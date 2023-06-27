Бывший глава концерна Audi Руперт Штадлер получил условный срок за "дизельгейт"

Автор фото, Reuters

43 минуты назад

В Германии завершился суд над Рупертом Штадлером, бывшим исполнительным директором концерна Audi, по делу о так называемом "дизельгейте" — скандале с выхлопами дизельных двигателей, потрясшем автомобильную индустрию в 2015 году.

Реального тюремного срока 60-летнему Штадлеру удалось избежать благодаря заключенной в прошлом месяце сделке с правосудием. Взамен он признал себя виновным в халатности, приведшей к подлогу.

В результате бывший топ-менеджер, который большую часть процесса настаивал на своей невиновности, приговорен к условному лишению свободы сроком на год и девять месяцев, а также к штрафу в размере 1,1 млн евро.

Суть скандала

В сентябре 2015 года выяснилось, что автоконцерн Volkswagen, а также его дочерние предприятия Porsche, Audi, Skoda и Seat, используют мошенническую схему, при помощи программного обеспечения искусственно занижая показатели уровня выхлопных газов своих дизельных автомобилей при проверке в лаборатории.

Реальные показатели загрязнения скрывались как от владельцев машин, так и от регулирующих органов.

К моменту, когда обман вскрылся, мошеннический софт был установлен уже на 11 млн поступивших в продажу автомобилей.

В 2018 году полиция арестовала Штадлера, который к тому моменту возглавлял Audi на протяжении 11 лет и был членом совета директоров Volkswagen, однако уверял, что ничего не знает об обмане.

Официальная позиция Volkswagen состояла в том, что мошенничество было делом рук нескольких сотрудников среднего звена, а высшее руководство компании находилось в неведении относительно происходящего.

Однако в прошлом месяце Штадлер признал, что, даже узнав об обмане, не проинформировал о нем продавцов, в результате чего тысячи машин с некорректными показателями загрязнений оставались в продаже до 2018 года.

Преступление и наказание

Помимо Штадлера, по делу проходило еще двое обвиняемых.

Первый из них - Вольфганг Хатц, в прошлом топ-менеджер Audi и Porsche, который некоторое время возглавлял команду разработчиков двигателей Audi.

В апреле он также признал себя виновным, сознавшись, что лично помогал инженерам в установке мошеннического софта. За это суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тысяч евро.

Третий обвиняемый - один из инженеров Audi, также признавший свою вину, — наказан условным лишением свободы на 21 месяц и штрафом в 50 тысяч евро.

Основным обвиняемым по делу о "дизельгейте" должен был стать Мартин Винтеркорн, бывший исполнительный директор материнского концерна Volkswagen. Однако расследование его роли в мошеннической схеме было отложено на неопределенный срок из-за состояния здоровья подсудимого.

"Дизельгейт" стал крупнейшим промышленным скандалом в послевоенной истории Германии.