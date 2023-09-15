«Внезапно, Андромеда» — победитель фотоконкурса обсерватории в Гринвиче
Королевская обсерватория в Гринвиче объявила имена победителей фотоконкурса «Астрономический снимок года» — уже 15-го по счету.
Первый приз жюри присужден целой команде астрономов-любителей под руководством Марселя Дрекслера, Ксавье Строттнера и Яна Сэйнти.
На их снимке, озаглавленном «Внезапно, Андромеда», ученые неожиданно для самих себя обнаружили по соседству с вышеупомянутой галактикой полукольцо раскаленной плазмы поистине исполинских размеров.
Длина гигантской «оглобли» исчисляется десятками тысяч парсеков (почти полторы сотни тысяч световых лет), что делает ее самым крупным объектом подобного рода в обозримой вселенной — однако разглядеть и запечатлеть плазменную дугу удалось только сейчас.
В общей сложности на конкурс в этом году было подано около 4000 снимков звездного неба, из которых члены жюри отобрали три десятка лучших работ.
Фото выше удостоено первого места в номинации «Северные сияния». Такой пейзаж удалось запечатлеть норвежскому фотографу Андреасу Эттлу на побережье Скагсандена (Лофотенские острова).
Отражаясь в морской воде, полярное сияние словно окружает гору Хастинден таинственным мерцающим ореолом.
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Туманность «Бегущий цыплёнок» (ее официальное название — IC 2944) расположена в созвездии Центавра и удалена от нас примерно на 6000 световых лет.
По словам астрофотографа Юрия Белецкого, живущего в Чили, авторам снимка очень повезло: им удалось запечатлеть не только яркие цвета самой туманности, но и «затесавшееся» в ее центре звездное скопление.
Премия в юношеской категории вручается фотографам младше 16 лет.
Этот кадр Итан Чаппел сделал 8 декабря 2022 года в штате Техас.
В этот день планеты выстроились таким образом, что на какое-то время Марс оказался частично перекрыт лунным диском, что позволило фотографу запечатлеть оба небесных тела.
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На самом деле изображение представляет собой мозаичное панно и составлено из двух снимков.
На этом фото изображена область дальнего космоса, лежащая неподалеку от границы между созвездиями Цефея и Лацерты.
Запечатленные на ней звезды и газовые облака расположены так далеко, что свет от них в основном рассеивается по дороге.
Чтобы получить четкое изображение, диафрагму камеры пришлось держать открытой в общей сложности почти 70 часов.