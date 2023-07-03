Израиль проводит масштабную операцию в палестинском лагере Дженин

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50 минут назад

Израильская армия начала масштабную военную операцию в лагере Дженин на севере оккупированного Западного берега реки Иордан.

Около 2 часов ночи беспилотники начали наносить точечные удары по штабам и квартирам боевиков в лагере беженцев.

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что нанесли удары по «террористической инфраструктуре в районе Дженина».

«Мы не будем бездействовать, пока террористы продолжают причинять вред гражданскому населению, используя лагерь Дженин в качестве убежища», — заявили они, добавив, что лагерь является «оплотом террористов».

Палестинское Министерство здравоохранения заявило, что в ходе продолжающегося рейда по меньшей мере пять палестинцев были убиты и более 20 ранены.

Представители батальона Дженин, в который входят боевики из палестинских групп ФАТХ, ХАМАС и "Исламский джихад", заявили, что будут бороться с оккупационными силами до последнего вздоха.

Десятки вооруженных палестинцев в масках заняли позиции в переулках лагеря.

Житель лагеря Ахмед Заки рассказал Би-би-си, что «колонны израильской военной техники проникли в лагерь с нескольких улиц».

Водитель палестинской скорой помощи Халед Алахмад сказал: «То, что происходит в лагере беженцев, — это настоящая война».

«По лагерю наносились удары с воздуха. Каждый раз, когда мы подъезжали на пяти-семи машинах скорой помощи, мы возвращались полные ранеными», — сказал он агентству Reuters.

В прошлом месяце израильские военные убили по меньшей мере шестерых палестинцев во время рейда в лагере Дженин, впервые за много лет применив боевые вертолеты на Западном берегу.

«Из-за террористической организации и благодаря средствам, которые они получают от Ирана, лагерь Дженин стал центром террористической деятельности. Они ответственны за совершение теракта как против мирного населения, так и против силовиков. Мы будем действовать целенаправленно. Мне очень важно подчеркнуть, что мы приложим все усилия, любые усилия, чтобы предотвратить причинение вреда местному гражданскому населению. Мы нацеливаемся только на тех, кто причастен к террору», — заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в понедельник.

Он дал понять, что Израиль не намерен расширять операции в палестинском городе Дженин на весь оккупированный Западный берег. «Наша цель — сосредоточиться на Дженине, и наша цель — сосредоточиться только на террористах и их ячейках», — сказал Коэн журналистам в Иерусалиме.

Представитель главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса назвал операцию изральской армии «новым военным преступлением против нашего беззащитного народа».