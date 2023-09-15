«Внезапно, Андромеда» — победитель фотоконкурса обсерватории в Гринвиче

Автор фото, MARCEL DRECHSLER, XAVIER STROTTNER, YANN SAINTY Подпись к фото, Главного приза конкурса удостоен снимок «Внезапно Андромеда», на котором можно увидеть исполинскую плазменную дугу, растянувшуюся вдоль ближайшей к нам соседней галактики на сотню тысяч световых лет

34 минуты назад

Королевская обсерватория в Гринвиче объявила имена победителей фотоконкурса «Астрономический снимок года» — уже 15-го по счету.

Первый приз жюри присужден целой команде астрономов-любителей под руководством Марселя Дрекслера, Ксавье Строттнера и Яна Сэйнти.

На их снимке, озаглавленном «Внезапно, Андромеда», ученые неожиданно для самих себя обнаружили по соседству с вышеупомянутой галактикой полукольцо раскаленной плазмы поистине исполинских размеров.

Длина гигантской «оглобли» исчисляется десятками тысяч парсеков (почти полторы сотни тысяч световых лет), что делает ее самым крупным объектом подобного рода в обозримой вселенной — однако разглядеть и запечатлеть плазменную дугу удалось только сейчас.

Автор фото, ANDREAS ETTL Подпись к фото, Фото «Круг света» удостоено второго места в категории «Северные сияния»

В общей сложности на конкурс в этом году было подано около 4000 снимков звездного неба, из которых члены жюри отобрали три десятка лучших работ.

Фото выше удостоено первого места в номинации «Северные сияния». Такой пейзаж удалось запечатлеть норвежскому фотографу Андреасу Эттлу на побережье Скагсандена (Лофотенские острова).

Отражаясь в морской воде, полярное сияние словно окружает гору Хастинден таинственным мерцающим ореолом.

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Автор фото, RUNWEI XU, BINYU WANG Подпись к фото, Авторы фото «Туманность Бегущий цыплёнок» — два 14-летних подростка из Китая — получили награду в номинации «Начинающий фотограф-астроном года»

Туманность «Бегущий цыплёнок» (ее официальное название — IC 2944) расположена в созвездии Центавра и удалена от нас примерно на 6000 световых лет.

По словам астрофотографа Юрия Белецкого, живущего в Чили, авторам снимка очень повезло: им удалось запечатлеть не только яркие цвета самой туманности, но и «затесавшееся» в ее центре звездное скопление.

Премия в юношеской категории вручается фотографам младше 16 лет.

Автор фото, ETHAN CHAPPEL Подпись к фото, В номинации «Наша Луна» неожиданно победил снимок «Заход Марса»

Этот кадр Итан Чаппел сделал 8 декабря 2022 года в штате Техас.

В этот день планеты выстроились таким образом, что на какое-то время Марс оказался частично перекрыт лунным диском, что позволило фотографу запечатлеть оба небесных тела.

В результате Марс как бы «закатился за лунный горизонт» на южной стороне нашего спутника.

Автор фото, JAMES BAGULEY Подпись к фото, Снимок «Фенрир, или Темный волк» стал лауреатом в номинации «Звезды и туманности», заняв третье место

Это фото Туманности Волка было сделано в Канберре, но в названии работы — отсылка к древнескандинавской мифологии.

Фенриром викинги называли сына бога Локи — огромного волка, наводившего страх на всех богов Асгарда.

Фотограф Джеймс Багули рассказал, что пытался запечатлеть именно красные облака, состоящие из газообразного водорода.

Автор фото, EDUARDO SCHABERGER POUPEAU Подпись к фото, Название этой работы можно перевести как «Солнечный вопрос»

Этот снимок поверхности Солнца сделан в Аргентине. В солнечных вспышках можно при желании разглядеть знак вопроса. Такую форму солнечному веществу придают мощные магнитные поля.

На самом деле изображение представляет собой мозаичное панно и составлено из двух снимков.

Автор фото, AARON WILHELM Подпись к фото, Фото «Слепящий свет Sh2-132» удостоен специальной Премии сэра Патрика Мура, вручаемой лучшему дебютанту конкурса

На этом фото изображена область дальнего космоса, лежащая неподалеку от границы между созвездиями Цефея и Лацерты.

Запечатленные на ней звезды и газовые облака расположены так далеко, что свет от них в основном рассеивается по дороге.