В Индии учительница предложила школьникам дать пощечину однокласснику-мусульманину. Власти начали расследование
Полиция в Индии начала расследование после появления в сети видео, на котором учительница предлагает школьникам дать пощечину 7-летнему однокласснику-мусульманину.
На видео плачущего мальчика бьют по лицу, по предварительным данным, за ошибки в умножении.
Видео стало вирусным в социальных сетях и вызвало волну возмущения в Индии.
Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди обвинил правительство в разжигании религиозной ненависти.
Инцидент произошел в четверг в частной школе в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
«Почему вы так слабо бьете? Ударьте его посильнее», — говорит учительница на видео, в то время как мальчик плачет.
Позже она предлагает больше не давать школьнику пощечин, поскольку у того покраснело лицо, однако его продолжают бить по телу.
Индийские власти подтвердили, что видео настоящее, и пообещали принять меры.
Отец пострадавшего сообщил о произошедшем в полицию и забрал мальчика из школы, однако выдвигать обвинений не стал.
Правозащитные группы говорят, что с тех пор как премьер-министр Нарендра Моди вступил в должность в 2014 году, число преступлений на почве ненависти и актов насилия в отношении представителей мусульманского меньшинства в Индии возросло.
С 2017 года Уттар-Прадешем управляет возглавляемая Моди индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната (БДП).
В июне во время визита в США Моди заявил журналистам, что в Индии «абсолютно нет места дискриминации».
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