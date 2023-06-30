«Всех устраивали наличные». Как Россия могла финансировать ЧВК «Вагнер» и чем это грозит Пригожину?

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48 минут назад

Президент Владимир Путин на этой неделе впервые признал то, что много лет отрицал: совершившая вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина полностью финансировалась из бюджета России. За участие ЧВК в войне с Украиной российские власти заплатили уже более 200 млрд рублей, заявил Путин. Пригожин утверждал, что бойцы и их семьи всегда получали деньги наличными. Би-би-си спросила экспертов, по какой схеме государство могло финансировать ЧВК «Вагнер» и каких последствий этого можно ожидать после мятежа Пригожина.

«Хочу, чтобы мы все знали об этом. Содержание всей группы «Вагнер»полностью обеспечивалось государством, из Министерства обороны, из государственного бюджета, мы полностью финансировали эту группу», — заявил президент.

Путин сделал это признание во вторник на встрече в Кремле с военнослужащими Минобороны. Она состоялась на четвертый день после неудачного вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Организатор мятежа Евгений Пригожин декларировал его как протест против главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

По версии Путина, «Вагнер» получил от государства с мая 2022 года по май 2023 года около 86 млрд на зарплату и стимулирующие выплаты, плюс около 110 млрд на страховые выплаты, по-видимому, раненым и семьям погибших.

При этом Путин подчеркнул, что «Вагнер» — это именно военная структура, в которой служат «бойцы и командиры», не являющиеся солдатами и офицерами российской армии.

Из слов Путина также следовало, что к схеме финансирования ЧВК имела отношение компания Пригожина «Конкорд». Она, по словам президента, «в то же самое время» (то есть за год войны с Украиной) заработала по контрактам с подведомственной Минобороны госкомпанией «Военторг» на организации питания в армии еще 80 млрд рублей.

Имя Пригожина при этом Путин не упоминал, а «Конкорд» называл то собственником «Вагнера», то «частью всей этой группы». Пригожин в опубликованном его пресс-службой письме министру обороны Сергею Шойгу в июне утверждал, что «Конкорд» управляет группой компаний, которые кормят военных, а на прибыль финансирует проекты в Сирии, Африке и арабских странах.

«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше, но, безусловно, мы будем, конечно, с этим со всем разбираться», — предупредил Путин.

Би-би-си отвечает на главные вопросы, возникшие после этого выступления.

Можно ли было финансировать ЧВК «Вагнер» из бюджета?

Военные расходы бюджета и доля в бюджете закрытых расходов в этом году резко выросли. Обычно они связаны как раз с обороной и внутренней безопасностью. Отследить эти расходы по госзакупкам или через различные субсидии практически невозможно.

Дыры в бюджете латаются деньгами из Фонда национального благосостояния, но Минфин ведет подробную статистику того, во что инвестируются средства фонда. Кроме того, у правительства есть резервный фонд, откуда можно брать деньги на что-то срочное.

Для прямого использования любого из этих возможных источников финансирования «Вагнера» есть препятствие — потратить деньги именно на ЧВК «Вагнер» по закону невозможно.

Путин в своей речи называет ЧВК «Вагнер» «группой» и «компанией». Но такой организации нет в российском реестре юридических лиц. А у недавно созданного Пригожиным АО «ЧВК Вагнер центр» нет права заниматься деятельностью, связанной с применением оружия — это даже не охранное предприятие.

При этом частные военные компании в России запрещены. А в УК РФ есть статья 208, по которой «финансирование вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом» — преступление. За это предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2010 году Пригожин показывал Путину фабрику по производству школьного питания

Власти России этот запрет игнорируют — Путин лично подписывал указы о помиловании заключенных, которых отправляли на войну из колоний в составе ЧВК «Вагнер» и вручал ее бойцам госнаграды. Однако в июне Путин все же признал, что если у них «нет контракта с Минобороны, не возникает и правовых обязательств со стороны государства».

Такая запоздалая попытка властей легализовать ЧВК «Вагнер» — заставить его официально заключить до 1 июля контракт с Минобороны и перейти под его контроль (вероятно, в качестве предусмотренного законом добровольческого формирования) как раз и привела к устроенному Пригожиным мятежу.

«Преступление в прямом эфире». Законно ли прекращение дела Пригожина и как в России закрывали дела о мятежах 27 июня 2023

А как тогда финансировали ЧВК?

Финансирование ЧВК «Вагнер», скорее всего, проходило по линии Минобороны, предполагает генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов (организация признана «иноагентом» и «нежелательной» в России, а ее руководитель — «иноагентом»).

Он объясняет это не только словами Путина, но и тем, что расходы, связанные со специальными операциями и войной, в основном проходят через Министерство обороны и легальные схемы, и только частично — за их пределами.

«Часть денег в бюджете Министерства обороны может находиться за периметром официальных счетов оплаты, счетов фактуры и договоров», — объясняет он. Тем более, что Пригожин, по его словам, мог быть связан с Главным разведывательным управлением, которое действует в том числе через теневые каналы. В качестве примера Шуманов приводит разведчиков — им могут дать деньги наличными или в их интересах создать фирмы-прокладки.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Организация питания - один из главных источников доходов компаний Пригожина

Шуманов предполагает, что в случае «Вагнера» схема была иной. «Это слишком гигантский объем денежных средств, чтобы в условный ЦБ или куда-то там в Казначейство приезжать и забирать пакеты с деньгами», — поясняет он.

Понятно, что государство Пригожину наличные грузовиками не привозило — на выходе все было легально. В дальнейшем деньги могли «растворяться», подтверждает юрист, поговоривший с Би-би-си анонимно.

Все «черные» схемы, объясняет он, проводятся уже после условно законных «белых» схем, которые реализуются на первом этапе через бюджетно установленные механизмы. В случаях, когда государство никак не может их реализовать, у Кремля всегда есть придворные олигархи, которые скидываются на решение проблемы, добавил собеседник.

Зачем обналичивать деньги для «Вагнера»?

В разгар мятежа 24 июня стало известно, что силовики в Петербурге, где находятся офисы Евгения Пригожина и его компаний, изъяли «Газель» с наличными на сумму около 4 млрд рублей. Официально об этом не сообщалось.

Но Евгений Пригожин тут же публично подтвердил: «У меня обнаружена „Газель“ и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемой компенсации „груз 200“ и другие вопросы». Он заявил, что ЧВК «Вагнер» «живет так уже десять лет, используя исключительно наличные деньги, что и написано в контракте». А когда его бойцы «занимались работой» в Африке, на Украине и в других странах, то «всех устраивали наличные». По каким контрактам производились платежи, и с кем согласовывалась эта схема, глава ЧВК не уточнил.

Но родственники бойцов ЧВК «Вагнер», как правило, действительно получали компенсации за их гибель наличными. Агентство Bloomberg сообщало о «чемоданах» с деньгами, которые теперь циркулируют по России. При этом по данным издания «Север. Реалии» (признано в России «иностранным агентом») кураторы» ЧВК рекомендовали семьям погибших не класть эти суммы на банковские карты или счета, чтобы не привлекать внимание налоговиков.

Шуманов объясняет выплаты наличными двумя основными причинами. В первую очередь, вопросы безопасности — до середины 2022 года Пригожин не признавал связь с ЧВК, но при этом создал «облако» компаний, через которые могло идти финансирование. Наличные помогли в этом случае «скрыть финансовые потоки, разорвать цепочки» между нелегальной ЧВК и тем самым «облаком» компаний.

Использование наличных — это еще и «хороший способ украсть деньги», добавляет Шуманов. «По платежам проходит одно количество людей, ты превратил деньги в нал, ну и дальше, что с этим налом произошло — бог знает», — добавляет он. В чатах жен и родственников вагнеровцев действительно периодически появляются жалобы на отсутствие выплат за смерти или ранения воевавших в Украине.

«Отсутствие легитимности ЧВК приводит к тому, что ты в принципе можешь отказаться от обязательств в любой момент», — объясняет Шуманов. Но по его мнению, и после мятежа обязательства по финансированию «Вагнера» все же будут выполнены — это важно и Путину, и Министерству обороны, чтобы избежать нового скандала.

Госструктуры из-за бюджетного регулирования не могли платить «Вагнеру» деньги напрямую наличными, но, вероятно, санкционировали эту схему на условиях конспирации, считают двое опрошенных Би-би-си юристов.

«В безналичных схемах пришлось бы отчетность сдавать и налоги платить, но дело даже не в сумме налогов — обналичка тоже дорогая — а в том, что появляется куча документации. Проверяющим ведь не расскажешь, что выплаты наемникам санкционированы сверху, все же наемничество — это уголовная статья», — объясняет один из них. Поэтому проще, по его словам, платить за отмывание.

Автор фото, Vladimir Baranov/TASS Подпись к фото, Происхождение наличных денег тяжело отследить

Как могли выглядеть такие схемы? Министерство обороны заключает контракты с компаниями-прослойками. Они получают деньги, но никаких услуг не оказывают или оказывают довольно абстрактные услуги — например, организация вопросов безопасности в так называемых ЛНР и ДНР. Компании затем превращают эти деньги в наличные — на них уже обеспечивается функционирование подразделений ЧВК.

Похожие схемы используются при финансировании пропаганды, объясняет один из юристов. НКО может получить грант на поддержку и развитие патриотизма, направить эти деньги на зарплаты и бонусы, превратить их в наличные и оплатить с их помощью работу тех, кто спамит в соцсетях и выходит на патриотические митинги, рассуждает он. Препятствий к этому нет. Например, в июне правительство разрешило созданному по указанию Путина госфонду «Защитники отечества» потратить на зарплату сотрудникам 97% гранта из резервного фонда на сумму 1,3 млрд рублей. А на проекты фонда и помощь ветеранам войны в Украине — всего 40 млн рублей.

В день мятежа издание «Фонтанка» опубликовало фотографии с якобы найденными при обыске золотом, брикетами белого порошка, сумками с валютой и паспортами с фотографиями Пригожина на чужие имена. Происхождение наличных и золота обычно трудно отследить — использовать их удобно, например, для того, чтобы давать взятки.

Публикацию перепостили многие блогеры и СМИ, но сама «Фонтанка» ее удалила еще в субботу, когда в Кремле заявили, что уголовное дело Пригожина о мятеже будет прекращено. Но уже в среду — после предупреждения Путина о намерении разобраться с компаниями Пригожина издание 47news нашло опечатанный ФСБ в день мятежа микроавтобус в паркинге принадлежащего супруге Пригожина петербургского отеля River Palace.

Шуманов тоже ссылается на публикации в СМИ: сообщалось, что нашли якобы не только золото и наличные, но и 600 печатей. «Других аргументов кроме того, как они использовались для создания фирм-прокладок и операций, которые имитировали бы хозяйственную деятельность, нету», — объясняет Шуманов.

Государство не возражает против таких «серых схем» еще и потому, что это дает возможность в нужный момент прижать их участника уголовным делом, сделав вид, что сами власти ничего об этом не знали, говорит один из юристов. По его словам, так было, например, в делах бывшего российского министра экономики Алексея Улюкаева или экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

С кем будут «разбираться» в Кремле?

Путин не мог наказать вагнеровцев за мятеж — он пообещал их не трогать, и «пацанское» слово должно быть выполнено, говорит один из опрошенных Би-би-си юристов. К тому же, государство их финансировало — то есть, как пел Борис Гребенщиков, «по новым данным разведки, мы воевали сами с собой», продолжает он.

Поэтому уголовное дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», за которым наблюдал весь мир, ФСБ на этой неделе закрыла. Хотя только за организацию и участие в мятеже полагается до 20 лет колонии, а за финансирование подготовки и совершения мятежа можно получить и пожизненный срок.

Но если Путин не может наказать этих людей за мятеж, это не означает, что их нельзя наказать за что-то другое. Обещание Путина «разобраться» с финансированием «Вагнера» и «Конкорда» — это фактически прямое предупреждение Пригожину, считает один из юристов.

Новое дело может коснуться людей, которые выполняли приказ перегонять деньги для ЧВК «Вагнер» всеми возможными путями, говорит он. По его прогнозу, если сам Пригожин еще находится в Беларуси, теоретически могут достать и его — например, Лукашенко скажет, что обещал спасти его от наказания за мятеж, а за воровство не обещал.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В России за финансирование незаконных вооруженных формирований можно получить от 10 до 20 лет лишения свободы

Такой подход, по его словам, — это привычный мodus operandi (образ действия) для российской государственной системы. «Нельзя было наказать Кирилла Серебренникова за то, что он кого-то задел, и кого-то раздражает — можно его „поймать“ за хищение. Нельзя поймать коррупционера, потому что в коррупции многие задействованы — ловят на ерунде и мелочах», — объясняет эксперт. И зона комфорта для таких расследований, по его словам — экономические преступления.

Дела могут возбудить настолько быстро, насколько быстро силовики найдут легкий путь для того, чтобы наказать максимальное количество стрелочников и сохранить максимальное количество «голов серьезных людей» особенно из близкого окружения, рассуждает юрист.

По его словам, единственный равноудаленный план и от 25 тысяч вагнеровцев, которые могут себя защищать с оружием, и от тех, кто реально их финансирует, — это сказать, что Пригожин все разворовал, так что ответственность несет только он и пять-десять его подчиненных. «Их сделают преступниками и негодяями не за то, что они воевали, убивали, сбили самолеты, уничтожали соотечественников и жителей других стран — все это будет не замечено», — отмечает собеседник Би-би-си.

Он говорит, что «Конкорд», с работой которого по организации питания военных Путин пообещал «разобраться», давно фигурирует в расследованиях политика Алексея Навального и СМИ, и превратить их в материалы уголовного дела несложно: «Просто подтвердят их путем допросов, обысков, выемок. И свалят вину на исполнителей, которые при Пригожине подписывали бумажки, отправляли миллиарды или привозили кэш».

Получатели денег от государства обналичивают их различными способами, которые следствие может истолковывать не только как преступления по статьям 159 (мошенничество), но и 201 (злоупотребление полномочиями), 160 (присвоение или растрата), 174.1 (отмывание денежных средств). Все это, например, вменяли Серебренникову, подводит итог юрист.

«Таких дел — сотни в России, — подтвердил Би-би-си управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. — Когда надо прижать, они вдруг начинают проверять, куда уходят деньги. Первый платеж всегда легальный белый, а потом ручейки превращаются в кэш и растекаются куда надо и кому надо. Виноват будет тот, кто превратил государственные средства в кэш, даже если он потратил их исключительно на то, на что получал».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Юристы полагают, что если власти решатся возбудить дело об отмывании денег против структур Пригожина, то оно может затронуть широкий круг участников

Факт преступления, по словам Тая, будет заключаться в обналичивании этих денег через отмывающие схемы: «Вся эта сумма будет вменяться как воровство. Обычно эту промежуточную незаконную схему вешают на того, кто находится на «расстрельной должности».

Логика появления таких «экономических дел» обычно одна и та же, объясняет Би-би-си другой юрист, приводя в пример эпизоды, которые вменялись братьям Магомедовым в связи со строительством стадионов к чемпионату мира по футболу. «Пока были в фаворе, все было нормально, потом вдруг выяснилось что цены завышены, кто бы мог подумать», — иронизирует он. В другом деле банкира Матвея Урина посадили на 8,5 лет в том числе за мошенничество и отмывание денег, после того, как он вместе с охранниками избили мужа предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой. «Только после этой роковой встречи внезапно выяснилось, что банк был «отмывочным», — отмечает собеседник Би-би-си.