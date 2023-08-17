Лесные пожары в Канаде: власти эвакуируют целые города

Автор фото, COURTESY MICHEL LABINE Подпись к фото, Так выглядело небо над домом Мишеля Лабина в Форт-Смите (Северо-Западные территории) перед тем, как он и его семья эвакуировались из города

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38 минут назад

Канадские власти эвакуируют население столицы провинции Северо-Западные территории города Йеллоунайф в связи с приближающимся лесным пожаром. Как ожидается, огонь может достигнуть города в выходные.

20 тысяч жителей Йеллоунайфа должны покинуть город до полудня пятницы по местному времени.

По состоянию на конец среды пожар находился примерно в 17 км от города.

Другой пожар угрожает населенному пункту Хей-Ривер.

Вечером во вторник в Северо-Западных территориях было объявлено чрезвычайное положение – там бушуют более 200 лесных пожаров.

На пресс-конференции в среду министр охраны окружающей среды региона Шейн Томпсон заявил, что ситуация изменилась в худшую сторону, и пожары теперь представляют реальную угрозу для Йеллоунайфа.

«Я хочу подчеркнуть, что городу не угрожает непосредственная опасность, – сказал он. – Но если не будет дождей, возможно, к выходным огонь достигнет городских окраин. Если вы решите остаться, то подвергнете себя и других опасности».

По оценкам мэра Хей-Ривер Кэндиса Джеймсона, по состоянию на вторник в населенном пункте с населением около 3500 человек все еще находилось около 500 жителей, несмотря то, что об эвакуации объявили в выходные.

В начале недели из-за сильного ветра пожар за несколько часов продвинулся на 30 км, перекрыв две единственные автомагистрали, ведущие из города.

По словам мэра, дорога из Хей-Ривер опасна, а запасы продовольствия и бензина в городе сокращаются.

Телефонная и интернет-связь в этом отдаленном регионе также не работает.

Автор фото, CANADIAN ARMED FORCES Подпись к фото, В понедельник военные самолеты перевезли жителей Форт-Смита в Форт-МакМюррей и помогли эвакуировать жителей Хей-Ривер

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Жительница города Лиза Манди рассказала телеканалу CBC, что пластиковый бампер ее машины начал плавиться, лобовое стекло треснуло, а машина наполнилась дымом, когда она с мужем и двумя детьми покидала город в воскресенье.

«Ничего не было видно – мы ехали по углям, – сказала она. – Мой шестилетний сын сказал мне: "Я не хочу умирать, мамочка", и он все время повторял эти слова».

Канадские военные координируют операции по переброске воздушных судов из нескольких населенных пунктов района Саут-Слейв Северо-Западных территорий, которым в последние дни угрожают лесные пожары.

Это самая крупная эвакуация по воздуху в истории региона.

Большинство эвакуированных доставлены на юг, в соседнюю провинцию Альберта. Когда они смогут вернуться домой, пока неясно.

В городах Форт-Смит, К'атл'одече, Хей-Ривер, Энтерпрайз и Жан-Мари-Ривер действует приказ об эвакуации.

После лесного пожара на этой неделе город Энтерпрайз, где проживает 120 человек, покинули 90% жителей, сообщил во вторник CBC мэр города.

По данным на среду, в Канаде наблюдается самый тяжелый сезон лесных пожаров за всю историю страны: по всей стране горит около 1100 пожаров.

Причиной многочисленных пожаров эксперты называют более теплую и сухую, чем обычно, весну.

По мнению ученых, изменение климата повышает риск жаркой и сухой погоды, которая, в свою очередь, может привести к многочисленным лесным пожарам.