Референдум в Швейцарии: жители одобрили переход к "нулевым выбросам" к 2050 году

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ледники в швейцарский Альпах тают из-за изменения климата

час назад

Почти 60% избирателей Швейцарии поддержали на состоявшемся в воскресенье референдуме переход страны к нулевому уровню выбросов в атмосферу к 2050 году.

Такой режим (его также называют "углеродной нейтральностью") означает, что страна должна производить столько же парниковых газов, сколько может быть поглощено.

Ровно два года назад жители Швейцарии отвергли похожий закон, согласно которому для сокращения вредных выбросов должны были вводиться дополнительные налоги на бензин и авиабилеты.

Новая версия "климатического закона" несколько мягче: она предполагает, что Швейцария должна значительно сократить свою зависимость от импорта нефти и газа и заменить их экологически чистыми местными альтернативами, такими как ветровые и солнечные электростанции.

Закон предполагает, что в течение следующих 10 лет для перехода на возобновляемые источники энергии будет направлено 2 млрд швейцарских франков (2,2 млрд долларов).

Проблема изменения климата для Швейцарии особенно важна, поскольку в стране с невиданной ранее скоростью начали таять ледники: в прошлом году они потеряли более 6% своего объема. А с 2001 по 2022 год, как передает AFP, ледники сократили свой объем на треть.

"Очень рад, что аргументы климатологов были услышаны", - написал в своем твиттере гляциолог Маттиас Хасс, уже много лет изучающий таяние ледников.

Правые против

Законопроект получил поддержку, несмотря на то, что против него возражала правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP) - крупнейшая в стране.

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SVP утверждала, что сокращение вредных для климата выбросов на 75% к 2050 году по сравнению с 1990 годом приведет к резкому росту цен на энергоносители.

Лидер SVP Марко Кьеза назвал законопроект "утопическим" и заявил, что он повысит затраты на энергию на 400 млрд швейцарских франков (более 400 млрд евро), но практически не повлияет на глобальный климат.

Партия собрала достаточно подписей, чтобы провести референдум в рамках швейцарской системы прямой демократии, но результат оказался не в ее пользу.