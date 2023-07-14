Республиканцы против ФБР: как развивался конфликт между партией и службой

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На акции протеста против обязательной вакцинации

Автор, Владимир Козловский

Должность, для Би-би-си Нью-Йорк

час назад

Июль ознаменовался обострением противоречий между ФБР и республиканцами, которые десятилетиями боготворили эту легендарную спецслужбу, но в последние годы смотрят на нее как на орудие Демократической партии и иногда даже поговаривают о ее упразднении.

Назначенный президентом Дональдом Трампом луизианский федеральный судья Терри Даути отметил на минувшей неделе американский День Независимости, запретив ряду правительственных ведомств, от ФБР до Национального Института аллергии и инфекционных заболеваний, и группе чиновников, включающей министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, контактировать с соцсетями на предмет цензурирования постов, которые власти классифицируют как дезинформацию.

Запрет издан в рамках иска под названием «Миссури против Байдена», возбужденного генпрокурорами республиканских — а в американской политической терминологии, «красных» — штатов Миссури и Луизиана.

Судья пришел к выводу, что истцы скорее всего выиграют дело, а пока этого не произошло, издал временный запрет, обоснование которого занимает 155 страниц.

Даути, в частности, пишет: «Можно сказать, что данное дело касается самого массированного наступления на свободу слова в истории США».

Nation, старейший левый журнал страны, называет такие формулировки судьи «образчиком чистого трампистского бреда». Точно так же издание отзывается о следующей фразе Даути: «Во время пандемии коронавируса, периода, который лучше всего будет характерировать как полосу массового смятения в умах, правительство США, похоже, взяло на себя роль, аналогичную роли Министерства правды у Оруэлла» (из романа «1984» — прим. ред.).

Минюст опротестовал запрет в апелляционном суде. Он также попросил Даути его отсрочить. Тот отказал.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство США намерено и впредь принимать меры «для защиты здоровья американцев и их безопасности», если оно столкнется «с такими вызовами, как смертоносная пандемия или иностранные атаки на наши выборы».

Посты, которые ФБР рекомендовало соцсетям удалить, часто касались пандемии ковида и скептически отзывались о правомочности президентских выборов 2020 года.

Цензура или дезинформация?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Женщина держит самодельный плакат на акции в Нью-Йорке против обязательной вакцинации во время пандемии коронавируса

Крупные американские СМИ приняли запрет в штыки. Исключение, как часто бывает, составила консервативная Wall Street Journal, его поддержавшая.

Такая реакция иллюстрирует эволюцию взглядов, произошедшую в США в последние годы. Либералы, в прошлом находившиеся в авангарде борцов против цензуры, сейчас сделались ее поклонниками, а также потеплели к отечественным спецслужбам, которых прежде не переносили.

Консерваторы эволюционировали в противоположную сторону. Статья Дэвида Катрона на консервативном сайте American Spectator озаглавлена «Цензура более опасна, чем дезинформация».

В среду республиканской фракции, которая завоевала на ноябрьских промежуточных выборах большинство в Палате представителей, — хотя и микроскопическое, — представилась первая в этом году возможность допросить директора ФБР Кристофера Рэя, благо сейчас у нее есть право дергать чиновников повестками. Вопросы Рэю по очереди задавали конгрессмены от обеих партий, каждому из которых выделялось по 5 минут.

Допрос растянулся на пять часов.

Демократы не сильно докучали директору ФБР вопросами, а превозносили Рэя и его ведомство и поливали республиканцев, особенно Дональда Трампа.

Слушания проводились в юридическом комитете Палаты представителей, старший демократ которого Джерри Нэдлер заявил, что для республиканцев происходящее — это «сценическое представление».

Автор фото, Reuters

«Это тщательно подготовленное шоу, имеюшее лишь одну цель — оградить Дональда Трампа от последствий его поступков и вернуть его в Белый дом на следующих выборах», — продолжал Нэдлер, представляющий в конгрессе Нью-Йорк.

Республиканцы ставили себе целью показать, что у руководства нынешнего ФБР есть предубеждение против их партии. В доказательство они приводили цитаты из решения луизианского судьи Даути, запретившего ФБР контактировать с соцсетями на предмет борьбы с дезинформацией, которую, по словам консерваторов, конституция тоже защищает.

ФБР «отмазывает Байденов»?

Глава комитета республиканец Джим Джордан и его коллега Мэтт Гейц атаковали Рэя особенно агрессивно. В начале слушаний Джордан перечислил претензии, накопившиеся у его партии к ФБР.

Это и прошлогодний обыск в трамповском поместьи Мар-а-Лаго во Флориде, и гонения, которым якобы подвергаются сотрудники ФБР, давшие без разрешения начальства показания дознавателям конгресса, и попытки заткнуть рот консерваторам в соцсетях.

«Американский народ разуверился в ФБР!» — вторил Джордану республиканец Майк Джонсон. Его коллеги привели результаты опросов, свидетельствующие, что рейтинг ФБР в народе, прежде ослепительный, действительно снизился.

Рэй парировал, что обыск в Мар-а-Лаго производился с санкции судьи и из любезности был приурочен к времени, когда Трампа не было в поместье. Он отверг и другие претензии республиканцев, в том числе сетования Гейца на то, что ФБР «отмазывает Байденов».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Допрос директора ФБР Кристофера Рэя в юридическом комитете Палаты представителей растянулся на пять часов

«Да ни в коем случае!» — вспылил директор ФБР, но, судя по реакции республиканцев, их не переубедил.

Назначенный еще Трампом, Рэй поднаторел по части бюрократической риторики и столь мастерски уходил от ответов, что комментатор New York Post английская эмигрантка Миранда Дивайн предсказала в четверг, что после ФБР он сможет хорошо зарабатывать уроками этой премудрости.

Сославшись на правила своего ведомства, Рэй наотрез отказался ответить на вопрос о том, ведет ли ФБР следствие по обвинениям в коррупции, которые все чаще выдвигают в последнее время против Джо Байдена и его родни республиканцы и оппозиционная пресса.

Защищая доброе имя своих подчиненных, Рэй сообщил, что их работа не ограничивается нашумевшими делами, а включала арест в прошлом году 20 тысяч человек за преступления с применением насилия и растление малолетних. ФБР также участвовало в разработке 300 главарей наркокартелей.

ФБР и СБУ

За день до допроса Рэя юридический комитет конгресса обнародовал 27-страничный доклад, посвященный сотрудничеству ФБР со Службой безопасности Украины (СБУ), которая передавала через него американским соцсетям списки тысяч пророссийских и других нежелательных аккаунтов с тем, чтобы они их удалили.

В докладе СБУ характеризуется как «запятнанное украинское разведывательное ведомство». Как явствует из текста доклада, СБУ удостоилась такой характеристики, потому что была запятнана (compromised) присутствием в ее рядах сотрудников российских разведорганов.

15 февраля с. г., говорится в докладе, «действуя в рамках расследования роли федерального правительства США в цензурировании высказываний в социальных сетях», юридический комитет конгресса отправил повестки Meta, компании, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, и Alphabet, родительской компании Google и YouTube.

Из документов, предоставленных в ответ на эти повестки, явствовало, что «ФБР, действуя от имени СБУ, просило, а иногда распоряжалось, чтобы самые большие соцсети в мире цензурировали американцев, пользующихся онлайн свободой слова, которую гарантирует им конституция».

Расследование комитета обнаружило, говорится в докладе, что ФБР выполняло цензурные пожелания СБУ, «нарушая при этом права американцев, гарантированные Первой поправкой к конституции, и в потенциале подрывая нашу национальную безопасность».

После вторжениия России в Украину в феврале 2022 года СБУ пыталась выявить и нейтрализовать источники российского влияния в соцсетях и привлекла ФБР к участию в этих усилиях, снабдив его списком аккаунтов в соцсетях, предположительно «распространяющих российскую дезинформацию», пишут авторы доклада, подготовленного республиканской фракцией палаты представителей.

Роль ФБР сводилась к посредничеству между СБУ и соцсетями. Связь ФБР с Кремниевой долиной, то есть со штаб-квартирами соцсетей, осуществлял главным образом сотрудник ФБР Элвис Чэн из сан-францисского филиала этого ведомства. Запросы СБУ на цензурирование аккаунтов поступали в основном через сотрудника ФБР Александра Кобзанеца, который являлся с 2020 по 2022 год помощником юридического атташе США в Киеве.

Доклад иллюстрирован факсимиле имейлов Кобзанеца в ФБР.

В докладе имеется краткая справка из истории СБУ, в которой отмечается, что после развала СССР ей досталось по наследству немало бывших сотрудников КГБ, нередко сохранивших связи с российскими спецслужбами или на них работавших.

Благодаря информации одного из них российским военным удалось быстро занять Чернобыль. Или, как констатировало агентство Reuters, расследовавшее этот вопрос, «российский успех в Чернобыле был не случаен».

Чистка, проведенная в СБУ год назад, помогла решить эту проблему, но, видимо, не полностью.

СБУ присылала ФБР списки тысяч аккаунтов. Соцсети удаляли не все из них, и просители, насколько известно, не роптали. Речь главным образом шла о российских аккаунтах, содержавших антиукраинский или провоенный контент.

Однако в докладе говорится, что иногда СБУ необъяснимо просила цензурировать проукраинские аккаунты. Хуже того, иногда цензуре подвергались аккаунты американских граждан, например, нью-йоркского фотографа, менеджера грузовой компании в Северной Каролине, фокусника и вокалиста из Миннесоты, профессора калифорнийского университета или автора детских книжек из штата Вашингтон.

А однажды СБУ попросила удалить официальный русскоязычный аккаунт американского госдепа (@usaporusski).

Поборники Первой поправки к Конституции США негодовали, когда американские аккаунты цензурировало с помощью соцсетей отечественное ФБР, а на этой неделе обнаружилось, что тем же самым занималась в США иностранная спецслужба, пусть даже из союзной страны.