назначением и пожелал удачи, терпения, и успехов в новой должности. Дала тIаьхье беркате йойла брат! («Пусть Бог сделает продолжение твоего начинания успешным» – Би-би-си)», — написал Бетмирзаев на своей странице в инстаграме 24 ноября 2020 года (орфография автора сохранена).

В посте, помимо Дадашова, тегнут и депутат Адам Делимханов, тоже соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. Госдума упомянута на сайте клуба — там, где обычно перечисляют партнеров и спонсоров (туда же записали малоизвестные организации — международную ассоциацию Кавказ и махачкалинскую гостиницу «Лунный берег»).

Автор фото, Instagram.com

Тренировки в клубе, судя по фотографиям в соцсетях, проходят в зале с портретами Владимира Путина и Рамзана Кадырова впечатляющих размеров, а в аккаунте клуба регулярно появляются хвалебные посты про главу Чечни.

И это легко объясняется. Президент клуба «Ахмат» Абузейд Висмурадов — еще один человек из ближайшего круга Кадырова, его друг детства, одноклассник, личный охранник и начальник СОБР «Ахмат» (это подразделение Росгвардии участвует в войне против Украины, в августе прошлого года издание The Insider, признанное в России СМИ-«иноагентом» и нежелательной организацией, установило, что боевики батальона «Ахмат» пытали украинского военнопленного). В 2020 году Висмударову также досталась должность в правительстве — Кадыров назначил его вице-премьером Чечни по силовому блоку.

В 2018 году министр печати Чечни Джамбулат Умаров подтверждал Би-би-си, что Висмурадов охраняет семью Кадырова: «Это человек скромный, храбрый и при этом очень совестливый и добрый, стальной воин, которому глава Чеченской республики доверяет безмерно».

Клуб Висмурадова «Ахмат» был создан в 2014 году — его спортсменов еще недавно пускали на международные соревнования. В 2017 году, например, Висмурадов и спортсмен Абдулкерим Эдилов выступали на турнире UFC в Роттердаме. Но уже в марте 2021 года Висмударова внесли в европейские санкционные списки за «массовые и систематические преследования» оппонентов Рамзана Кадырова.

Автор фото, Instagram.com Подпись к фото, Со стен клуба на его членов смотрят огромные Кадыров и Путин

«Профессиональная подготовка бойцов подразделений специального назначения является для нас одной из приоритетных задач, — писал Висмурадов на своей странице в инстаграме в 2019 году. — Это приносит свои результаты. Спецназовцы с честью выполняют возложенные на них обязанности и показывают отличные достижения в совершенствовании боевых навыков». Этот пост опубликовали и на странице клуба «Ахмат».

Тренируется там и младший брат Дадашова — Артур. О его спортивных победах рассказывал в фейсбуке Гаджимурад Магомедов, который себя называет директором московского клуба, а Алаша Дадашова — его президентом. Магомедов регулярно публиковал фотографии из Совета Федерации, в том числе совместные снимки с сенатором Геремеевым. Сервис GetContact, который показывает, как номер абонента записан у его знакомых, помогает понять, чем занимался Магомедов: кто-то назвал его «Мурадом Помощником Делимханова», кто-то — «Клм-мурад Сулиман Комитет».

Фотография с Геремеевым стояла в профиле в инстаграме и у Алаша Дадашова. Совместные фото Дадашова с сенатором – не редкость: в марте 2021 года в инстаграме опубликовали фотографию из кремлевского «Президент Отеля», который называют «штаб-квартирой» людей, приближенных к руководству Чечни (отель находится в ведомстве Управления делами президента РФ), на снимке — Алаш Дадашов, его отец Асламбек Дадашов и сенатор Геремеев между ними.

Автор фото, Instagram.com

Геремеевы – влиятельная чеченская семья. Самый известный из них – Руслан Геремеев, бывший заместитель командира батальона «Север» и предполагаемый организатор убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Он, как утверждал Кадыров, руководил чеченским подразделением, которое участвовало в осаде Мариуполя, и получил ранение во время боя. В 2015 году СМИ писали, что Геремеева могли прятать в Джалке – родовом селе депутата Адама Делимханова. «По сути, руководство и силовые органы Чечни саботировали следствие, не исполняя поручения, пришедшие из Москвы», — писала журналистка «Новой газеты» Елена Милашина.

Для Корчагина-Геремеева макеевская компания была «наградой» за войну в Украине, предполагал генеральный директор «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов (организация признана «иноагентом» и «нежелательной» в России, а ее руководитель — «иноагентом»). «Они воевали, демонстрировали свою лояльность и вполне могут претендовать на актив, который находится на этой территории».

Сторонники Кадырова были главными «героями» оккупации Мариуполя - они регулярно публиковали в соцсетях видео оттуда, за что их прозвали «кадыровскими тикток-войсками», а в апреле 2022 года депутат Госдумы Адам Делимханов отчитался о захвате города, записав видео на фоне горящего здания: он гордо объявил, что указания Путина и Кадырова выполнены и «спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя, можно сказать, завершена» (оговорился он или нет — неясно).

Автор фото, Chingis Kondarov/TASS Подпись к фото, Депутат Делимханов в Мариуполе

«Приз» в виде макеевской компании достался неизвестному Корчагину, возможно, потому, что другие Геремеевы все при должностях, предполагал Шуманов: «Все – либо госслужащие, либо правоохранители, «свободного» мужского населения нет. Нашли по этой линии кого-то, кто может быть семейным держателем активов, и передали их ему».

При этом Корчагин-Геремеев в этой истории — скорее всего номинал, говорил Би-би-си источник, знакомый с раскладом сил в Чечне: «Я думаю, Геремеевы здесь выполняют чисто техническую функцию. Слишком большие деньги и компании, а значит, все идет в казну Кадырова».

Би-би-си отправила Корчагину вопрос о продаже доли в «ММК им. Ильича» и надеется получить ответ.

Корчагин и OBI

Валид Корчагин в январе 2023 года также получил 10% сети строительных магазинов ОБИ. В 2022 году она переходила из рук в руки и в конце концов оказалась в собственности у Корчагина и компании «Модуль-2», связанной с сенатором Арсеном Каноковым. В апреле Корчагин вышел и из этого бизнеса: 100% ОБИ перешли компании АО «Аллонж» – ее возглавляет руководитель одного из юрлиц холдинга Канокова.

В январе, как писала Би-би-си, права на OBI Корчагина и компании сенатора Канокова оказались предметом спора в суде. Еще летом 2022 года первый российский владелец 40% ОБИ Илья Колобков обязался уступить свою долю московскому бизнесмену Андрею Баранову – они заключили предварительный договор незадолго до продажи немцами российских активов. Но осенью финальный договор Колобков подписывать отказался.

В ноябре суд подтвердил право Баранова на долю Колобкова, но у компании к тому моменту уже в третий раз сменились собственники. После чего Баранов стал добиваться расторжения сделок по переходу OBI к новым владельцам, в том числе Валиду Корчагину, но суд в марте вернул иск Баранову из-за отсутствия некоторых документов. С тех пор это дело остается без движения.

Возможный отец Алаша Дадашова, Асламбек Дадашов, которому достались донбасские компании, был помощником депутата Госдумы Адама Делимханова и руководил в селе Серноводск на западе Чечни восстановлением главной улицы — Ахмат-Хаджи Кадырова, писало в 2013 году издание «Вести Чеченской республики».

В соцсетях Дадашовы — Алаш, предположительно, его братья Тимерлан, Артур и их отец Асламбек — называют себя «беноевскими»: Новый Беной, где, по данным Би-би-си, зарегистрированы Алаш и Тимерлан, — это село в Гудермесском районе Чечни. У Тимерлана Дадашова в инстаграме вместо фотографии стоит эмблема войск Нацгвардии России. В начале марта 2022 года, в первые дни вторжения российской армии в Украину, Дадашов опубликовал на своей странице фото с бойцами Росгвардии из чеченского города Аргун с подписью «Мы в команде КРА [Кадырова Рамзана Ахматовича]».

Би-би-си дозвонилась до Алаша Дадашова, он не стал отвечать на вопросы про свои донбасские компании «ММК им. Ильича» и «Технические материалы», сказав, что находится за рулем и перезвонит.

“Мародеры пока не ушли»

После захвата Мариуполя у завода выставили охрану, которой руководят приближенные Кадырова, опять же — один из Геремеевых. «Охрану металлургического комбината имени Ильича осуществляют бойцы из Чеченской Республики под руководством дорогого БРАТА, помощника Главы ЧР Вахи Геремеева (Рейнджер)», — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале в конце 2022 года, добавив, что «это некогда мощное промышленное предприятие готовится к открытию».

В феврале один из совладельцев «ММК им. Ильича» и нынешний партнер Дадашова Юрий Мурай отказался говорить с Би-би-си о своей компании и пригласил корреспондента приехать посмотреть все своими глазами — на вопрос, куда приезжать, он ответил: «В Мариуполь». 18 марта Украина ввела санкции против макеевской «ММК им. Ильича» на 10 лет.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

О намерении восстановить работу мариупольского комбината сообщали и оккупационные власти самопровозглашенной ДНР. «Завод Ильича планируем восстанавливать. Такие планы есть. Инвестор в самое ближайшее время, думаю, сам о них расскажет после того, как будут приняты все соответствующие решения», — говорил в начале октября «премьер» так называемой ДНР. Имя инвестора, впрочем, так и не назвали, об открытии комбината тоже пока ничего не слышно. В «Метинвесте» Би-би-си сказали, что им точно не известно, что происходит на оккупированных предприятиях.

В компании говорили, что группа потеряла доступ к 30-40% своих металлургических производственных мощностей из-за захвата Мариуполя. В прошлом году владелец «Метинвеста» Ринат Ахметов подал к России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), потребовав компенсацию за пострадавшие промышленные предприятия, в том числе «Азовсталь» и ММК им. Ильича. Ахметов утверждал, что по восстановительной стоимости оценка потерь ММК и «Азовстали» из-за российской агрессии составляет от 17 до 20 млрд долларов. Россия незаконно вывезла из Мариуполя более 234 тысяч тонн металлопродукции, сказали Би-би-си в «Метинвесте».

Автор фото, Роман Пименов/ТАСС Подпись к фото, Мариуполь российская армия захватила через два месяца после начала войны

В «ДНР» несколько раз заявляли, что ММК окончательно разминирован - сначала об этом говорил некий сапер Минобороны РФ, которого цитировало ТАСС в январе, а в апреле с подобным утверждением выступил и представитель комбината Николай Решинский — телеграм-канал «Донбасс решает» назвал его «начальником управления меткомбината». По его словам, ММК набирает людей для разбора завалов, работы с документами и охраны («потому что мародеры пока еще не ушли»).

После этого выступления на Решинского с критикой обрушился помощник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко. «Колаборанты наконец-то [признали], что запустить ММК им. Ильича (разве только Ильича?!) они не могут. Не сейчас. Не в ближайшее время, – написал он в своем телеграм-канале (орфография сохранена). – Николай Решинский – один из руководителей-предателей, возглавляющий управление персонала Ильича при оккупантах в интервью заявил, что им нужны 2900 человек на разбор завалов (а их нет) и еще 300 человек на охрану. Бросив интересную фразу «мародеры никуда еще не ушли». Видимо на кадыровско-русскую сволочь намекает ;) <…> Такое. Почти через год все обещания оккупантов превратились в тыкву».

В то, что завод будут восстанавливать, при этом верят некоторые бывшие сотрудники комбината, с которыми поговорила Би-би-си. Пока же они подтверждают, что на территории идут «ремонтные работы», «осмотр повреждений» и «устранение завалов». «Насколько мне известно, завод не функционирует сейчас. Максимум чем занимаются люди там — уборка территории», — сказала Би-би-си бывшая сотрудница предприятия. По словам другой работавшей на предприятии женщины, на комбинате пока запустили один «маленький» сварочный цех.

За разбор завалов, по словам бывшего сотрудника ММК Ильича, оставшимся на меткомбинате мариупольцам платят мало — в районе 30 тысяч рублей. Очевидно, эти деньги выплачивают оккупационные власти.

В «Метинвесте» уточнили, что часть сотрудников мариупольских комбинатов действительно осталась в городе, но с ними временно приостановлены трудовые отношения. Из-за низких зарплат на меткомбинате многие ушли оттуда работать на стройку, где выше зарплаты, утверждает собеседник Би-би-си, работавший на ММК, добавляя, что раньше на заводе все было по-другому: «стабильная зарплата, причем своевременная, а не с задержками, в этом плане стало намного хуже».