Обыски у Григория Мельконьянца и «Голоса» по делу о нежелательной организации. Что известно

Автор фото, Zurab Dzhavakhadze/TASS Подпись к фото, Григорий Мельконьянц (архивное фото)

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39 минут назад

Против Григория Мельконьянца, сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» (в реестре «иноагентов»), возбудили уголовное дело по статье о нежелательной в России организации, сообщили госСМИ и подтвердил Би-би-си коллега Мельконьянца. Он задержан как подозреваемый. «Голос» занимается наблюдением на выборах и связывает обыски с единым днем голосования, который пройдет в России в сентябре.

О том, что на Мельконьянца завели дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), утром сообщили «РИА Новости» и ТАСС.

«РИА Новости» уточняло, что силовики проводят «ряд обысков у самого Мельконьянца и региональных координаторов». Позже агентство опубликовало видео с Мельконьянцем во время обыска у него в квартире.

Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук в разговоре с Би-би-си уточнил, что Мельконьянц сейчас находится в Подмосковье, с обыском к нему пришли около шести утра.

По данным Андрейчука, обыски начались в разных городах России по 14 адресам. «Люди пока на связь не выходят, с обысков освободился только один человек», — говорил утром сопредседатель «Голоса».

Мельконьянц задержан, допрашивается в СКР в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО, заявил ТАСС адвокат Михаил Бирюков.

Что за нежелательная организация

Государственные СМИ не уточняли, о какой нежелательной организации идет речь в деле Мельконьянца. В России «Голос» объявлен «иностранным агентом», Минюст включил его в реестр в августе 2021 года.

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Однако в сентябре того же года Генпрокуратура объявила нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», ENEMO), членом которого был «Голос». Движение приостановило свое членство в этой организации.

«После объявления ENEMO нежелательной организацией мы специально выпускали заявления, что больше с ними не работаем, никакого взаимодействия у нас с ними больше не было. Но пытаются привязать нас к ним каким-то образом», — сказал Би-би-си Андрейчук.

Весной 2022 года суды Челябинской области и Нижнего Новгорода в ходе рассмотрения административных дел в отношении активистов признали, что «Голос» до сих пор входит в эту европейскую ассоциацию, пишет петербургское издание «Ротонда». Издание предполагает, что именно это дало следователям основание возбудить уголовное дело против Мельконьянца и других «неустановленных лиц».

Уголовное дело связано с ENEMO, это следует из постановления на обыск у одного из региональных координаторов «Голоса», рассказал Би-би-си Андрейчук.

Обыски по 14 адресам

Следственные действия по делу о нежелательной организации начались сразу в восьми регионах России.

В Москве обыски прошли у главного редактора агентства «Время» Владимира Егорова (в реестре «иноагентов») — его СМИ освещало много избирательных кампаний, пишет «Голос» в своем телеграм-канале. Обыск также прошел у правозащитника Владимира Жилкина.

В Петербурге с обыском пришли к представителю «Голоса» Полине Костылевой. У нее изъяли технику и мобильный телефон, сообщает «Ротонда».

В Воронеже у бывшего координатора «Голоса» Владислава Ходаковского во время обыска изъяли ноутбук, сообщает движение. В Новгороде обыскивать пришли кандидата на выборах в городскую думу от партии «Яблоко» Ксению Черепанову. В сентябре 2021 года ее признали аффилированной с «иноагентом» — за сотрудничество с «Голосом», но «сейчас Черепанова никак не связана с движением», заявила пресс-служба «Яблока».

Обыски начались также в Кирове — у члена совета «Голоса» Дениса Шадрина, в Челябинске — у представительницы движения Натальи Гусевой, следует из сообщения «Голоса». Еще один обыск был в Казани.

В Рязани с обыском явились к 60-летней представительнице «Голоса» Софии Ивановой (также в реестре «иноагентов», Би-би-си в июле писала о ней).

Обыски перед выборами

«Любые действия против «Голоса» всегда проходят в августе во время избирательных кампаний», — сказал Би-би-си обыски бывший член совета «Голоса», исследователь выборов Аркадий Любарев.

Меньше чем через месяц в регионах России пройдут выборы. «Понятно, что это все связано с выборами, потому что у нас до единого дня голосования в России три недели», — считает Андрейчук. Он также напомнил, что и до начала кампании по выборам президента России осталось всего четыре месяца.

«На протяжении всего прошлого года власти пытались затруднить возможность контролировать выборы, и выламывание двери в шесть утра — из этого же арсенала», — полагает сопредседатель «Голоса».

Когда в августе 2021 года движение объявили «иноагентом», оставался всего месяц до выборов в Госдуму, на что обращал внимание Мельконьянц.

Что за статья УК

Дело возбудили по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ — «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ».

Это не первый случай, когда дело возбуждают по третьей части обновленной в 2021 году статьи Уголовного кодекса. СКР преследовал по ней протестантов, подозреваемых в причастности к объединению церквей «Новое поколение», которое в 2021 году было признано нежелательным в России. Дело, согласно одному из решений Мосгорсуда, было возбуждено 30 марта 2022 года.

В июле 2022 года был заочно арестован пастор из Украины Андрей Тищенко. В августе 2022 года суд в Москве арестовал пастора «Церкви христиан веры евангельской пятидесятников Христа Спасителя» Николая Улитина. Обыски по этому делу тогда прошли в шести городах, сообщал проект «ОВД-Инфо» (в реестре «иноагентов»). А в апреле этого года арестовали пастора из Челябинска Святослава Югова.

В октябре 2022 года сразу в нескольких регионах России у активистов «Голоса» проходили обыски по уголовному делу о «дискредитации» армии. Тогда силовики пришли к Мельконьянцу, Любареву и еще нескольким активистам движения.

По словам Андрейчука, большинство координаторов два сопредседателя «Голоса» и большинство координаторов решили остаться в России, в феврале 2022 года начавшей войну против Украины.