27 лет спустя: в США арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура

Автор фото, Getty Images

29 сентября 2023, 20:24 GMT Обновлено 12 минут назад

В США арестован бывший лидер преступной группировки Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис, которому предъявлены обвинения в убийстве в Лас-Вегасе в 1996 году знаменитого рэпера Тупака Шакура.

По словам прокурора Марка ДиДжакомо, которого цитируют американские СМИ, «велика вероятность того, что он (Киффи Ди) виновен в убийстве Шакура и будет признан виновным в убийстве с применением смертоносного оружия».

25-летний Тупак Шакур был убит в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года, когда ехал в машине с Мэрионом «Шугом» Найтом-младшим, основателем и бывшим генеральным директором звукозаписывающей компании Death Row Records. В звезду хип-хопа выстрелили четыре раза из проезжавшего мимо автомобиля, и через неделю он скончался в больнице.

Следствие пришло к выводу, что к убийству были причастны четыре человека, но Дуэйн «Киффи Ди» Дэвис единственный из них, кто до сих пор жив. «Трое других подозреваемых мертвы», — уточнили в полиции.

Это загадочное убийство оставалось нераскрытым 27 лет, а следователям и поклонникам музыканта оставалось только гадать о мотивах и исполнителе этого преступления.

Шакур был одним из самых популярных символов гангста-рэп-культуры 1990-х, его хиты расходились миллионными тиражами, а после смерти многие фанаты и вовсе стали его боготворить.

Шакур вырос в Балтиморе, мать воспитывала его в одиночку, и по большому счету у него были все шансы оказаться в очередной уличной банде, однако любовь к музыке и поэзии, что называется, вывели его в люди.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тупак Шакур с Мэрионом «Шугом» Найтом

Когда настойчивость окупается

Автор фото, Las Vegas Police Department Подпись к фото, Полиция Лас-Вегаса опубликовала снимок обвиняемого в убийстве Тупака бывшего гангстера, сделанный при его аресте

«Понадобилось бессчетное количество часов, я бы сказал даже десятилетия, работы „убойного“ отдела, чтобы прийти к тому, к чему мы пришли сегодня, — рассказал на пресс-конференции офицер полиции Лас-Вегаса, отвечавший за расследование этого убийства. — Кое-кто не верил, что убийство Тупака Шакура было важно для нашего полицейского департамента, но это действительно так, и тогда, и сейчас».