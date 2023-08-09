В Джидде прошел саммит по Украине — с Китаем, но без России. Каковы его итоги?

Автор фото, Wojciech Grzedzinski/Anadolu Agency

Автор, Святослав Хоменко, Елизавета Фохт

Должность, Би-би-си

37 минут назад

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В Саудовской Аравии прошел саммит по достижению мира в Украине. На встречу приехали представители более 40 государств — в том числе США, стран ЕС и даже Китая, официально занимающего нейтральную позицию в конфликте. Участники переговоров обсуждали, как приблизить конец войны — делали они это без участия России. Переговоры были закрытыми, но известно, что в их центре был мирный план, предложенный Владимиром Зеленским, где предполагается, что Москва должна будет полностью отказаться от претензий на украинские территории (включая Крым и захваченные территории Донбасса).

Би-би-си рассказывает об итогах саудовского саммита.

Что это вообще за саммит?

Переговоры по теме войны в Украине состоялись в Саудовской Аравии в минувшие выходные, 5–6 августа. Двухдневная встреча прошла по инициативе Киева — первое похожее широкое обсуждение состоялось в Копенгагене в конце июня. Но масштаб двух этих раундов переговоров несравним: если в Данию приехали 14 стран, то в Джидде собрались представители четырех десятков государств, а также делегации ООН и ЕС.

Вопросы урегулирования конфликта приехали обсуждать не только союзники Украины из стран Евросоюза и США, которые в Саудовской Аравии представлял один самых высокопоставленных американских чиновников Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности. Заметным успехом организаторов встречи оказалось участие стран, которые занимают нейтральную позицию по отношению к России — это Бразилия, Индия и, прежде всего, Китай, пропустивший датские переговоры.

Россию на переговоры в Джидде не пригласили, но, судя по всему, никакой проблемы в этом участники саммита не увидели. Более того, это было их принципиальной позицией. Никаких предпосылок для дипломатического разрешения войны здесь и сейчас нет — об этом говорят и в Киеве, и в Москве, и в других странах. Но цель саудовской встречи заключалась не в том, чтобы приблизить это разрешение, а в определении параметров мира, которые устроят саму Украину и другие державы.

«Ценность [саммита] на самом деле состоит в том, чтобы подтолкнуть страны Глобального Юга и нас самих к поиску некоторых основных соглашений, вокруг которых затем мог бы быть организован глобальный мирный саммит», — так в беседе с FT объяснил необходимость провести встречу высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, пожелавший остаться неназванным.

В похожих терминах важность саммита для Украины описывает и Reuters: «Для Украины этот саммит — часть дипломатических усилий по расширению числа ключевых сторонников, преимущественно западных стран, с помощью общения со странами Глобального Юга, которые пока неохотно занимают сторону в конфликте».

Автор фото, spa.gov.sa Подпись к фото, Групповое фото участников встречи в Джидде, 5 августа 2023 года

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Украинские чиновники говорили, что главная цель саммита в Джидде — начать диалог со странами, которые нельзя отнести к «группе поддержки» Киева. Прежде всего, речь идет о представителях того самого Глобального Юга — десятках государств Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Раньше их называли развивающимися странами, а сейчас противопоставляют «богатому» Северу.

«В начале войны эти страны говорили: это какой-то региональный конфликт, мы просто дождемся его окончания. Раньше они потребляли исключительно информацию, которую им предоставлял Лавров или российский МИД», — говорит Би-би-си советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Цель Киева, продолжает он, — не просто рассказать странам Глобального Юга, кто на кого напал и как Украина видит окончание войны. Речь идет и об обсуждении инструментов влияния на Москву, а к ним Подоляк относит увеличение поставок вооружений Киеву, изменение поведения стран Глобального Юга в международных организациях, хоть бы в той же ООН, или дипломатическое давление: «Например, чтобы Китай или Бразилия по своим каналам говорили России, что сохранение за ней оккупированных территорий Украины невозможно».

То, что саммит состоялся именно в Саудовской Аравии, представляется не случайным. Эта страна в последнее время активно занята попытками расширить свое дипломатическое влияние. Украинская тематика очевидно волнует саудовские власти. С начала войны они активно участвовали в переговорах об обмене пленными — в том числе иностранцами. А в середине июля Financial Times рассказывала о том, что Эр-Рияд вовлечен в переговоры о сделке по возвращению на родину украинских детей, вывезенных в Россию. Это один из самых чувствительных вопросов войны как для Украины, так и для России — Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест президента Владимира Путина в связи с незаконной депортацией несовершеннолетних украинцев.

Автор фото, Saudi Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency Подпись к фото, Президент Украины Владимир Зеленский в середине мая 2023 года ездил на саммит Лиги арабских государств в Джидду. Там он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом (на снимке справа)

При этом партнерские отношения Эр-Рияд сохраняет и с Москвой, и с Киевом, и с другими крупными игроками — такими, как Китай. Более того, участие в саммите Китая называют результатом, достигнутым непосредственно саудовской дипломатией.

Близкий к правительству саудовский аналитик Али Шихаби назвал переговоры «ярким примером успеха многополярной стратегии Саудовской Аравии, которая заключается в поддержании прочных связей с Украиной, Россией и Китаем».

Wall Street Journal обратила внимание и на еще один важный контекст встречи: в прошлом году США обвинили Саудовскую Аравию в том, что та находится в своеобразном сговоре с Россией для удержания высоких нефтяных цен — а значит, помогает Москве с финансами, которые необходимы для войны. Отношения Эр-Рияда с Западом обострились и в связи с войной в Йемене и убийством в 2018 году саудовского диссидента и журналиста Джамаля Хашогги.

Но, судя по всему, нынешние старания Саудовской Аравии не остаются незамеченными. «Саудовским властям надо отдать должное за их дипломатические усилия», — сказал WSJ неназванный американский чиновник по окончании саммита.

О чем говорит участие Китая?

Официально содержание двухдневных переговоров неизвестно — от совместного заявления его участники отказались. Как уверяют Би-би-си два собеседника в Киеве, осведомленные о ходе встречи, отсутствие финального коммюнике проговаривалось участниками саммита загодя, поэтому это ни в коем случае нельзя считать признаком безуспешности мероприятия. Тем более что предыдущая встреча в Копенгагене тоже обошлась без финального заявления.

Западные издания итоги саммита восприняли с осторожным оптимизмом. Самым значительным успехом встречи они посчитали участие в ней Китая.

Позицию китайских дипломатов на переговорах собеседники FT описали как «конструктивную». «Китай стремился продемонстрировать, что не является Россией, — сказал изданию неназванный европейский дипломат. — А само участие Китая во встрече демонстрирует, что Россия становится все более и более изолированной».

Другой источник FT сообщил, что Китай активно участвовал во встрече и «позитивно» расценил предложение поучаствовать в третьем раунде переговоров.

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй встретился на полях форума с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и чиновницей Госдепа Викторией Нуланд, специализирующейся на отношениях с Россией и Украиной. Ли Хуэй, в прошлом посол КНР в России, в мае стал первым высокопоставленным чиновником из Китая, который посетил Украину после начала большой войны. В американском Госдепе по итогам саммита назвали участие КНР «продуктивным».

Автор фото, Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency Подпись к фото, Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй в мае отправился в турне, во время которого посетил Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию, где, в том числе, встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым

WSJ пишет, что единственной точкой напряжения на переговорах в Джидде стал момент, когда китайская делегация напомнила про план урегулирования из 12 пунктов, который Пекин представил в годовщину российского вторжения. Некоторые его положения встревожили Украину и ее союзников — в нем предлагается прекращение огня, но ничего не говорится о том, что должно происходить с оккупированными украинскими территориями.

Украинские власти много раз говорили, что считают такую позицию неприемлемой: в Киеве уверены, что простая остановка боевых действий приведет лишь к тому, что Россия перегруппирует силы и продолжит войну.

По данным WSJ, после того как Китай упомянул о своем плане на встрече в Джидде, европейские дипломаты высказали опасение, что прекращение огня без всяких условий приведет к заморозке конфликта, а не его разрешению, и позволит России укрепит контроль над аннексированными территориями. Представители Китая на это отреагировали нормально. «Они получили фидбек в режиме реального времени, получился хороший обмен мнениями», — сказал WSJ собеседник, ознакомленный с содержанием дискуссии.

По мнению аналитиков, с которыми поговорило агентство Reuters, участие Китая демонстрирует сдвиг в политике этой страны в отношении России и Украины, но о развороте речь пока не идет. В разговоре с агентством эксперты напомнили, что Китай по-прежнему остается важным экономическим партнером России. Пекин при этом вряд ли захочет остаться в стороне от любых попыток мирного урегулирования, в котором участвуют не только западные страны, заключили они. В МИД КНР по итогам саммита ограничились лишь заявлением о том, что Ли Хуэй озвучил позицию Пекина мировому сообществу.

«Китай продолжит расширять консенсус и взаимное доверие, добиваться формирования наибольшего общего согласия, чтобы вносить вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса», — пообещали в ведомстве.

В Киеве участие Китая в саммите, с одной стороны, восприняли с энтузиазмом: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал участие Ли Хуэя в этом мероприятии «прорывом».

С другой, немедленных результатов от этого не ждут. «Китай — это консервативная страна, она медленно принимает глобальные решения. Но сегодня позиция Китая (как союзника России — Би-би-си), безусловно, меняется… Китай увидел — особенно после неудачного мятежа Пригожина — довольно слабую российскую элиту, довольно слабого президента Путина… Инвестировать в них с точки зрения репутации, денег, выстраивания стратегии не имеет смысла», — говорит Би-би-си об украинском видении китайской позиции Михаил Подоляк.

По словам одного из собеседников Би-би-си в Киеве, на встрече в Джидде китайская делегация уверила, что будет принимать участие и в следующей подобной встрече.

Мир от Зеленского

Мирное решение, которое публично и непублично предлагает поддержать союзникам и другим странам Украина, — это формула Владимира Зеленского. По сути это план из 10 пунктов, который, среди прочего, предполагает, что Россия должна полностью уйти со всех украинских территорий (в том числе из Крыма и из четырех аннексированных областей), а представители ее военной и политической верхушки понесут наказание за преступления, которые были совершены на украинской территории.

Украинские власти все последние месяцы говорили, что вопрос о территориальной целостности для них ключевой и никакие переговоры до отступления российской армии за границы 1991 года невозможны.

Союзники Украины эту позицию публично поддерживают. Проблема заключается в том, что российские власти неоднократно говорили, что для них территориальные уступки полностью исключены. Страны, занимающие нейтральную позицию, на этот счет высказывались неопределенно, но аннексии Россией украинских регионов официально не признавали.

Как утверждает WSJ, в Джидде по этому вопросу, кажется, смогли достичь консенсуса. По словам высокопоставленного европейского чиновника, Украина якобы не настаивала на том, чтобы другие страны приняли ее план за основу. А другие переговорщики, в свою очередь, не требовали, чтобы Киев отказался от формулы Зеленского.

Двое осведомленных о ходе саммита собеседников Би-би-си в Киеве настаивают, что эти данные WSJ действительности не соответствуют (один из источников даже назвал их «фейком»). По их словам, украинские власти по-прежнему намерены добиваться широкой поддержки именно мирного плана своего президента.

Автор фото, president.gov.ua Подпись к фото, Владимир Зеленский впервые представил свой мирный план в ноябре 2022 года, выступая по видеосвязи на саммите G20

И FT, и WSJ, общавшиеся с переговорщиками, пишут, что в целом участники саммита согласились, что в основе любого урегулирования может быть только уважение к территориальной целостности и независимости Украины.

И если для Украины ее территориальная целостность по понятным причинам является ключевым пунктом мирного плана Зеленского, то — и это тоже вполне объяснимо — для других государств более важными могут оказаться иные его пункты.

Именно поэтому отдельные положения формулы Зеленского будут обсуждаться в рабочих группах. Их участникам потенциально предстоит говорить, в частности, на такие темы, как ядерная или, в свете развала зерновой сделки, продуктовая безопасность.

«Консенсус был такой, что это не война Европы — происходящее влияет на продуктовую, энергетическую и экономическую стабильность по всему миру, поэтому потребуются общие усилия, чтобы достичь урегулирования», — сказал WSJ дипломат, представляющий на саммите одну из незападных стран-участниц

Власти Саудовской Аравии в официальном заявлении сообщили, что участники «договорились о необходимости продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы построить общий фундамент, который в будущем продолжит дорогу к миру».

Есть и еще одна причина, по которой пункты плана Зеленского будут обсуждаться не все вместе, а по отдельности. Ведь некоторые страны, которые стремятся сохранить сносные отношения с Россией, со скрипом воспринимают, например, седьмой пункт этого плана — он предусматривает привлечение представителей военного и политического руководства России к реальной уголовной ответственности за военные преступления, а также репарации, которые Москва должна будет выплатить.

«Государства, которые согласятся на этот пункт, станут для России противниками, потому что здесь речь пойдет уже о выживании и свободе лично Путина и всей руководящей верхушки России», — пишет украинское издание «Европейская правда». Поэтому Киев подразумевает, что некоторые государства будут принимать участие в работе не всех рабочих групп, а только части из них.

Задача рабочих групп — разработать компромиссные формулировки, которые в перспективе могли бы быть поддержаны лидерами государств на «Саммите Мира» — Киев надеется, что его удастся провести еще до конца этого года. Главная задача этого саммита — документальное утверждение такой картины мира и такой победы Украины, которые бы максимально соответствовали мирному плана Зеленского. Место проведения «Саммита Мира» пока не определено, но в Киеве рассчитывают, что в нем примут участие лидеры 60-70 государств.

А ключевую роль в подготовке формулировок этого саммита должны играть встречи, подобные той, которая состоялась в Джидде. Дата и место следующей встречи пока не определены, но в Киеве предполагают, что она может состояться в начале сентября.

Как саммит оценивают в Украине?

Украинские власти оценивают итоги саммита в Джидде восторженно.

«Мы стали на шаг ближе к реализации украинской формулы мира… Я уверен, что саммит в Джидде войдет в историю», — говорил в эфире национального телемарафона глава офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавлявший украинскую делегацию на этих переговорах.

Другое дело, что критики действующей власти настороженно восприняли некоторые публикации западной прессы, посвященные этому мероприятию. В частности, писали, что в Джидде украинская делегация то ли не настаивала на том, что за основу мирного урегулирования должен быть принят именно план Зеленского, то ли сигнализировала о готовности отказаться от ключевого пункта своей позиции — никаких мирных переговоров без полного выведения российских войск со своей международно признанной территории.

В разговоре с Би-би-си Михаил Подоляк заявил, что ни о том, ни о другом и речи быть не может. Украина настаивает на том, что именно план Зеленского является единственным серьезно рассматриваемым ею путем к миру, а присутствие российских войск на украинской земле даже при прекращении огня переводит нынешнюю войну в статус замороженного конфликта. И тогда его превращение в новую войну — более кровопролитную и, вероятно, более масштабную, захватывающую новые страны, а то и целые регионы — всего лишь дело времени.

Немецкое информагентство DPA сообщило, что на саммите в Джидде собственную мирную формулу неожиданно презентовали и хозяева — делегация Саудовской Аравии. Ее содержание — прекращение огня и переговоры под эгидой ООН при признании территориальной целостности Украины — в общих чертах напоминало китайский мирный план, к которому в Киеве относятся скептически.

Михаил Подоляк уверяет Би-би-си, что никакого принципиально нового плана Эр-Рияд не представил: «Нет, они ничего не демонстрировали. Они просто обсуждали определенные позиции: готовы ли вы к тому или к этому. Это же стандартные консультации, все что-то обсуждали. Но для Украины принципиальной является позиция ее формулы мира, мы предлагаем всем к ней присоединиться, сделать ее основой для процесса. Все. Точка».

А что сказали в Москве?

Российские чиновники и дипломаты ожидаемо отреагировали на саммит в Джидде со скепсисом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приняла переговоры «к сведению» и ждет оценок от «единомышленников по БРИКС» и других партнеров. А затем разразилась критикой в адрес формулы Зеленского и заявила, что для «справедливого урегулирования» Украина должна остановить боевые действий и признать «новые территориальные реалии» — то есть российскую аннексию своих территорий.

«Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», — добавила она.

Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что Москва собирается поговорить о саммите со странами БРИКС, которые в нем участвовали — помимо Китая, это Индия, Бразилия и ЮАР. При этом Рябков выразил уверенность, что страны БРИКС смогут «донести здравый смысл» до Украины (в той форме, как его понимают в Москве).

«Но с этим еще нужно разобраться, что там происходило в Джидде. Именно исходя из целесообразности лучше понять реальную расстановку и диспозицию, наш диалог с бриксовцами по этой теме будет продолжен», — сказал российский дипломат.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал встречу в Саудовской Аравии бессмысленной. «По определению она не имеет отношения к мирному процессу, поскольку не был приглашен важный актор — Россия», — написал он в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии саммита обещал, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. Комментариев Кремля об итогах саммита пока так и не последовало. При этом на выходных пресс-секретарь Владимира Путина дал другой комментарий — касающийся продолжения боевых действий — изданию New York Times.

Газета спросила у Пескова, собирается ли Россия захватить больше украинских земель. «Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши», — ответил он.

В российскую Конституцию в качестве субъектов сейчас записаны Крым, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области Украины. В последних двух Россия не контролирует областные центры — Херсон и Запорожье соответственно. В Донецкой и Луганской области тоже есть территории, остающиеся под контролем Украины, в том числе крупные города — например, Славянск и Краматорск. Из слов Пескова следует, что Россия намерена продолжить усилия по их захвату, а значит, ни о какой даже теоретической готовности Москвы к мирному урегулированию речь пока не идет.

Под словами о невозможности переговоров между Москвой и Киевом вполне мог бы подписаться и Михаил Подоляк. «Все, что касается России, будет решаться исключительно на поле боя… Я, честно говоря, не вижу даже возможности с ними разговаривать… Начало переговорного процесса с Россией возможно только после того, как Россия покинет территорию Украины. Всё», — заявил он в интервью Би-би-си.

При участии Дмитрия Власова