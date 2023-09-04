Южная Африка не нашла у себя корабля с оружием для России. В этом ее обвиняли США

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что его страна не поставляла России оружие

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45 минут назад

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил сегодня, что независимое расследование не нашло доказательств того, что страна поставила в Россию партию оружия. Об этом в мае заявил посол США в ЮАР Рубен Бригети. Рамафоса говорит, что, согласно результатам расследования, оружие действительно было погружено на российский корабль, но поставка предназначалась для южноафриканской армии.

Этот скандал начался в мае 2023 года, посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети заявил, что, по имеющимся у него данным, в декабре 2022 года пришедший в ЮАР российский грузовой корабль под названием Lady R загрузили оружием и боеприпасами.

На своем брифинге в мае Бригети уточнил, что корабль Lady R с 6 по 8 декабря 2022 года находился под погрузкой на военно-морской базе Саймонс-Таун недалеко от Кейптауна. А оттуда он, по заявлению посла, отбыл в Россию.

Начался большой скандал: ЮАР сохраняет нейтралитет и относится к неприсоединившимся странам, которые не оказывают военную поддержку России или Украине.

Власти ЮАР сразу же опровергли заявление о возможном экспорте оружия в зону боевых действий. Они заявили посольству США протест, а позже распространили информацию, что посольство якобы извинилось за неточную информацию.

При этом с Россией у Южной Африки более тесные отношения — ЮАР не осуждала в ООН российское вторжение; обе страны являются членами альянса БРИКС.

В феврале 2023-го, в годовщину начала российско-украинской войны ЮАР, Россия и Китай проводили совместные военные учения. США тогда выражали свою обеспокоенность фактом проведения этих учений.

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Президент Рамафоса поручил провести независимое расследование, его возглавил судья в отставке.

Вечером 3 сентября Рамафоса в своем телеобращении к жителям страны огласил основные итоги расследования. Группа экспертов, по его словам, изучила документы и опросила несколько десятков свидетелей.

Из полученных результатов следовало, что в декабре 2022-го оружие действительно было загружено на Lady R, однако оно предназначалось для вооруженных сил ЮАР по контракту, заключенному еще в 2018 году. Разрешения на экспорт вооружений не выдавалось.

Подробности Рамафоса приводить не стал, сославшись на то, что это может угрожать успеху военных операций и жизни южноафриканских военных. По этой же причине в ближайшее время будет опубликован только краткий вариант отчета — без подробностей.

«Ни одно из лиц, выдвинувших эти обвинения, не смогло предоставить никаких доказательств в поддержку претензий, выдвинутых против нашей страны», — заявил Рамафоса.

Он добавил, что заявление посла США нанесло экономический ущерб Южной Африке — национальная валюта и акции национальных компаний подешевели после него. Кроме того, говорит Рамафоса, Соединенные Штаты нанесли ЮАР и репутационный ущерб.