Каховское водохранилище пересыхает. О чем говорят спутниковые снимки

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27 минут назад

После разрушения Каховской плотины на юге Украины пересыхает одно из крупнейших водохранилищ Европы.

Журналисты Би-би-си проанализировали спутниковые снимки, на которых видно, что водохранилище настолько обмелело, что вода из него не попадает в четыре сети оросительных каналов.

По данным ООН, от перебоев в снабжении питьевой водой могут пострадать более 700 тысяч человек, в основном на оккупированных Россией территориях.

По мнению экспертов, от нехватки воды сильно пострадает производство продовольствия в регионе.

Разрушение Каховской плотины утром 6 июня вызвало широкомасштабное наводнение, от которого пострадали населенные пункты и сельскохозяйственные угодья по всему региону.

Судя по спутниковым снимкам, уровень воды как в самом водохранилище, так и в каналах, которые оно питает, продолжает падать.

Каналы – это источники питьевой воды для большей части юго-востока и юга Украины. Они также служат для орошения значительных сельскохозяйственных угодий. Плотина также защищала от наводнений территории, расположенные ниже по течению Днепра.

Журналисты Би-би-си следили за водоснабжением этих каналов с помощью спутниковых фотографий. К 15 июня вода перестала поступать во все четыре – уровень воды в водохранилище продолжает падать.

На снимках видно, что водохранилище, которое ранее вмещало 18 кубических километров воды, значительно пересохло и обмелело.

Сначала из-под воды показались более мелкие части водохранилища – настолько, что в некоторых местах уже можно видеть естественное русло Днепра, как оно выглядело до строительства плотины в 1956 году.

В каналах все еще остается вода. Пока неясно, как долго она в них задержится и когда каналы окончательно высохнут.

До войны каналы могли обслуживать около 5 840 кв. км (584 000 га) пахотных земель по обе стороны Днепра, причем более половины этих территорий напрямую зависели от систем орошения.

По данным правительства Украины, в 2021 году с этих площадей собрали около двух миллионов тонн зерна и масличных культур.

По словам Инбал Беккер-Решеф, директора программы NASA Harvest, консорциума по исследованию глобальной продовольственной безопасности, многие районы ниже по течению водохранилища были первоначально затоплены после разрушения плотины, но долгосрочной проблемой для производства продовольствия будет потеря водоснабжения из-за пересыхания обширных систем каналов.

«Каналы в основном орошают летние культуры - кукурузу, соевые бобы, подсолнечник. Но они также орошают и пшеницу - зимнюю культуру, - а также овощи и фрукты, например дыни», - говорит она.

Хотя некоторым культурам для роста достаточно дождей, пересохшая система каналов усугубит последствия в случае засухи, и, разумеется, скажется на доступности питьевой воды.

Доктор Беккер-Решеф утверждает, что пересохшие каналы могут начать заполняться илом, что снижает их эффективность, и чем дольше они будут находиться в таком состоянии, тем хуже они будут работать.

Мартин Гриффитс, координатор чрезвычайной помощи ООН, ранее заявил Би-би-си, что разрушение дамбы окажет огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность, назвав этот район «житницей не только Украины, но и всего мира».

Украина – крупный экспортер подсолнечника, кукурузы, пшеницы и ячменя. Война вызвала глобальные перебои с поставками, что особенно опасно для стран Ближнего Востока и Африки, в значительной степени зависящих от украинского зерна.

Можно ли решить проблему?

Восстановление плотины, по-видимому, едва ли не единственное долгосрочное решение, которое сможет восстановить водоснабжение в регионе.

«Сейчас уровень воды упал, вода просто не доходит до систем каналов. Чтобы поднять уровень воды, нужно восстановить плотину», - говорит Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Эксперты предупреждают, что на этой территории выше риск и засух, и наводнений, поскольку плотина помогала регулировать чрезмерные подъемы и спады уровня воды.

«Теперь весь нижний бьеф реки не контролируется, - говорит Яап Фликвеерт, советник по управлению наводнениями и прибрежными районами инженерной консалтинговой компании Royal HaskoningDHV. - В более влажные периоды паводковые волны просто зальют его».

(Бьеф - это часть реки, примыкающая к гидротехническому сооружению - Би-би-си)

Если не отремонтировать плотину или не установить защиту от наводнений, некоторые районы окажутся непригодными для жизни, поскольку они расположены слишком близко к реке, считает Фликвеерт.

«Я полагаю, десятки тысяч эвакуированных в течение некоторого времени не смогут вернуться, пока не будут приняты соответствующие решения. Трудно представить, что в такой ситуации люди вернутся в эти населенные пункты», - говорит он.