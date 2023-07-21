В России больше не планируют повышать нижний предел призывного возраста с 18 до 21 года. Теперь призывников станет больше?

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

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47 минут назад

Думский комитет по обороне одобрил ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста поправку, согласно которой нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года, как ранее обещало Минобороны.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (цитата по «Интерфаксу»).

Таким образом, границы призывного возраста в России будут расширены.

С предложением поэтапно увеличить призывной возраст — брать на срочную службу в армии с 21 года до 30 лет, а не с 18 до 27, как сейчас, выступил министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года.

Внесённый в Думу законопроект предполагал, что на первых порах призывать будут по смешанному типу — то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, должен был занять от одного года до трёх лет.

В Кремле в целом такую идею тогда поддержали. В начале января этого года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин «концептуально» поддерживает идею, но «детали, оформление этой идеи — следует воспринимать информацию от Министерства обороны».

В Минобороны и в Думе объясняли повышение призывного возраста необходимостью улучшить качество призывного контингента — это давало будущим солдатам возможность завершить образование, набраться зрелости и жизненного опыта.

«Я не устаю подчеркивать: эта наша инициатива направлена не на количественное, а на качественное развитие армии. Когда поправки окончательно вступят в силу, в ряды военнослужащих будут приходить более развитые, более зрелые в психологическом и физическом плане люди, обладающие определенным жизненным опытом, навыками и компетенциями», — говорил тот же Картаполов 14 марта 2023 года.

В июне Госдума приняла законопроект о повышении призывного возраста в первом чтении. Однако ко второму чтению позиция законодателей по отношению к нижней призывной планке внезапно изменилась. А возможно, так и планировалось.

Как ранее писала Би-би-си, критики называли идею переходного периода явной попыткой российских властей увеличить число россиян, которых имеют право призвать на военную службу, чтобы компенсировать массовую нехватку кадров, вызванную большими потерями в войне в Украине.

Военный корреспондент Би-би-си Павел Аксенов о том, что стоит за решением не повышать нижний предел призывного возраста

Изменение призывного возраста — идея министра обороны России Сергея Шойгу. Он высказал ее 21 декабря 2022 года на коллегии Минобороны, на которой присутствовал Владимир Путин.

Уже потом, в марте, когда законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, это изменение объяснили заботой о призывниках, которым депутаты якобы хотели дать возможность получить образование. А повышение верхней возрастной планки объяснили стремлением не допустить сокращения численности призывников.

Однако депутат Андрей Картаполов — бывший замминистра обороны России и автор нескольких поправок в законы о военной службе, уже в начале января объяснил, что 18-летних не перестанут призывать, а будут постепенно менять систему в течение «от года до трех».

Об отношении Картаполова к бывшим школьникам можно судить по одной из его инициатив. В июне 2022 года депутат предлагал разрешить заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. Би-би-си первой написала об этом.

Причем тогда в пояснительной записке к законопроекту было прямо сказано, что поправка направлена на «расширение базы комплектования» вооруженных сил РФ.

Теперь, комментируя решение оставить нижнюю возрастную планку призыва на уровне 18 лет, Картополов сказал, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Однако в этом объяснении есть несостыковка — вряд ли в России у молодого человека могут возникнуть проблемы с тем, как попасть в армию. Скорее наоборот.

Законопроект и так предусматривал возможность пойти на службу с 18 лет — по желанию. Так что апелляции Картаполова к неким молодым людям, рвущимся поскорее исполнить гражданский долг, выглядят неуместными.

Единственное логичное объяснение решения о призыве с 18 лет — российской армии не хватает солдат. Даже если их не будут отправлять на фронт, они все равно будут нужны в частях, откуда более опытных контрактников отправляют воевать.