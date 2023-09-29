Путин предложил бывшему командиру «Вагнера» набирать «добровольцев». Это новый «Вагнер» внутри Минобороны?

Автор фото, kremlin.ru Подпись к фото, Андрея Трошева можно обнаружить на видео с приема по случаю Дня Героев Отечества, который проходил в Кремле в декабре 2016 года

14 минут назад

Президент России Владимир Путин встретился с Андреем Трошевым, которого российские СМИ называют бывшим начальником штаба ЧВК «Вагнер». Путин поручил ему заняться формированием «добровольческих подразделений». Можно ли создать новый «Вагнер», но внутри Минобороны России?

Встреча Путина с Трошевым состоялась накануне вечером, но видео и стенограмму Кремль опубликовал только утром в пятницу. Во встрече также принимал участие замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Трошев был назван просто по имени и фамилии — без должности. Уже позже представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Трошев «работает в Минобороны». А СМИ напомнили, что это бывший глава штаба ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой», который в июне не поддержал мятеж Евгения Пригожина.

Согласно стенограмме, Путин не в первый раз встречался с этим человеком. «На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — сказал Путин («специальной военной операцией» власти России по-прежнему называют войну против Украины).

Июньский мятеж произошел после кровопролитной битвы за Бахмут, который наемники «Вагнера» штурмовали много месяцев.

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — сказал Путин на встрече с Трошевым и Евкуровым.

Автор фото, Mikhail Metzel/POOL/TASS Подпись к фото, Трошев (справа) на встрече с Путиным и Евкуровым

О Евкурове также известно, что после авиакатастрофы Пригожина он летал в Африку — в те страны, где действовал «Вагнер». Что касается Трошева, то он полковник полиции в отставке, участвовал в войнах в Афганистане и Чечне, служил в ОМОНе и СОБРе, а в «Вагнере» был исполнительным директором и начальником штаба во время боевых действий в Сирии — во всяком случае, так он описан в санкционном листе ЕС.

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Информация даже о возрасте Трошева противоречивая — Евросоюз, введя против него санкции в 2021 году, указал, что он родился в Ленинграде в апреле 1953 года. Те же данные у Британии, которая также ввела против Трошина санкции. Однако в «Википедии» Трошев моложе — 1962 года рождения. По данным проекта «Герои страны», за войну в Сирии он в марте 2016 года по секретному указу Путина получил звание Героя России. В родном Петербурге возглавляет «Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов».

Путин уже рассказывал о человеке по кличке Седой — кремлевскому корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, комментируя встречу с Пригожиным и вагнеровцами, которая прошла 29 июня, то есть уже после скоротечного мятежа.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить, — цитировал Путина Колесников. — Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время… Многие кивали, когда я это говорил… А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: нет, ребята не согласны с таким решением».

Бизнес-джет Пригожина, на борту которого также находился главный командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, разбился 23 июня. С тех пор СМИ не раз сообщали о возможных вариантах дальнейшего использования наемников ЧВК в боевых действиях как в Африке, так и в Украине.

Американская CNN сообщала, что они снова появились под Бахмутом. Украинские военные накануне также заявили, что некоторые вагнеровцы, уезжавшие в Беларусь, подписали контракты с российским Минобороны и сейчас снова дислоцированы в Украине.

Остается вопрос, будут ли новые «добровольцы», которых должен вербовать Трошев, столь же полезны для российских военных, как вагнеровцы.

Автор фото, Erik Romanenko/TASS Подпись к фото, Вагнеровцы в ходе июньского мятежа заняли центр Ростова-на-Дону

Можно ли создать новый «Вагнер», но внутри Минобороны России? Рассуждает военный корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов:

«Формирование добровольческих отрядов, о котором российский президент Владимир Путин говорил накануне на встрече с бывшим командиром ЧВК «Вагнер», многие восприняли как попытку воссоздать такую частную структуру в составе Министерства обороны России.

Для этого есть все основания — вагнеровцев российские военные в своих сводках именовали именно «добровольцами». Однако нынешняя (очередная) попытка создать ЧВК в рамках госструктуры противоречит самой сути «Вагнера» и его роли в войне, а также его отношениям с Минобороны.

Предыдущая попытка заставить наемников подписать контракты с военным ведомством и перейти в его подчинение закончилась мятежом, походом «Вагнера» на Москву — и в конце концов привела, как считает, наверное, большинство, к гибели руководства ЧВК. Наемники не собирались играть по государственным правилам.

Частная военная компания как форма организации никак не регулируется российским законодательством. Между тем «Вагнер», как и другие ЧВК, существовали и продолжают существовать. В этом отчасти и заключается их преимущество как боевых частей — они свободны от ответственности, что нарушает принцип единоначалия, но при этом они и не зависят от ошибок командования.

Армия — очень сложная и громоздкая госструктура, деятельность которой регулируется массой документов: законов, уставов, наставлений. Ее действия на войне тем успешней, чем лучше она организована. Между тем в войне в Украине российская армия продемонстрировала большие системные проблемы, которые проявились в планировании операций, их проведении, взаимодействии различных частей, подготовке военных, дисциплине, снабжении, наконец, в социальном обеспечении.

ЧВК «Вагнер» был изначально свободен от армейской бюрократии. Небольшая частная армия Евгения Пригожина предлагала намного более выгодные контракты своим наемникам, за счет чего смогла нанять опытных офицеров и солдат. «Вагнер» выплачивал не только зарплаты — семьям погибших стабильно передавались большие суммы денег. Поэтому для многих российских мужчин, отслуживших в армии, было выгоднее присоединиться именно к ЧВК, а не заключать контракты с Минобороны.

Когда «Вагнер» оказался на фронте, Пригожин получил от государства большие полномочия — он мог нанимать заключенных в колониях, использовать их в «мясных штурмах», которые сильно облегчали работу уже профессиональных наемников, он получал помощь от Минобороны — военную технику, оружие, боеприпасы, поддержку армейских частей во время боев.

Наконец, Пригожину разрешили де-факто вводить собственный военно-уголовный кодекс, с казнями дезертиров и тех, кто переходил на украинскую сторону. Помните судьбу Евгения Нужина, убитого кувалдой? Скорее всего, да. А помните, как наемники из ЧВК понесли за это наказание? Точно нет — этого не было. «Вагнер» заменил закон корпоративным кодексом чести, и это сошло с рук его руководству.

ЧВК существовала вне государственной системы — и была в этом эффективной. Именно поэтому и понадобилась такая группа на фронте. Если бы российская армия могла сама взять Бахмут, никто бы не стал отправлять на фронт наемников.

Сам Пригожин решал любые проблемы не в рамках существующей армейской цепи командования, а неофициально договариваясь с военачальниками (очевидно, имея поддержку от руководства государства).

Сравнительно небольшая военная структура в такой ситуации действительно могла действовать эффективно — не будучи подконтрольной вышестоящему армейскому командованию, ЧВК могла выбирать время и место ударов, тактику. При этом, не будучи подконтрольной военным, Пригожин получал от них поддержку — артиллерией, авиацией, пополнениями и прямым участием армейских частей в действиях ЧВК.

При этом, находясь вне закона, Пригожин мог угрожать оставлением позиций, публично оскорблять министра обороны и начальника генштаба.

Что получило в ответ российское государство? Взятый Бахмут. Наёмники ценой больших финансовых вложений и помощи, полученной благодаря неформальным связям своего руководства, дали возможность России продемонстрировать хоть какой-то успех на фронте.

Что стоит за предложением Путина создать «добровольческие формирования», сказать трудно, поскольку в России есть уже механизм привлечения людей в армию — заключение контрактов. Если эти формирования будут в составе Министерства обороны, а их участники подпишут стандартные контракты, то эти формирования превратятся в обычные воинские части.