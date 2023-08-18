Минюст РФ объявил «иноагентами» писательницу Линор Горалик, политолога Андрея Пионтковского и экономиста Андрея Илларионова

Автор фото, TASS

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30 минут назад

Министерство юстиции России включило в реестр «иностранных агентов» писательницу Линор Горалик, политолога Андрея Пионтковского и экономиста Андрея Илларионова.

В обновленный список также попали калмыцкий активист Владимир Довданов, член правления общества «Мемориал» Сергей Кривенко, активистка фонда «Свободная Якутия» Сарылгана Кондакова и писательница Татьяна Сотникова.

Минюст пополнил реестр «иноагентов» после почти месячного перерыва (27 июля пополнение реестра было техническим, в него внесли два юридических лица, созданных физлицами, которые были признаны «иноагентами» ранее).

В последний раз Минюст расширял список «иноагентов» 21 июля, добавив в него политика Константина Борового, телеведущего Михаила Козырева, бывшего члена Общественной палаты России Павла Суляндзигу, сыктывкарское издание «7х7 – Горизонтальная Россия» и три правозащитных организации.

До этого Минюст пополнял реестр «иноагентов» 30 июня. Тогда в него попали в том числе рок-музыкант Борис Гребенщиков, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, зампред московского отделения «Яблока» Андрей Морев, издания Sota.vision и «Бумага».