Дональда Трампа ждут в суде, чтобы предъявить обвинения в заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года

Автор фото, Reuters

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14 минут назад

Бывшему президенту США Дональду Трампу в четверг будет предъявлено официальное обвинение в заговоре с целью отменить его поражение на выборах 2020 года.

77-летний Трамп должен предстать перед федеральным судом в Вашингтоне в четверг в 16:00 по местному времени (22:00 по Москве).

Ожидается, что он будет присутствовать лично (а не по видеосвязи) и не признает себя виновным.

Как сообщается, у Трампа снимут отпечатки пальцев и попросят его предоставить базовую информацию о себе, в том числе дату рождения и номер социального страхования.

На предварительном слушании по делу против Трампа в четверг будет председательствовать судья-магистрат Моксила Упадхьяя. Но в целом процесс будет вести судья Таня Чуткан, назначенная президентом Бараком Обамой (дела между федеральными судьями распределяются случайным образом).

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В новом обвинительном заключении Трампу выдвигаются обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана США, подделку показаний свидетеля и сговор с целью нарушения прав граждан.

Специальный прокурор Джек Смит, однако, не обвиняет Трампа в подстрекательстве толпы своих сторонников, которые 6 января 2021 года ворвались в Капитолий после выступления уходящего президента.

После ухода с поста президента Трамп всего один раз приезжал в Вашингтон . Уже в среду вечером у здания суда начала выстраиваться очередь из желающих увидеть его.

Накануне предъявления обвинения Трамп раскритиковал расследование, назвав его доказательством «коррупции, скандала и провала» США при президентстве Джо Байдена.

Экс-президенту ранее были предъявлены обвинения по двум другим уголовным делам. В следующем году он намерен вновь баллотироваться на пост президента.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вашингтон готовится к появлению бывшего президента

Опасения новых беспорядков

В преддверии заседания суда в городе были усилены меры безопасности.

Вокруг здания федерального суда, где будут официально зачитываться обвинения против Трампа, установлены металлические барьеры.

Секретная служба, обеспечивающая защиту президентов и бывших президентов, опубликовала заявление, предупреждающее общественность о «краткосрочных последствиях для дорожного движения» в центре Вашингтона.

По сообщениям, защита судей, участвующих в этом деле, также была усилена.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У здания суда дежурят журналисты с большим количеством оборудования

Отношение республиканцев к Трампу

В настоящее время Трамп является явным лидером среди кандидатов от Республиканской партии на выдвижение на следующих президентских выборах.

Республиканцы сплотились вокруг него, утверждая, что новые обвинения в адрес политика показывает, что США стали «банановой республикой», и повторяя заявление бывшего президента о том, что судебное преследование равносильно вмешательству в выборы.

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Майк Пенс, который тоже выдвинул свою кандидатуру на пост президента, хотя его шансы добиться номинации Республиканской партии пока кажутся призрачными, заявил в среду в штате Индиана, что 6 января 2021 года он «выполнил свой долг», не поддавшись настойчивым уговорам Трампа и его окружения не признавать полномочия выборщиков за Байдена (большинство юристов считает, что Конституция не позволяла ему не признавать выборщиков).

«К сожалению, президент был окружен группой сумасшедших юристов, которые продолжали говорить ему то, что хотели услышать его зудящие уши, — сказал он. — Президент по сути продолжал требовать, чтобы я выбрал его, а не Конституцию».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Не все собравшиеся - поклонники Трампа. Есть и те, кто считает, что он заслуживает тюрьмы

45-страничное обвинительное заключение против Трампа, связанное с выборами, частично основано на записях, которые Пенс вел в режиме реального времени об их разговорах в течение дней, предшествовавших бунту в Капитолии США.

Трампу уже предъявлены обвинения по двум другим делам — о незаконном удержании секретных документов и о фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде.