Массовые протесты против судебной реформы в Израиле: людей разгоняли с помощью конной полиции и водометов

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час назад

Участники протестов в Израиле заблокировали основные магистрали в Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве и вступили в столкновения с полицией после того, как во вторник утром законодатели предварительно одобрили план судебной реформы, разработанный Биньямином Нетаньяху. По словам критиков этого плана, он существенно ограничит независимость и власть Верховного суда.

Огромные толпы людей, размахивающих флагами Израиля, во вторник утром перекрыли движение на основных магистралях страны. Люди ложились на дорогу, мешая проезду машин, запускали в воздух фаеры и вступали в стычки с полицией.

В деловом квартале Тель-Авива на разгон демонстрантов была брошена конная полиция, на въезде в Иерусалим против участников протестов применили водометы.

В результате было задержано более 40 человек, что, впрочем, не остановило демонстрантов, которые планируют продолжить свою акцию протеста.

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Путь к авторитаризму?

План реформы судебной системы, разработанный правительством Нетаньяху, в которое входит его собственная партия «Ликуд», а также ультранационалисты и ультраортодоксы, включает сразу несколько законопроектов и сразу после его публикации вызвал массовые протесты, которые не стихают вот уже более шести месяцев.

Этот план уже вызвал экономический кризис в стране, озабоченность у зарубежных партнеров и союзников Израиля и разговоры о том, что израильская демократия оказалась под угрозой, и страна движется в сторону авторитаризма.

Чтобы стать законодательством, так называемый законопроект «разумности» должен пройти три раунда голосования. Первый из них состоялся во вторник рано утром, когда под крики оппозиции «позор» Кнессет большинством в 64 против 56 проголосовал за законопроект.

В случае, если он останется без изменений, он ограничит право Верховного суда отменять решения правительства, министров или чиновников на основании их «неразумности» (это весьма условная формулировка, предполагающая, что эти решения не соответствуют неписанной конституции или противоречат интересам страны и общества).

Сторонники реформы утверждают, что перемены необходимы для облегчения руководства страной, которому якобы часто вредит судебное вмешательство. Они указывают на то, что у судей есть иные законные способы влиять на ситуацию.

Критики законопроекта говорят, что присмотр со стороны Верховного суда необходим для предотвращения коррупции и злоупотребления служебными полномочиями.

Не удивительно, что законодатели из состава правительства всеми силами хотят протолкнуть реформу, в то время как лидеры оппозиции обещают сделать все возможное, чтобы не допустить ее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Плакат "Верховный лидер вместо Верховного суда" намекает на то, что Нетаньяху может превратиться в Ким Чен Ына

Поиски компромисса

Недовольство планами правительства ранее заставило Нетаньяху поставить процесс принятия нового законодательства на паузу и вступить в переговоры с оппозицией в попытке найти компромисс, однако разногласия оказались непреодолимыми, и в июне переговорный процесс был прерван.

Раскол в обществе оказался настолько глубоким, что сейчас сотни резервистов (на которых держится армия Израиля), также протестующих против судебной реформы, угрожают отказаться выполнять приказ о явке к месту сбора по тревоге. Их примеру готовы последовать и резервисты внутренней службы безопасности Шин-Бет и разведки Моссад, хотя военное руководство утверждает, что это противозаконно, и обещает принять меры против возможных нарушителей.

В ситуацию вмешался даже ближайший союзник Израиля. Вашингтон призывает Биньямина Нетаньяху достичь компромисса в вопросе судебной реформы и при любом раскладе сохранить независимость израильских судов.

Сам премьер-министр пока что не выказывает намерения тормозить реформу и старается приуменьшить экономические последствия кризиса, который уже отпугнул многих инвесторов и ослабил национальную валюту.