«Евровидение-2024» пройдет в шведском городе Мальмё. Его там уже проводили дважды

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Лорин принесла победу Швеции на «Евровидении» в этом году

час назад

Швеция выбрала город, в котором в следующем году пройдет 68-й песенный конкурс «Евровидение»: это снова будет Мальмё на южной оконечности страны.

Поскольку «Евровидение-2023», проходившее в Ливерпуле, выиграла шведка Лорин, именно ее страна должна принимать следующий конкурс.

Мальмё, третий по населению город Швеции, обошел столицу Стокгольм.

Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая 2024 года, а финал — 11 мая на «Мальмё Арене».

Лорин, которая также выиграла конкурс в 2012 году, одержала победу над финном Кяэрия в острой борьбе – победу ей принес поп-гимн «Tattoo».

Мальмё был выбран местом проведения конкурса из нескольких городов, подавших заявки. В ходе отбора принималось во внимание наличие подходящих площадок и возможность размещения тысяч прибывающих участников, представителей СМИ и фанатов.

Мартин Остердал, исполнительный директор конкурса песни «Евровидение», сказал, что Европейский вещательный союз (EBU) был «в восторге» от того, что Мальмё был выбран для проведения конкурса в третий раз.

«Мальмё занимает особое место в истории конкурса, он успешно провел его сначала в 1992 году, а затем в 2013 году — после предыдущей победы Лорин», — сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, «Вращающийся торс» — самая известная архитектурная достопримечательность Мальмё

«Мы будем рады вернуться в этот энергичный и динамичный город, который продемонстрировал, что имеет площадки и инфраструктуру, которые идеально подходят для проведения крупнейшего в мире концерта живой музыки», — добавил Остердал.

По его словам, заявка города продемонстрировала его огромную любовь к этому конкурсу.

В целом Швеция, родина легенды «Евровидения» группы Abba, будет принимать этот конкурс уже в седьмой раз.

По этому показателю рекорд принадлежит Великобритании, в которой прошло девять конкурсов. В этом году Британия взяла на себя организацию конкурса вместо Украины, которая победила в 2022 году, но не смогла принять его из-за продолжающейся войны.

Приблизительно полмиллиона человек приехали в город Ливерпуль в связи на это грандиозное мероприятие.