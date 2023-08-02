«Наши показания – лишь самое начало». Почему сенсационные заявления об НЛО в Конгрессе не стали сенсацией?

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Автор фото, EPA

Автор, Николай Воронин

Должность, научный корреспондент

час назад

«Трое военных пилотов в отставке только что [под присягой] рассказали Конгрессу об НЛО и неких "биоматериалах нечеловеческого происхождения" — а в Америке никто даже не удивился».

Статья под таким заголовком вышла в американском деловом издании Fortune в прошлый четверг — на следующий день после первых в истории формальных парламентских слушаний, целиком посвященных НЛО, в ходе которых прозвучали несколько совершенно сенсационных заявлений.

Например, заслуженный ветеран американских вооруженных сил Дэвид Фэйвор — в прошлом командующий элитным подразделением военной авиации Black Aces, рассказал конгрессменам, как в 2004 году «спугнул» в Калифорнии «летающую тарелку».

По его словам, к тому моменту «белый и овальный [неопознанный летающий] объект» висел над океаном у южного побережья штата уже почти две недели.

Когда военные, наконец, решились подобраться поближе, по всей видимости, их присутствие было обнаружено — и в считанные секунды «объект» на какой-то немыслимой скорости ушел в точку, нарушая все известные нам законы физики.

Впрочем, как он держался в воздухе до того, было тоже совершенно непонятно.

Крыльев у «летательного аппарата» не наблюдалось — как не было видно ни двигателей, ни пропеллеров, ни каких-либо других элементов конструкции, которые бы объясняли, как ему удается компенсировать гравитацию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Этот рисунок - плод фантазии художника - но, по словам выступающих, на Земле попросту нет технологий, которые бы хоть сколько-нибудь напоминали те, что они видели своими глазами при контакте с НЛО

По возвращении на базу Фэйвор первым делом рассказал об увиденном и дал отбой своим подчиненным, которые, условно говоря, «держали палец на кнопке с торпедой». После чего написал отчет начальству — по свежим следам — и стал ждать формального разбирательства….

«За пределами нашего понимания»

Только никто из Пентагона по этому поводу с летчиком так и не связался, уверяет он. Ни в том же году, ни в следующем — ни до самой его отставки.

Поэтому Америка — и мир вместе с ней — услышали историю об инциденте только сейчас — спустя почти два десятилетия.

«Считаете ли вы, что подобного рода объекты представляют угрозу нашей национальной безопасности?» — уточнил у свидетеля по окончании рассказа ведущий заседание Тим Берчетт.

Судя по повисшей на пару секунд тишине, готового ответа у ветерана не было.

«Да, — наконец произнес он, — и я объясню, почему. Технологии, которые мы видели в действии, несоизмеримо превосходят наши военные возможности».

«Если у кого-то была (или есть) возможность получить доступ к этой технологии, понять принцип её работы и воспроизвести [на Земле], то мы ничего не сможем ей противопоставить. Совершенно ничего».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Конгрессмены услышали немало сенсационных заявлений, которые пока не подкреплены столь же сенсационными вещественными доказательствами

«И о подобных объектах вам ничего не известно? — уточнил Берчетт. — Чтобы хоть у кого-то в мире, в этом мире, был доступ к чему-либо подобному?»

«Нет, — ни на секунду не задумался тот. — Более того, я убежден, что технологии эти находятся за пределами наших представлений о материи и законах природы».

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И все же, несмотря на все вышеперечисленное, констатирует автор статьи в Fortune, «Америка ничуть не удивлена».

И не только потому, что секретная программа Пентагона «по делам пришельцев» — концепт, мягко говоря, не новый — и живет в общественном сознании уже не одно десятилетие.

Как сообщили на слушаниях в четверг, с 2004-го по 2021 год власти получили информацию о почти полутора сотнях случаев появления НЛО. В 18 эпизодах объект без видимых двигателей или крыльев передвигался в воздухе с весьма значительной скоростью.

В то же время никаких необъяснимых или подозрительных обломков найдено не было. Как не сообщалось о крушениях подобных аппаратов или тех, что были сбиты армейскими подразделениями.

Так где же хоть какие-нибудь вещественные доказательства?

«Я убежден, что [наши показания] — лишь самое начало, — заявил на слушаниях третий свидетель, также военный пилот Марк Грейвс. — И что свидетельств [контактов с НЛО] станет намного больше, как только сообщать о них станет безопасно».

«Я сам никак не могу назвать себя приверженцем теорий об НЛО, — также заверил конгрессменов Фэйвор, отвечая на вопрос, что он думает по поводу увиденного в 2004-м сейчас, спустя почти 20 лет. — Но я вам так скажу: то, что мы [с другими членами группы] наблюдали в четыре пары глаз на протяжении пяти минут… В смысле технологий у нас в распоряжении до сих пор нет ничего даже близко похожего».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так может выглядеть встреча с неземной цивилизацией - или людьми, которым удалось воспроизвести внеземные технологии

«Какие ваши доказательства?»

«Как ученый я привык быть скептиком и осмысливать происходящее критически. Я знаю, что у большинства сообщений о якобы замеченных НЛО есть более правдоподобные естественные объяснения», — пишет по этому поводу американский астроном и популяризатор науки Крис Импи.

«Чем больше у нас информации, чем она более полная, тем лучше, - продолжает профессор Импи, - но "золотым стандартом" в науке являются вещественные доказательства. Вот если заявления Граша о местах крушения НАФ в будущем подтвердятся, тогда у прошедших слушаний действительно могут быть очень и очень серьезные последствия».

В том же духе высказался и профессор Школы физики и астрономии Манчестерского университета Брайан Кокс. По его словам, в последние дни к нему часто обращаются с вопросом, что он думает по поводу сенсационных заявлений американских военных в Конгрессе.

«Я посмотрел несколько видеозаписей [якобы НЛО] и увидел каких-то людей, которые во что-то верят, делая сенсационные заявления, но не подкрепляя их столь же сенсационными доказательствами», — написал он.

Профессор Кокс имеет в виду известную цитату американского астронома Карла Сагана о том, что экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств.

«Так что больше мне сказать нечего — кроме, пожалуй, одного: будет замечательно, если заявления эти окажутся правдой, — продолжил Брайан Кокс. — Это будет означать, что наша цивилизация — не единственный способ, которым Вселенная осмысливает себя, и тогда можно будет вздохнуть чуть свободнее».

«К сожалению, на сегодняшний день мы пока не можем себе этого позволить, — резюмирует профессор. — Так что я бы лучше сосредоточился на том, как нам не угробить наш собственный мир, а не на поиске тех, кто может прилететь к нам откуда-то, чтобы спасти нас от самих себя».

Так и что дальше?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Параллельную работу по изучению НЛО ведут в НАСА

По итогам заседания конгрессмены решили, что достаточных оснований признать НЛО (или, как их теперь называют, "неопознанный атмосферный феномен" - НАФ) объектами внеземного происхождения нет — во всяком случае пока.

Но и закрывать комитет не планируется — так что пока он продолжит работу.

Однако из этого еще совершенно не следует, что в сколь-нибудь обозримое время нам торжественно объявят о контактах с внеземными цивилизациями или покажут секретные базы Пентагона, где бережно хранятся космические корабли инопланетных пришельцев.