Антисемит, убивший 11 посетителей синагоги в США, приговорен к смерти

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роберт Боуэрс застрелил в синагоге в Питтсбурге 11 человек и ранил еще семерых

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17 минут назад

Жюри присяжных в американском штате Пенсильвания приговорило к смертной казни Роберта Боуэрса, который в октябре 2018 года застрелил 11 человек в синагоне в Питтсбурге.

Смертный приговор, о котором просило обвинение, требовал единогласного решения 12 присяжных — и они к нему пришли, просовещавшись 10 часов в течение двух дней.

В среду вердикт присяжных был передан окружному судье, который и должен будет огласить приговор — ожидается, что он сделает это уже в четверг.

Убийство Боуэрсом 11 членов иудейской общины «Древо жизни» стало самым тяжелым престулпением на почве антисемитизма в истории США.

Убитым было от 54 до 97 лет. Еще семь человек, включая двух полицейских, были ранены.

Как передавали репортеры из зала суда, Боуэрс никак не отрегировал на вердикт.

Большинство родственников убитых привествовали смертный приговор.

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«Вынесение смертного приговора — это нелегкое решение, но мы должны привлекать к ответственности тех, кто совершает такие страшные акты антисемитизма, ненависти и насилия», — заявили родственники погибшей Роуз Маллинджер.

Раввин Джеффри Майерс, выживший в бойне, которую устроил Боуэрс, сказал журналистам после суда, что это решение показывает, что власти в стране «не потворствуют антисемитизму в самой жестокой форме, свидетелями которому мы стали».

Сторона обвинения на суде доказывала, что Боуэрс заслуживает смертной казни, поскольку не отказывается от антисемитских взглядов и не раскаивается в том, что совершил.

Адвокат Боуэрса убеждал присяжных, что его подопечный страдает психическим расстройством, которое и довело его до бредовых мыслей относительно евреев.

Присяжные в своем вердикте ответили, что сторона защиты не смогла доказать ни наличие психического расстройства у обвиняемого, ни то, что он совершил массовое убийство в состоянии психического или эмоционального расстройства.

Роберта Боуэрса судили в федеральном суде, а федеральные прокуроры в США сравнительно редко требуют смертной казни для обвиняемых. По данным американского Центра информации о смертной казни, за 33 года, с 1988 по 2021 год, к смерти по подобным делам были приговорены 79 человек.

Приговор Боуэрсу станет первым федеральным смертным приговором при президенте Джо Байдене.