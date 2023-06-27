ФСБ прекратила уголовное дело о мятеже ЧВК «Вагнер»

Автор фото, Erik Romanenko/TASS Подпись к фото, ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону, 24 июня

час назад

Дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено, сообщили в ФСБ. Его заводили на Евгения Пригожина после того, как его ЧВК заняла Ростов-на-Дону и выдвинулась в направлении Москвы.

«Уголовное дело, возбужденное по факту вооруженного мятежа со стороны ЧВК „Вагнер“, прекращено», — говорится в пресс-релизе российской спецслужбы.

По версии ФСБ, в ходе расследования дела, возбужденного спецслужбой поздно вечером в пятницу, 23 июня, по статье 279 УК РФ (вооруженный мятеж), «установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».

Вечером 24 июня пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Пригожин принял предложение Александра Лукашенко «об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения».

Сам Пригожин утверждает, что остановил наступление ЧВК примерно в 200 км от Москвы, где из-за мятежа ввели режим контртеррористической операции и вывели на улицы бронетехнику (а в Липецкой эскаваторы перекапывали автотрассы). Также Пригожин и его наемники покинули Ростов-на-Дону, где им удалось взять под контроль штаб Южного округа и центр города.

Дело о мятеже прекращено с учетом того, что вагнеровцы «прекратили» свои действия, и неких «иных имеющих значение для расследования обстоятельств», заявили сейчас в ФСБ.

О том, что дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» будет прекращено, еще в субботу вечером говорил представитель Кремля Дмитрий Песков. Тогда его комментарий звучал на фоне сообщений о сделке, достигнутой при участии Лукашенко. Согласно ей, Пригожин согласился прекратить движение колонн ЧВК на Москву и отвести их в полевые лагеря на оккупированных территориях Украины.

Сам Пригожин должен уехать в Беларусь, говорил Песков. Где он сейчас, неизвестно. Утром во вторник мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» сообщал, что частный самолет основателя ЧВК «Вагнер» мог преземлиться на военном аэродроме под Минском.

Накануне газета «Коммерсант», а вслед за ней государственные информагентства писали, что дело о мятеже Пригожина продолжают расследовать.

«Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращалось. Расследование продолжается», — говорил ТАСС источник в Генпрокуратуре России. Генпрокурор Игорь Краснов в ночь на субботу докладывал Путину о законности возбуждения дела о мятеже.

«Коммерсант» при этом уточнял, что постановление о возбуждении уголовного дела «пока» не отменено, поскольку для принятия решения прошло слишком мало времени.

Российский президент Владимир Путин обещал привлечь к ответу организаторов мятежа, но с оговоркой. «Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы „Вагнер“ — это тоже патриоты России», — сказал он в телеобращении, показанном в понедельник вечером российскими телеканалами.

Признав гибель летчиков, участвовавших в подавлении мятежа, Путин предложил наемникам ЧВК «Вагнер» три варианта: заключить контракты с Минобороны России (против этого категорически выступал Пригожин), отправиться домой или вместе с Пригожиным уехать в Беларусь.

«Данное мною обещание будет исполнено», — пообещал Путин, видимо, имея в виду обещание не привлекать к уголовной ответственности.

Однако американский Институт изучения войны (ISW), комментируя белорусский транзит ЧВК «Вагнер» и ее основателя, выражает сомнение в том, что Путин исполнит обещание. Кремль, скорее всего, будет считать тех, кто последует за Пригожиным в Беларусь, предателями — независимо от того, предпримет ли он против них немедленные действия, говорится в обзоре ISW.