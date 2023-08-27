В Индии учительница предложила школьникам дать пощечину однокласснику-мусульманину. Власти начали расследование

Автор фото, Getty

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

44 минуты назад

Полиция в Индии начала расследование после появления в сети видео, на котором учительница предлагает школьникам дать пощечину 7-летнему однокласснику-мусульманину.

На видео плачущего мальчика бьют по лицу, по предварительным данным, за ошибки в умножении.

Видео стало вирусным в социальных сетях и вызвало волну возмущения в Индии.

Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди обвинил правительство в разжигании религиозной ненависти.

Инцидент произошел в четверг в частной школе в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

«Почему вы так слабо бьете? Ударьте его посильнее», — говорит учительница на видео, в то время как мальчик плачет.

Позже она предлагает больше не давать школьнику пощечин, поскольку у того покраснело лицо, однако его продолжают бить по телу.

Индийские власти подтвердили, что видео настоящее, и пообещали принять меры.

Отец пострадавшего сообщил о произошедшем в полицию и забрал мальчика из школы, однако выдвигать обвинений не стал.

Правозащитные группы говорят, что с тех пор как премьер-министр Нарендра Моди вступил в должность в 2014 году, число преступлений на почве ненависти и актов насилия в отношении представителей мусульманского меньшинства в Индии возросло.

С 2017 года Уттар-Прадешем управляет возглавляемая Моди индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната (БДП).

В июне во время визита в США Моди заявил журналистам, что в Индии «абсолютно нет места дискриминации».