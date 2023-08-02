«Граждане вроде крепостных». Российский суд признал, что военкоматам можно призывать сотрудников с бронью

Автор фото, Aleksander Scherbak/TASS

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

56 минут назад

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе вынес сенсационное решение по иску мобилизованного сотрудника компании «Сургутнефтегаз», в котором говорится, что военкоматы «вправе привлекать забронированных граждан» для мобилизационных мероприятий, а «бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки». Согласно решению суда, такой пункт записан в постановлении Межведомственной комиссии по бронированию во главе с вице-премьером Денисом Мантуровым. Как выяснила Би-би-си, это постановление имеет гриф «секретно».

На решение суда ХМАО обратило внимание Ханты-Мансийское агентство «Муксун FM». Суд вынес его 25 июля по иску мобилизованного в октябре 2022 года инженера «Сургутнефтегаза» Сергея Вахрамеева. Он пытался оспорить призыв по мобилизации и доказать свое право на отсрочку по брони. Тяжба продолжалась более восьми месяцев. Вахрамеев в заседаниях суда не участвовал, а в апрельском решении суда говорится, что он не отвечает на телефонные звонки с 12 октября.

Как следует из решений Сургутского и Ханты-Мансийского судов, майор запаса Вахрамеев работал в «Сургутнефтегазе» ведущим инженером по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления по переработке газа. Кадровики включили мужчину в список подлежащих брони сотрудников, который должен согласовывать и утверждать по специальной процедуре военный комиссар.

Эта процедура записана в методических рекомендациях, утвержденных постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования пребывающих в запасе работников организаций № 16 от 5 июля 2017 года — для «периода мобилизации и на военное время». Комиссия создана по указу президента, возглавляет ее вице-премьер Денис Мантуров.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Начальство по требованию военкомата вручило инженеру повестку, но следом направило туда же обращение о ее аннулировании. Однако положенные списки своих подлежащих брони сотрудников «Сургутнефтегаз» подал только 11 октября.

Как утверждал в суде представитель военкомата, к тому моменту «от предприятий города поступил поток обращений о бронировании сотрудников». А военкомат, настаивал его представитель, должен в первую очередь выполнить приказ о «направлении людского ресурса» в армию.

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Как выяснилось в суде, уже на следующий день после подачи списков — 12 октября — телефон истца перестал отвечать, а на работе его временно заменили другим сотрудником. Представители Вахрамеева обратились в суд в ноябре.

Суд в Сургуте в феврале решил, что его мобилизовали правомерно, поскольку отсрочка мобилизованному по брони на момент призыва предоставлена не была. Вышестоящий Ханты-Мансийский суд в марте 2023 года решение отменил и потребовал рассмотреть дело заново, чтобы подробнее разобраться с правом сотрудника на бронь.

В апреле Сургутский суд пересмотрел дело, но повторил свои прежние выводы.

Это решение Ханты-Мансийский суд удовлетворило, и 25 июля оно вступило в силу. Находился ли истец к тому времени уже на войне в Украине, в решениях судов не указано.

Но суд ХМАО добавил в мотивировочную часть неожиданные выводы. Суд подтвердил, что по закону о мобилизации мобилизовать можно граждан, «не имеющих право» на отсрочку по брони. Истец же на спецучете в военкомате как забронированный не состоял, а значит и брони у него «фактически» не было, подчеркнул суд. Но поскольку проблема, по сути, заключалась в нерадивости работодателя, и формально право у сотрудника на бронь к моменту получения повестки все же было, суд подкрепил свой отказ дополнительным аргументом.

Суд указал, что «бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан». Именно так, согласно решению суда, написано в пункте 5 постановления N 16 Межведомственной комиссии по бронированию 2017 года.

Поскольку содержание пункта 5 суд изложил без кавычек, Би-би-си решила выяснить, действительно ли в постановлении Межведомственной комиссии прямо написано, что военкоматы могут игнорировать бронь. Но обнаружить текст постановления в открытом доступе не удалось — хотя название документа есть в списках инструкций по организации воинского учета на сайтах администраций регионов.

Разгадку Би-би-си обнаружила в системе правовой информации «Гарант». Оказалось, что судьбоносное для огромного количества россиян во время войны постановление Межведомственной комиссии засекречено.

«Гарант», так же как и администрации регионов, лишь указывает документ в перечне основных нормативных актов по мобилизации, но в скобках указывает, что он засекречен. Засекречены, согласно тому же перечню, еще два документа на ту же тему — оказывается, правила бронирования граждан, которые работают в органах власти, регулируются другим секретным постановлением правительства — от 17.03.2010 N 156, а также секретной инструкцией по их бронированию — «на период мобилизации и военное время» — от 03.02.2015 N 664.

Отличаются ли эти правила от упомянутых судом секретных правил, которые, если верить тому же суду, не запрещают военкоматам игнорировать забронированных граждан, и по каким критериям военкоматы пользуются этим правом — неизвестно.

«Вроде крепостных»

Все, что касается бронирования, действительно покрыто вуалью секретности, подтвердил Би-би-си юрист, защищающий права военнослужащих, попросивший об анонимности. По-видимому, говорит он, постановления Межведомственной комиссии не относятся к гостайне, но издаются под грифом «для служебного пользования». Собеседник Би-би-си ни разу не видел этих актов, но суд в любом случае может истребовать такие документы и ознакомиться с ними, объясняет он.

По мнению юриста, если список забронированных сотрудников предприятия не был вовремя утвержден по установленной процедуре, то истец действительно не имел права на отсрочку. Однако утверждение суда о том, что военкоматы могут мобилизовать даже забронированных граждан, и бронь не является абсолютным основанием для отсрочки, собеседник Би-би-си называет абсурдным.

В любом случае, говорит он, высшую силу над засекреченным постановлением Межведомственной комиссии имеет федеральный закон, которым мобилизовать имеющих отсрочку граждан прямо запрещено.

«Забронированные граждане вроде крепостных — отсрочка на основании брони очень ненадежна, бронь всегда может пересмотреть работодатель или комиссия по бронированию», — сказал Би-би-си юрист из коалиции «Призыв к совести», попросивший об анонимности.

То, что постановления Межведомственной комисиссии по бронированию, издаются «для служебного пользования» и с ними нельзя ознакомиться — антиконституционно, напомнил юрист: Конституция запрещает непублично издавать нормативные акты, затрагивающие права и свободы граждан.