Киев-Прайд в Ливерпуле: тысячи человек вышли на парад в поддержку украинского ЛГБТ-сообщества

Автор фото, PA Media

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35 минут назад

В субботу в британском Ливерпуле прошел киевский ЛГБТ-прайд – парад не мог состояться в украинской столице, поскольку в стране продолжается война. В мае город от имени Украины принимал музыкальный конкурс «Евровидение» - и он также обязался провести акцию, посвященную правам ЛГБТ-сообщества.

Участниками Киев-Прайд стали тысячи человек, в том числе сотни украинцев-представителей ЛГБТ-сообщества.

«ЛГБТ+ — это глобальное сообщество, и поэтому крайне важно, чтобы мы громко заявляли о себе в знак солидарности со всеми ЛГБТ+ людьми во всем мире», - сказал Энди Херринг, глава фонда Liverpool City Region Pride Foundation. - Для нас большая честь принимать Киев-Прайд в этом году и поддерживать работу, которая ведется для нашего сообщества в Украине».

Автор фото, Reuters

В прошлом году Ливерпуль также принимал киевский Прайд — тогда на улицы города вышли более 15 тыс. человек.

Эдвард Риз, один из организаторов Киев-Прайда, приехал в этом году в Ливерпуль, в том числе чтобы протестовать против отсутствия равных прав на брак для ЛГБТ-сообщества в Украине.

«Если солдат-гей погибает на войне, его партнер не может ничего унаследовать, он не может получить никакой информации, в случае, если партнер ранен или убит, — говорит он. — А в Украине, даже если ты не воюешь на передовой, если просто живешь в любом городе, тебя в любой момент может убить ракетами. Поэтому нам крайне необходимо право на брак».

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Сотни украинцев прошли по улицам Ливерпуля с украинскими флагами и фотографиями военных из ЛГБТ-сообщества, которые находятся на передовой.

Киев-Прайд был основан в 2012 году и стал крупнейшим мероприятием ЛГБТ-сообщества в Украине.

На протяжении нескольких лет участники марша подвергались нападкам, но в сентябре 2021 года, всего за несколько месяцев до вторжения, организаторы провели свой первый в истории мирный марш.

Автор фото, Reuters

Один из организаторов Киев-Прайда Ленни Эмсон говоит: «Российское вторжение лишило украинцев возможности проводить парад, но международная солидарность возвращает нам этот шанс».