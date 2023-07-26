Шойгу в Северной Корее заявил об укреплении военных связей Москвы и Пхеньяна

Автор фото, Reuters

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11 минут назад

Министр обороны России Сергей Шойгу находится с визитом в КНДР. После переговоров с северокорейским коллегой он заявил об укреплении военных связей между Москвой и Пхеньяном, назвав Северную Корею важным партнером России.

«Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств», — цитирует Минобороны России Шойгу.

В среду к российской делегации присоединится делегация КНР. Официальный повод для приезда Шойгу в КНДР — участие в праздновании 70-летия окончания Корейской войны, которое в Пхеньяне обычно отмечается военным парадом.

Визит Шойгу проходит на фоне роста геополитической напряженности между США, КНДР и Россией, в частности, из-за российского вторжения в Украину.

В марте США заявляли, что, по их разведданным, Россия планирует отправить в КНДР делегацию, чтобы предложить северокорейскому режиму продовольствие, в котором КНДР постоянно нуждается, в обмен на вооружения, которых не хватает Москве для ведения развязанной Путиным войны в Украине.

США и раньше обвиняли КНДР в поставках вооружений российским военным и наемникам ЧВК «Вагнер» в нарушение резолюции Совбеза ООН, а Пхеньян эти обвинения постоянно отвергал.

В Северной Корее наблюдается острая нехватка продовольствия, которую усугубляет закрытие границ и строгие международные санкции, введенные из-за ядерной программы страны.

Нынешние визиты делегаций России и Китая стали первыми для Пхеньяна за долгое время. После того, как Северная Корея в начале 2020 года закрыла свои границы, чтобы предотвратить распространение Covid-19, власти страны не проводили никаких встреч с представителями иностранных государств на своей земле. Были прерваны и торговые связи, включая импорт товаров первой необходимости.

Возможно, тот факт, что сейчас в страну пригласили иностранных гостей, говорит о том, что Пхеньян готовится снять свои жесткие пограничные ограничения, считают аналитики.

Шеренга солдат и красное знамя

Российская делегация прибыла в Северную Корею поздно вечером во вторник.

Выйдя из самолета в аэропорту Пхеньяна, Шойгу прошел мимо шеренги солдат, отдавших ему честь, и красного знамени с надписью «Добро пожаловать, товарищ министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу!» на корейском и на русском.

Китайская делегация прибывает в Пхеньян в среду. Ее возглавит Ли Хунчжун – высокопоставленный член Центрального комитета КПК.

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Китай и Россия имеют близкие связи с КНДР. Осенью 1950 года Пекин направил войска для поддержки Северной Кореи в войне против Южной Кореи. Тогдашний Советский Союз также поддержал Северную Корею в войне.

После распада СССР в 1991 году Россия оставалась союзником Северной Кореи из-за их общей неприязни к США.

Недавно Вашингтон фактически обвинил Северную Корею в оказании военной помощи России в ее войне против Украины, что отрицают и Пхеньян, и Москва.

В настоящий момент США пытаются наладить диалог с Пхеньяном после того, как на прошлой неделе в Северной Корее был задержан бежавший туда американский солдат Трэвис Кинг.

Рядовой Кинг должен был вернуться в США из Южной Кореи для оформления увольнения из состава вооруженных сил за некие нарушения, но уже после прохождения паспортного контроля он проник в пограничную с Северной Кореей демилитаризованную зону и незаконно пересек границу КНДР.